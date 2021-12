Silvia Toffanin, ricordi com’era da ragazza? Trasformazione incredibile

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Silvia Toffanin è senza dubbio una delle presentatrici più apprezzate del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che il suo Verissimo per la prima volta dalla nascita del programma, tiene compagnia i telespettatori per ben due appuntamenti settimanali, riuscendo a far collezionare veri e propri ascolti record a Mediaset. Ascolti che in quella determinata fascia oraria non vedeva da un po’ di tempo.

Ora è una delle conduttrici più affermate ed apprezzate, come abbiamo avuto modo di potervi accennare, ma ricordare com’era Silvia Toffanin da giovane quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo? E’ passato qualche anno da quel momento, ma la sua bellezza e la sua classe sono rimasti immutati. Vediamo insieme com’è cambiata durante il corso della sua carriera in tv.

Silvia Toffanin da giovane: com’è cambiata la conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin, come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo degli italiani prendendo parte a Passaparola, il quiz game di successo di Gerry Scotti che ha lanciato numerose showgirl e conduttrici di successo.

In quegli studi televisivi, la Toffanin non ha trovato il successo, diventando una delle protagoniste più amate del programma, ma anche molte amiche. Basti pensare che ha conosciuto lì, in quegli studi, la sua migliore amica Ilary Blasi. Insieme, dopo molti anni, sono non solo due tra i volti tv più amati e popolari di sempre, ma due care amiche ed è sempre bello vedere quando Silvia ha modo di poter ospitare Ilary nel suo salotto televisivo, dove sono solite scambiarsi confidenze.

Oltre a Passaparola, che le ha permesso di poter conoscere il successo sul piccolo schermo degli italiani, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha preso parte, nelle vesti di conduttrice, anche a diversi format. In particolar modo Non solo moda che le ha permesso di potersi costruire le ossa nel suo settore, oltre al conseguimento della sua laurea, per poi essere pronta al grande debutto con Verissimo.

La Toffanin è riuscita a portare di nuovo al grande successo il programma di Mediaset, dove durante il corso di questi anni, dove è stata affiancata da numerosi personaggi tv, ha intervistato tra gli artisti più apprezzati di sempre e di fama internazionale.

Di tempo n’è è passato dal suo debutto in tv, ma Silvia Toffanin è rimasta sempre uguale durante il corso di questi anni. La sua bellezza, proprio come la sua classe, sono rimaste invariate durante il corso del tempo.