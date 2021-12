Il tuo paese ideale in base al segno zodiacale. Ecco dove dovresti trasferirti

Gli astri ti rivelano in quale paese dovresti vivere in base alle caratteristiche del tuo segno zodiacale. Se hai mai pensato di trasferirti ecco dove andare.

Ogni segno zodiacale possiede tratti distintivi e in base a questi potrebbe finalizzare le sue scelte di vita più importanti, come ad esempio quella della città in cui vivere.

Per alcune persone la città ideale è un luogo incantato immerso nella natura con pochi abitanti mentre per altri il luogo migliore è quello più caotico che esista. Scopri dove dovrebbe condurti il tuo segno zodiacale.

Ecco in quale paese dovresti vivere secondo il tuo segno zodiacale

Ariete

L’Ariete è un segno iperattivo e sempre in azione. Per lui ci vuole una città che riesca ad assecondarlo. Una grande cittadina frenetica fa al caso suo come Firenze, Napoli e Verona, in Italia. oppure Marsiglia è la località europea ideale.

Oltre all’Italia, l’Ariete potrebbe adattarsi magnificamente a vivere in città quali Inghilterra, Germania e Polonia.

Toro

Il Toro è un segno che adora conciliare il confort alla viat familiare. Il suo luogo ideale è un paese con molti spazi verdi come Dublino in Irlanda, Lucerna in Svizzera, Lipsia in Germania e St. Louis nello stato del Missouri, negli Stati Uniti.

I paese designati per un eventuale trasferimento sono: Irlanda, Svizzera, Grecia e Cipro.

Gemelli

Il Gemelli è un segno solare che ama la compagnia e ama la convivialità. La sua città ideale è una città grande, caotica nella quale convivono diverse culture. Londra in Inghilterra, Versailles in Francia, San Francisco negli Stati Uniti e Melbourne in Australia potrebbero essere valide opzioni.

I paesi ideali del Gemelli sono: Stati Uniti, Belgio e Galles.

Cancro

Il Cancro è un segno emotivo e nostalgico, la sua città ideale è ricca di storia. Esistono moltissime città adatte a questo segno spaziando nel mondo, ad esempio Venezia in Italia, Amsterdam nei Paesi Bassi, New York negli Stati Uniti e Algeri, capitale dell’Algeria.

I paesi ideali designati per il Cancro sono: Scozia, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Leone

Il Leone è un segno che ama essere al centro dell’attenzione, h bisogno diuna città in grado di cogliere tutte le sue sfaccettature ed il suo splendore. Roma in Italia, Praga nella Repubblica Ceca, Hollywood negli Stati Uniti o Damasco, la capitale della Siria sarebbero città perfette per il suo estro.

I paesi ideali designati per il Leone sono: Italia, Francia e Romania.

Vergine

la Vergine, è un segno perfezionista con una forte attrazione per le città intellettuali come Boston nel Massachusetts negli Stati Uniti, Parigi e Strasburgo in Francia e Heidelberg in Germania.

I paesi ideali in cui dovrebbe vivere la Vergine per sentirsi veramente bene sono: Turchia, Grecia, Creta e nelle Indie occidentali.

Bilancia

I Bilancia sono persone che amano l’eleganza e la convivialità, buon cibo e buona compagnia davanti ad un panorama idilliaco sono il connubio per una serata perfetta. Le città in cui vivrebbe meglio sono città piene di storia, monumenti e musei come Vienna in Austria, Copenaghen in Danimarca, Lisbona in Portogallo e Charleston in South Carolina.

I paesi ideali in cui vivere designati per questo segno sono: Cina, Tibet, Argentina e Giappone.

Scorpione

Il segno dello Scorpione è misterioso, introspettivo le sue città ideali sono surreali, tecnologiche, luoghi suggestivi in cui sembra che tutto sia possibile ad esempio negli Stati Uniti, Washington, New Castle nel Delaware e New Orleans nello stato della Louisiana. Lo Scorpione si adatterebbe magnificamente nella città di Liverpool in Inghilterra.

I paesi ideali pensati per lo Scorpione sono: Norvegia, Algeria, Marocco e Tahiti.

Sagittario

Per il segno del Sagittario, la città ideale è il mondo. Questo segno ama viaggiare, sentirsi libero, esplorare e fare nuove esperienze. Questo resterà particolarmente incantato da città come Budapest in Ungheria, Colonia in Germania, Acapulco in Messico e Toledo in Spagna.

I suoi paesi preferiti potrebbero essere l’Ungheria, la Spagna e l’Australia.

Capricorno

Il Capricorno è un grandissimo lavoratore. Professionalmente non ha rivali che siano seri ed affidabili come lui. Il Lavoro viene prima di tutto per questo segno che starebbe a suo agio in una città all’altezza delle sue ambizioni, come Oxford in Inghilterra, Boston o Chicago negli Stati Uniti, Bruxelles in Belgio o persino Montreal qui.

I suoi paesi ideali potrebbero essere India, Messico, Afghanistan e Bulgaria.

Acquario

Il segno dell’ Acquario è molto stravagante e indipendente. E0 un segno all’avanguardia, è sempre avanti su tutto, vivrebbe bene in città molto tecnologiche come Stoccolma in Svezia, Mosca in Russia, Salisburgo in Austria e Buenos Aires in Argentina.

I paesi ideali dell’ Acquario sono Russia, Svezia ed Etiopia.

Pesci

Il segno del Pesci è intuitivo, sognatore, sensibile. La sua città ideale è una città all’altezza dei sogni come Casablanca in Marocco, Alessandria d’Egitto, Siviglia in Spagna e Dublino in Irlanda.

Anche il Portogallo e la regione del deserto del Sahara sono paesi in cui si troverebbe molto bene.

* Fonte: autrice del Libro “L’unico libro di astrologia di cui avrai mai bisogno, ogni segno zodiacale è di casa in alcune città e in alcuni paesi in particolare. Autore: Joanna Martine Woolfolk.