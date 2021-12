Queste due posizioni sessuali sono le più pericolose per gli uomini

Ebbene sì, esiste una lista di posizioni sessuali pericolose: chi lo avrebbe mai detto? Scopriamo subito quali sono quelle più rischiose per gli uomini!

Chi lo avrebbe mai detto che facendo l’amore ci si poteva far male (e fare male per davvero?).

Beh forse ce lo avrebbero potuto dire tutte quelle persone che a causa del sesso sono finite addirittura all’ospedale: sono molte di più di quante tu non creda!

Se esistono numerosi incidenti che possono portare le coppie più passionali a fare un giro al pronto soccorso, esiste anche una lista delle posizioni considerate più a rischio.

Quelle per gli uomini sono due: non sei curiosa di sapere se già le avete provate?

Posizioni sessuali pericolose per gli uomini: ecco le prime due e quanti incidenti causano

A chi non piace cercare di scoprire sempre nuove posizioni quando si parla di intimità?

Va bene, va bene: lo sappiamo che nei rapporti duraturi la ricerca di nuovi modi per fare l’amore è fondamentale per rendere il rapporto sempre interessante!

Sfortunatamente, però, a quanto pare esistono delle posizioni sessuali che possono diventare molto pericolose. Non diciamo che vi debbano per forza mandare all’ospedale… ma quasi!

Come riporta GQItalia, sono numerosi i sessuologi ed i dottori che online o anche tramite pubblicazioni mediche mettono in guardia su alcuni aspetti delle posizioni sessuali.

A quanto pare, infatti, esiste una lista di quelle più pericolose e oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono quelle più rischiose per gli uomini.

Speriamo non ci sia anche la vostra preferita!

La posizione della cowgirl al contrario o reverse cowgirl

A sentire un chirurgo britannico, il Dr. Karan Raj, ha un profilo molto seguito su TikTok ed ha deciso di rivelare qual è, a sua detta, la posizione sessuale più pericolosa per gli uomini.

Secondo il chirurgo, più della metà degli incidenti legati al sesso che si presentano in ospedale è una diretta conseguenza della reverse cowgirl.

Come suggerisce questo nome particolarmente evocativo, la reverse cowgirl è quella posizione nella quale tu sei sopra ma girata di spalle.

In questa maniera, quindi, la penetrazione avviene mentre tu dai le spalle al tuo compagno e ti muovi in libertà.

Secondo il dottor Raj, quindi, c’è più probabilità di perdere l’equilibrio o non rendersi conto che con un movimento brusco possiamo procurare delle lesioni al “piccolo” compagno del nostro partner (il pene, se non siamo stati abbastanza espliciti).

L’idea è che questa posizione è una nella quale è facile che il pene possa uscire ma che, durante la passione del momento, il corpo della partner possa “schiacciare” malamente l’organo genitale maschile.

I movimenti, quindi, devono essere cauti e coordinati anche se sappiamo bene che durante la passione questo è praticamente impossibile, no?

Questa posizione, quindi, risulta essere la più pericolosa secondo il chirurgo a causa dei possibili movimenti “imprevedibili” dei vostri corpi.

Che paura!

Quali sono le altre posizioni sessuali pericolose per gli uomini?

Uno studio pubblicato dall’International Journal of Impotence Research, invece, non menziona la posizione della cowgirl al contrario ma un altro paio.

Attenzione: lo studio è del 2017: non troppo lontano nel tempo ma neanche fatto ieri!

Secondo chi si è occupato di valutare le posizioni che farebbero più danni agli uomini sotto le lenzuola, quindi, sarebbero altre le posizioni pericolose dal punto di vista sessuale.

La più “spaventosa” sarebbe la cosiddetta doggy style, quella nella quale la donna è a quattro zampe e l’uomo la penetra da dietro.

Anche qui, a quanto pare, il rischio che il corpo della donna possa fare qualche movimento inconsulto, finendo per esercitare una pressione non voluta sul pene eretto, metterebbe questa posizione nella classifica di quelle più pericolose in assoluto.

Ma in questo studio vengono nominate anche il missionario (come? Ma non era la posizione più noiosa di tutte?) e l’amazzone.

Insomma, ce n’è praticamente per chiunque visto che queste posizioni sono tra le più conosciute e praticate al mondo!

Adesso che sapete quali sono le posizioni sessuali più pericolose per gli uomini, sapete anche di dover fare più attenzione quando vi lasciate andare tra le lenzuola.

Potete cercare di trovare nuovi modi per fare l’amore oppure, semplicemente, cambiare tipo di posizioni per qualche periodo.

Chissà che sia meglio non sfidare la sorte?