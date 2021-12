E’ stata una delle dame più discusse di Uomini e Donne: ecco com’è oggi

E’ stata una delle dame più discusse del trono over di Uomini e donne: ecco com’è dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi.

Una delle dame del trono over di Uomini e Donne che, nel corso delle varie stagioni, il pubblico ha particolarmente apprezzato è stata Anna Tedesco. Bellissima, con i suoi lunghi capelli biondi e un sorriso meraviglioso, Anna ha partecipato per diverse stagioni al programma di Maria De Filippi instaurando un rapporto d’amicizia anche con Giorgio Manetti che, esattamente come Anna, ha poi lasciato la trasmissione senza trovare l’amore in tv.

Dopo il primo addio al dating show di canale 5, Anna Tedesco è poi tornata in studio per poi tornare nuovamente alla propria vita senza aver trovato il principe azzurro. La Tedesco, tuttavia, continua a mantenere un contatto con i fan che l’hanno sempre seguita e sostenuta attraverso i social dove pubblica foto della propria vita mostrandosi più bella che mai.

Anna Tedesco dopo l’addio a Uomini e Donne: sempre più bella

Anna ha frequentato il parterre del trono over per alcuni anni. Dopo aver provato a cercare l’amore senza trovarlo ha preferito non tornare in trasmissione come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Today.

“Se non hai trovato l’amore in 5 anni, bisogna avere anche l’intelligenza di lasciare”, ha raccontato ai microfoni di Today. A Gubbio, dove vive, conduce la sua vita di sempre.

“Continuo la vita di sempre: casa, piscina, amici…che sono sparsi in tutta l’Umbria. Con il lockdown sono cambiate molte cose, non ho più voglia di far serata a tutti i costi per cui esco, sì, ma a volte basta anche una pizza in compagnia”, ha aggiunto la dama che svela di aver deciso di partecipare al trono over spinta dal figlio 26enne. Dopo i primi dubbi, la Tedesco ha deciso di partecipare alla trasmissione e, nonostante la lunga frequentazione del parterre, nulla è cambiato.

“Non è cambiato nulla perchè io sono sempre stata con i piedi per terra. Ho chiesto ai miei amici di non chiedermi di Uomini e donne. Io andavo un giorno a settimana e poi avevo la mia vita. L’unica cosa che è cambiata è la popolarità, il fatto che mi riconoscano per strada e mi fermino, l’80% delle persone che mi seguono sono donne. Ma alle sponsorizzazioni preferisco dare un aiuto concreto agli altri”.