Scopri chi sono i segni più timidi: non faranno mai la prima mossa

By

Chi sono i segni zodiacali più timidi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito insieme in modo da capire se ci proverà mai con te!

Quel ragazzo (o quella ragazza) che ti piace ti fa gli occhi dolci ma sembra non avere nessuna voglia di fare la prima mossa?

Ogni volta che lo incontri (che sia sull’autobus o ad una festa di amici) sembra sempre che debba succedere qualcosa tra di voi ma… non succede mai niente alla fine?

Aspetta, non iniziare a disperarti: hai mai pensato che potresti avere a che fare con una persona veramente timida?

Come fare a capirlo da subito se è… troppo timido per parlarti? Semplice: grazie all’oroscopo, no?

I segni zodiacali più timidi di tutto l’oroscopo: sei nella classifica di oggi per caso?

Iniziamo da subito con una domanda: credi di essere timido oppure sai bene che non c’è quasi niente che ti possa mettere in imbarazzo?

Se la risposta è che non lo sai, allora forse potresti trovarti nella classifica di oggi: quella dei segni zodiacali più timidi di tutto l’oroscopo!

A tutti è capitato, prima o poi, di trovarsi in imbarazzo di fronte ad una situazione o ad una persona in particolare.

LEGGI ANCHE –> Quanto sei superstizioso? Il tuo segno zodiacale lo svela in ogni caso

Non solo è normale ma anche estremamente comune: tutti siamo timidi, prima o poi, nella vita!

Se, però, il ragazzo che ti piace non ti riesce a guardare negli occhi, balbetta quando ci sei o arrossisce in maniera particolare quando ti vede allora è ora di prendere la questione di petto.

Scopriamo, prima di tutto, se è uno dei cinque segni zodiacali più timidi tra tutti quelli dell’oroscopo e poi valutiamo un piano d’azione.

Se non c’è nella classifica, infatti, potrebbe non essere timido ma solo… non interessato!

Capricorno: quinto posto

Date a Cesare quel che è di Cesare ed ai Capricorno quel che è dei Capricorno: no, questo non è un segno di gente fredda o poco amante della compagnia degli altri.

O almeno, non solo!

I Capricorno possono essere persone veramente timide, che faticano ad entrare in contatto con chi li circonda. Il motivo è che, essendo particolarmente sopraffatti dalle emozioni, i Capricorno cercano spesso di far finta di non avere sentimenti. Vedere gli altri che li affrontano, riescono a gestirli e a “navigare” nelle loro emozione, li mette molto in difficoltà!

Cancro: quarto posto

Ebbene sì, anche i nati sotto il segno del Cancro possono essere molto timidi e questa rivelazione potrebbe aiutarvi a capire il perché del loro modo di fare.

Molto spesso, infatti, i Cancro sono particolarmente rumorosi e sembrano veramente molto poco timidi.

La realtà, però, è un’altra: i Cancro si imbarazzano talmente tanto, per motivazioni assurde, che finiscono spesso per cercare di compensare facendo… troppo!

Dopo delle prime situazioni disastrose, poi, i Cancro preferiranno sempre stare a casa ed evitare gli altri. Il motivo è che sono veramente timidi e sanno di esagerare tantissimo quando sono in compagnia!

LEGGI ANCHE –> Scopri quali sono i segni che si offendono per tutto (e poi evitali!)

Pesci: terzo posto

Nonostante siano persone che non si fanno problemi a stare con gli altri, i nati sotto il segno dei Pesci possono essere veramente timidi.

Ai Pesci piace vivere nel proprio mondo fatato dove non devono preoccuparsi dei sentimenti o delle situazioni degli altri.

Semplicemente, i Pesci si trovano molto in difficoltà con le altre persone. Temono di risultare troppo entusiasti su quello che piace loro, visto che spesso e volentieri la gente li guarda strano quando condividono le loro passioni.

In più, i Pesci credono di non essere interessanti: il risultato? Sono timidissimi (almeno le prime volte che li incontrate!).

Scorpione: secondo posto

Come? Gli Scorpione si trovano al secondo posto della nostra classifica di oggi? Ma com’è possibile che siano timidi?

Fidatevi delle stelle e dei pianeti: gli Scorpione non solo sono timidi ma sono anche bravissimo a nasconderlo.

Come? Semplicemente ignorando gli altri! Gli Scorpione, infatti, hanno una fama molto consolidata come persone fredde e scostanti, che non amano mischiarsi con gli altri.

Il motivo è uno: all’inizio e se nessuno li avvicina, gli Scorpione sono particolarmente timidi!

Hanno bisogno di una spinta per poter entrare a far parte di qualsiasi gruppo sociale: dopo, ovviamente, si rivelano per essere dei leader ed anche l’anima della festa e quindi la timidezza scompare.

Nei rapporti interpersonali, però, ritroverete sempre questa traccia primaria di timidezza: solo se sono estremamente a vostro agio con voi diventano più tranquilli!

LEGGI ANCHE –> I segni più falsi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più timidi dell’oroscopo

Infine, al primo posto della nostra classifica dobbiamo assolutamente incoronare come i più timidi dell’oroscopo i nati sotto il segno del Toro.

Cari Toro basta essere timidi, non siete più bambini!

I Toro vengono spesso e volentieri additati o percepiti come dei veri maleducati: il motivo è che si imbarazzano tantissimo nelle situazioni sociali e non riescono quasi mai a fare una prima buona impressione!

Il Toro, infatti, è un segno che si vergogna particolarmente di… fare tutto! Sale sull’autobus ed inizia a sudare: sarà salito in maniera imbarazzante quando è entrato dalle porte? Entra in una stanza e pensa subito di voler correre a nascondersi: staranno tutti ridendo di lui?

Cari Toro, ci dispiace che viviate la vita così cristallizzati dai vostri imbarazzi: almeno, adesso, sappiamo che siete semplicemente timidi (anzi, i più timidi dello zodiaco) e non solo strani!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.