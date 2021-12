I segni zodiacali che sono sempre preoccupati: sei tra loro per caso?

Sei uno dei segni zodiacali sempre preoccupati? Scopriamolo subito con la classifica di oggi: ecco chi c’è nelle prime posizioni!

Appena provi a chiedergli di uscire, lui inizia subito a fare un piano, a stressarsi per il parcheggio o a cercare la strada migliore in caso ci sia traffico.

Quando iniziate a cucinare, si assicura di aprire tutte le finestre per evitare fughe di gas o di impuzzolire tutta casa.

Insomma, hai capito di chi stiamo parlando: di quella persona che, senza perdere colpi, si preoccupa esclusivamente e continuamente di tutto!

Non è che sei uno di loro? Scopriamolo subito grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali sempre preoccupati: scopri subito se sei uno di loro

Pensaci bene, però: quanto tempo della tua vita passi a preoccuparti di tutto quello che succede?

Ci sono persone che non si fermano veramente mai e che cercano sempre di avere un piano B pronto per ogni evenienza.

Non è che il tuo partner, i tuoi familiari o addirittura anche tu vi trovate nella classifica di oggi, per caso?

Abbiamo deciso, infatti, di chiedere a stelle e pianeti di spiegarci quali sono, secondo loro, i segni zodiacali che sono sempre preoccupati.

Poco importa la situazione nella quale si trovano!

Ecco le prime cinque posizioni: scopriamo subito chi è sempre preoccupato (e magari teniamo alla larga dalla sua influenza!).

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono persone sempre e costantemente preoccupate: per loro, per gli altri, per l’ambiente, per gli animali, per quell’autista che hanno visto sbandare una volta in autostrada… e via discorrendo.

Il Cancro è un segno che pensa costantemente a tutto quello che potrebbe andare male e che ha un cuore sempre pronto a sanguinare.

Non potete impedire ad un Cancro di preoccuparsi: lo sta facendo anche mentre leggere questa classifica, cercando di capire se non è che… si preoccupa troppo nella vita?

Acquario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario non possono fare a meno di essere sempre preoccupati. Da cosa? Non lo sanno neanche loro, spesso e volentieri!

Gli Acquario sono persone molto organizzate che hanno un piano preciso per la loro vita.

Per questo motivo, però, spesso gli Acquario si lasciano coinvolgere (troppo) nella vita degli altri.

Ecco, quindi, che gli Acquario si trovano a dover pensare soluzioni o ideare nuove strade anche per le altre persone: preoccuparsi è praticamente un requisito fondamentale!

Pesci: terzo posto

Non fatevi ingannare dall’espressione rilassata e dai modi di fare estremamente cool dei nati sotto il segno dei Pesci.

C’è un motivo se si trovano al terzo posto della nostra classifica dei segni zodiacali sempre preoccupati!

I Pesci, infatti, non smettono neanche per un momento di chiedersi se stanno raggiungendo i loro obiettivi o se hanno trovato il loro posto nel mondo.

Sono persone particolarmente capaci di nascondere i sentimenti (e le preoccupazioni) seppellendole molto (ma molto) in basso.

Peccato, però, che ad un certo punto tutti questi sentimenti (e preoccupazioni, ancora) nascoste esplodano rendendo i Pesci praticamente schiavi delle loro paure più grandi.

Cari Pesci, forse è giunto il caso di dare voce alle vostre preoccupazioni giusto qualche minuto prima che vi sembrino così grandi da essere irrecuperabili.

Che ne dite?

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia non possono farci niente: spesso e volentieri hanno molta paura! No, che avete capito, non paura dei mostri nascosti dentro l’armadio o sotto il letto!

La Bilancia è un segno che è sempre alla ricerca di un equilibrio che non trova e che, per questo motivo, passa veramente molto tempo a preoccuparsi.

Sarà perché le Bilancia passano tantissimo tempo a chiedersi se sono allo stesso livello degli altri o perché le Bilancia non possono sopportare che qualcosa non vada secondo i loro piani?

La risposta ce la possono dare solo loro (ehi, care Bilancia: qual è il motivo vero?).

Purtroppo, però, questa loro ricerca totale e costante di equilibrio le porta a dover essere sempre preoccupate e mai soddisfatte.

Care Bilancia, ma non sarebbe il caso di rilassarsi un poco?

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre preoccupati

Ehm, per caso avete delle preoccupazioni che vi avanzano? I nati sotto il segno del Toro non si faranno problemi a prenderle al posto vostro: cosa aspettate?

I Toro sono persone che hanno sempre (e sottolineiamo sempre) una preoccupazione che li agita nel profondo del cuore.

Magari ridono o scherzano mentre parlano con voi ma, sotto sotto, stanno pensando a qualcosa.

Forse hanno lasciato il gas accesso o un rubinetto aperto, forse hanno dimenticato di dare da mangiare al gatto o al pesce rosso.

(Ehi, Toro: ma lo avete un gatto od il pesce rosso?).

Infine, poi, i Toro si fanno tantissimi problemi riguardo le situazioni sociali, gli impegni che hanno preso, le parole che hanno detto e l’inflessione che hanno usato.

Insomma, è praticamente impossibile separare un Toro dalle sue (molteplici) preoccupazioni: se non sono preoccupati, non sono felici!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.