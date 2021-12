By

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi dal 13 al 18 dicembre 2021. Ecco cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: dal 13 al 19 dicembre

Nelle prossime puntate di Una Vita, tutto quello che è successo dal 13 al 18 dicembre 2021.

Anticipazioni e trame settimanali da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021 di Una Vita.

In questa nuova settimana di programmazione Aurelio consegna a Marcos una lettera del padre, don Salustiano Quesada, in cui sono contenute alcune condizioni che, a suo dire, Bacigalupe farebbe meglio ad accettare, ma questi lo caccia in malo modo, minacciandolo con una pistola.

In seguito Soledad si intrufola nello studio del padrone e trova l’arma in un cassetto. Natalia, pur fingendosi affabile con Anabel, sta già pensando a come sfruttare per il proprio tornaconto l’interesse di Miguel verso l’amica d’infanzia.

Susana provoca di nuovo Felicia, che passa al contrattacco riducendo la bigotta in lacrime. Santiago si installa segretamente in casa Dominguez, rimasta vuota dopo la loro partenza. Rosina consiglia a Genoveva di giocare d’anticipo e raccontare a Felipe la propria versione dei fatti, ma Casilda la precede e, durante un incontro fortuito con l’avvocato, gli chiede a bruciapelo se si ricorda di Marcia.

Casilda tenta di far ricordare Marcia a Felipe, senza alcun successo. Liberto, infastidito dal modo in cui Genoveva manipola il marito, chiede a Susana di parlare con lei, ma la zia rifiuta decisamente.

Felicia confida a Rosina che Camino è andata a Parigi per stare con Maite. Trovando la neo-arrivata Natalia in amabile conversazione con Miguel, Anabel bacia il giovane, sancendo il loro fidanzamento. Preso dal lavoro, Antonito non coglie il desiderio di Lolita di un altro figlio.