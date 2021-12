Natale 2021, il rossetto marrone è tra i più cool: tutti gli abbinamenti

Trucco labbra Natale 2021: il rossetto marrone è cool! Scopriamo insieme a chi sta bene davvero e quali sono gli abbinamenti da privilegiare per un make up impeccabile!

Il make up ci fa più belle! A volte basta soltanto un filo di trucco per nascondere le imperfezioni, esaltare i lineamenti e sentirsi più sicure. I punti di forza della sensualità femminile sono gli occhi e le labbra, che vanno valorizzati al meglio utilizzando i prodotti giusti.

Il mondo della cosmesi include una pluralità di prodotti: fondotinta, ciprie, blush, illuminanti, ombretti, mascara, rossetti e molto altro ancora. Ogni stagione ha i suoi must have! In autunno, un posto d’onore spetta ai rossetti, perfetti per esaltare una carnagione che ritrova il colore naturale dopo l’abbronzatura dei mesi estivi.

I rossetti più gettonati per il Natale 2021 sono il rosso, in tutte le versioni fino al corallo, il rosa in tutte le varianti, dal nude al malva passando per il pesca, le tonalità sottobosco e il marrone, che è il grande protagonista del trucco delle imminenti festività natalizie.

Quando si fa riferimento al rossetto marrone da usare in autunno si parla, ovviamente, delle tonalità più scure, dal cioccolato al moka, rigorosamente ad effetto mat. Un rossetto di questo tipo è perfetto per un trucco labbra amarcord, adatto soltanto per alcune occasioni particolari, quali feste ed eventi in cui è d’obbligo avere un look impeccabile.

Vediamo insieme a chi sta bene questo rossetto e, soprattutto, come va indossato. Di seguito una carrellata degli abbinamenti possibili.

Natale 2021: rossetto marrone super cool per labbra più sexy

Trucco labbra Natale 2021: tra i rossetti più gettonati c’è il rossetto marrone. Una nuance bellissima, calda e golosa, perfetta per una bocca più sexy tutta da baciare. Questo rossetto, però, non è per tutte le occasioni e, soprattutto, non sta bene proprio a tutte.

Ecco quali sono le condizioni basilari per poterlo indossare. Dona molto a chi ha:

una pelle abbronzata o, comunque, abbastanza scura;

dei capelli castani, biondi o rossi;

delle labbra abbastanza voluminose.

Detto questo, vediamo come abbinare bene questo meraviglioso rossetto con il resto del make up. Partiamo dagli occhi. Siccome parliamo di un lip stick dalla nuance piuttosto decisa, meglio non esagerare con l’ombretto.

Il risultato finale deve tendere all’armonia. Quindi, valorizza gli occhi con un ombretto rosa nude e un eyeliner nero applicato tracciando una linea non troppo doppia. Ad ogni modo, sempre con questo rossetto, i make up artist consigliano anche di abbinare un trucco occhi nei toni del dorato. Tornando alle labbra, invece, definiscile con una matita di un colore leggermente più chiaro rispetto al rossetto.

Per un’applicazione a regola d’arte, devi giocare di luci ed ombre! Sfuma la matita verso l’interno e cerca di correggere un po’ la forma delle tue labbra. Dopodiché, passa ad applicare il rossetto usando un pennellino. Non esagerare con le quantità! Ti consigliamo di fare una sola passata di prodotto, distribuito uniformemente fino agli angoli della bocca.

Il rossetto marrone in tutte le sue sfumature, dal cioccolato al tortora passando per il moka, dona molto a chi ha delle labbra carnose. Non valorizza, invece, un viso con labbra sottili, magari anche asimmetriche. Ecco, questo è un problema molto comune. Ma, per fortuna, la tecnica del contouring può fare miracoli se eseguita correttamente.

Manca ormai pochissimo al Natale. Se non hai ancora le idee chiare sul trucco delle feste, ora hai qualche spunto in più per definire al meglio il tuo look.

Distinguiti dalla massa, evitando lo scontatissimo rossetto rosso che, per carità, è un evergreen. Osa di più con il marrone, per labbra più sexy tutte da baciare. Già che ci siamo, ti consigliamo di non trascurare l’hair look.

Ci sono tante idee, tra best sellers e novità. Siccome il rossetto marrone rievoca i mitici anni ’90, magari abbinalo ad un bellissimo long bob dritto o scalato, con o senza frangia! Questo taglio è perfetto se desideri tagliare un po’ i capelli, mantenendo però una discreta lunghezza.