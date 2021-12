Test: Gnomi o Angeli? Chi rappresenta il tuo Spirito di Natale?

Tra le varie decorazioni natalizie quali trovi più irresistibili tra gli gnomi natalizi e gli angeli del Natale? La tua risposta rivela chi sei.

I negozi pullulano di decorazioni natalizie di ogni tipo e tra queste non mancano infinite versioni di favolosi gnomi del Natale e di angioletti dolcissimi. Tu chi di loro preferisci? La tua risposta rivela tratti particolari ella tua personalità.

Gnomi o angeli? a chi di loro non riesci a restare indifferente? Sono entrambi bellissimi e sono simboli del Natale ma in realtà sono molto diversi tra loro e la scelta del tuo preferito rivela molto sulla tua personalità.

Test: chi di loro rappresenta il tuo spirito natalizio?

Sicuramente li amerai entrambi, ma uno di loro rappresenta il Natale più dell’altro per te. Guardati intorno, nella tua casa ci sono più gnomi o più angeli a Natale? Ecco cosa rivela la tua preferenza.

Se preferisci lo gnomo

Gli gnomi sono molto in voga negli ultimi anni, dicono di loro che portino fortuna e a Natale riempiono la nostra casa di gioia con quella barba lunga e i loro nasi rotondi che sbucano sotto un grande cappello. Se la tua preferenza è caduta sullo gnomo sei sicuramente una persona anticonformista. Il Natale per te ha un significato simbolico, è l’occasione per riunire la famiglia ma anche per fare un viaggio e riscoprire te stesso. Il Natale per te non è simbolo di tradizione, canti, pranzi e scambi di regali, è molto di più, è l’occasione per fare luce in te stesso e scoprire cosa vuoi veramente e come rendere migliore il nuovo anno in arrivo.

Se preferisci gli angeli

Se l’emblema del Natale per te non può che essere un angelo con le sue ali glitterate ed il viso tenerissimo significa che il tuo concetto del Natale è molto tradizionale. A Natale non puoi rinunciare alla compagnia della tua famiglia, a giocare a carte e a tombola, a gustare cibi prelibati ascoltando canti di Natale e a scartare regali. Per te il Natale è una festa molto sentita, fa emergere tutta la tua religiosità e la tua compassione. L’ angelo è simbolo di speranza e di bontà, di decisioni sagge, di un avvenire sereno. L’angelo rappresenta tutta la speranza e la fede che nutri nel mondo. Ogni angelo che adorna la tua casa ti ricorda un desiderio che vorresti realizzare.