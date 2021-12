App per cercare dog sitter per il tuo amico a quattro zampe

Le migliori app per trovare il tuo pet sitter di fiducia. Affidare il proprio amico a quattro zampe a qualcuno non è affatto facile. Ma l’importante è avere i mezzi giusti.

Sono sempre di più i pet owner, ovvero i proprietari di cani e gatti e altri animali da compagnia. E con essi cresce anche l’esigenza di trovare dei dog sitter o pet sitter (nel caso in cui non siano cani).

Questa nuova figura professionale è sempre più in crescendo. Si tratta di persone che per mestiere si prendono cura degli animali quando i loro padroni sono al lavoro, impegnati o in vacanza.

E se vi dicessimo che c’è un applicazione per trovare il pet sitter perfetto? Ecco quali sono.

Le migliori app per trovare un pet sitter perfetto: ecco quali

La figura del pet sitter è oggi sempre più qualificata, motivo per cui l’Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, ha richiesto al governo di regolamentare e riconoscere questa professione. Se una volta occuparsi di cani e gatti era vista come un’occasione come tante per arrotondare, oggi molte persone ne hanno fatto una vera e propria attività a tempo pieno.

Chi accudisce un animale non deve limitarsi a farlo mangiare o cambiargli la lettiera, ma anche saperlo gestire sotto ogni punto di vista, dal somministrare eventuali farmaci fino ad intrattenerlo, divertirlo e fargli passare giorni felici.

Un bravo dog sitter deve saper interagire anche con i proprietari e avere quindi buone doti relazionali e di problem solving. Non ultimo, deve essere una persona affidabile e con un buon senso di responsabilità, dato che può capitare di dover tenere le chiavi di casa del cliente.

Con queste applicazioni troverete la persona che può aiutarvi nella gestione del vostro piccolo animale domestico.

Rover – Dog sitting e walking

Rover, si presenta come un’app che ti permette di trovare il tuo dog sitter ideale. Il suo scopo è quello di trovare dog sitter di fiducia vicino a casa che offrono: pet sitting a domicilio, visite a domicilio, dog sitting soggiorno, dog sitting diurno o passeggiata cani.

L’app di Rover è stata creata per gli amanti dei cani da The Dog People TM. Attraverso l’app puoi ricevere adorabili aggiornamenti fotografici, registri GPS della passeggiata del tuo cane, inviare messaggi, gestire i servizi offerti, prenotare e pagare.

Con oltre 200.000 dog sitter e dog walker in Europa, Regno Unito, USA e Canada, Rover fa sì che prenotare servizi di dog sitting di fiducia vicino a casa sia davvero facile.

L’applicazione ti dà:

tranquillità totale

facilità e velocità

Pawshake – Pet Sitter, Dog Sitter, Cat Sitter

L’app di pet sitting, Pawshake, è il n.1 in Italia. Puoi trovare o anche diventare un cat sitter, dog sitter, dog walker nella tua città. Pet sitter di fiducia, controllati e recensiti da altri utenti, si prendono cura dei tuoi amati animali mentre sei occupato/a.

Cerchi un dog sitter che faccia fare una passeggiata al tuo cane mentre sei al lavoro? O desideri che soggiorni a casa di una vera famiglia amorevole durante le tue vacanze? La pensione a casa del dog sitter è l’alternativa migliore a canili e gabbie.

Cat sitter fidati si prendono cura dei gatti e degli altri piccoli animali direttamente a casa tua.

Trova un pet sitter di fiducia nella tua zona:

• Cerca tra migliaia di pet sitter con recensioni a 5 stelle nel tuo quartiere

• Scorri tra i profili per trovare il pet sitter con la giusta esperienza e qualifica

• Contatta e conosci il pet sitter gratuitamente

• Hai trovato il pet sitter ideale? Prenota e paga tramite Pawshake in totale sicurezza, direttamente dal tuo cellulare

• Lascia una recensione per aiutare altri proprietari di animali domestici a trovare un buon pet sitter.

Tranquillità e sicurezza:

• Pet sitter fidati e verificati

• La garanzia Pawshake è inclusa in ogni prenotazione

• Assistenza clienti online

• Recensioni di altri utenti della piattaforma

• Aggiornamenti fotografici quotidiani sul tuo animale domestico

Inoltre se sei un pet sitter con l’app di Pawshake puoi:

• Creare il tuo profilo gratuitamente e mettere in risalto le tue capacità

• Ricevere richieste di prenotazione tramite notifiche istantanee e rispondere comodamente dall’app con un sistema di messaggistica rapido e sicuro

• Condividere aggiornamenti fotografici dell’animale con 1 click

• Aggiornare il calendario e la tua disponibilità

• Accedere alle informazioni di contatto e gestire messaggi e prenotazioni.