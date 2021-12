Ecco le mogli più terribili in base al segno zodiacale

Le donne che appartengono a questi 3 segni zodiacali danno molto filo a torcere ai loro mariti. Sono le peggiori mogli dello zodiaco.

Essere una donna significa essere in grado di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari senza stressarsi. Alcune donne riescono egregiamente a organizzarsi senza farsi prendere dallo stress mentre altre diventano particolarmente nervose.

Secondo gli astrologhi per alcune donne fare il lavoro di casalinga è una fonte di malcontento perché non riescono mai a gestire le cose come vorrebbero. Pur impegnandosi molto si ritrovano sempre immerse nel caos e finiscono col prendersela con il partner.

Scopri chi sono le 3 peggiori mogli dello zodiaco

Scorpione

La donna del segno dello Scorpione è passionale e molto premurosa riguardo la sua famiglia. E’ molto combattuta perché tiene anche molto ad avere successo a livello professionale. Questo la spinge a essere molto esigente e con i suoi figli e a controllarli per assicurarsi che facciano il loro meglio.

Per quanto riguarda il coniuge è una donna molto gelosa, in preda a questi raptus ha spesso comportamenti plateali, è molto sospettosa e tende a controllare anche il marito, seppur per motivi diversi rispetto ai figli.

Leone

La donna Leone non ammette di sentirsi messa in secondo piano dal suo partner quindi il suo coniuge ideale è una persona dimostrativa e attenta ma non esageratamente, in modo che non intacchi la sua indipendenza e la sua visione di coppia moderna.

Le donne Leone hanno molti interessi e molte sfide da compiere per cui le faccende di casa non hanno mai la priorità, ciò nonostante tiene in modo particolare alla sua famiglia e ama compiacerla. I suoi cari si lamentano di vederla troppo poco.

La donna Leone sembra fredda e autoritaria ma in realtà è molto materna. impone il suo modo di vedere le cose ma lo fa per il bene i chi ama.

Pesci

La donna Pesci è una grande sognatrice. Con la testa perennemente tra le nuvole dimentica di fare molte cose, anche importanti, come di riprendere i bambini a scuola o preparare il pranzo per il lavoro del marito. La donna Pesci soffre di sbalzi d’umore sono frequenti che neanche i suoi cari riescono a gestire. Inoltre non ama le responsabilità perché la fanno sentire soffocata. Infine è abbastanza pigra e tende a lasciare indietro i lavori di casa, motivo di qualche discussione in famiglia. La donna Pesci è una mamma intuitiva e sa sempre qual è la cosa migliore per i suoi cari.

Nessuno è perfetto, abbiamo tutti pregi e difetti e la famiglia gode d bona salute quando i partner condividono le responsabilità e sono collaborativi. I