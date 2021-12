Il trucco di Natale oro rosso e nero di Adriana Spink: perfetto per le feste

Il trucco di Natale secondo Adriana Spink non ha bisogno di essere eccessivo, ma di certo dev’essere di impatto.

La beauty influencer ha proposto infatti una combinazione dei colori tradizionali del Natale abbinati con grande intelligenza e soprattutto secondo le tendenze di make up più popolari del 2021.

Ogni anno le tendenze di make up incoronano una o più tendenze “regine” di un certo periodo. Negli ultimi mesi il trucco grafico sugli occhi ha sicuramente ottenuto moltissimo successo. Realizzato con l’eyeliner nero ma spesso anche in diverse varianti colorate, il trucco grafico permette di valorizzare lo sguardo senza appesantire la palpebra.

Per quanto riguarda il trucco labbra invece, i rossetti vinilici, specie quelli rossi, sono stati eletti a tendenza assoluta degli scorsi mesi.

Se questi due colori sono l’essenza del make up femminile ed elegante, l’oro è il colore principe del Natale: perché non abbinarli? Perché il risultato potrebbe essere davvero disastroso! Ecco allora come riuscire nell’impresa creando un make up memorabile ed essenziale!

Il trucco di Natale di Adriana Spink: la formula giusta per le feste

Durante il periodo delle festività di fine anno si partecipa essenzialmente a due tipo di occasioni. Ci sono i pranzi e le cene di famiglia, durante le quali il trucco labbra è messo a dura prova, e le serate fuori.

Per tutti i tipi di eventi, sia quelli in famiglia sia quelli con gli amici, l’ideale è puntare su un trucco occhi memorabile, che sia in grado di dare una personalità molto definita al viso.

Il motivo è semplice: se il trucco labbra viene stressato moltissimo durante gli impegnativi pasti natalizi, gli occhi di certo non lo sono. Per questo motivo un bel trucco occhi è sempre indispensabile.

Per realizzare questo, in particolare, Adriana Spink ha puntato su un trucco nude, reso più brillante da un ombretto shimmer con pagliuzze dorate.

Per realizzare questo make up occhi è fondamentale scegliere un colore giusto, che si armonizzi con la carnagione. Le ragazze con la pelle dal sottotono freddo o neutro potranno optare per un bellissimo rosa quarzo metallizzato oppure per un grigio argento. Quelle dal sottotono caldo (cioè che si trovano a proprio agio indossando l’arancione o gioielli in oro) potranno puntare decisamente verso un make up con pagliuzze dorate.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

A caratterizzare il make up di Adriana però è la particolare forma dell’eyeliner con cui è stato sottolineato l’occhio. La beauty influencer ha già proposto questo trucco in una versione da giorno molto “casual”, utilizzando la matita marrone.

Questo make up si realizza sottolineando con l’eyeliner l’angolo interno e quello esterno dell’occhio. Sull’angolo esterno sarà poi da realizzare la classica “ala” che caratterizza il winged eyeliner.

La riga nera lungo la palpebra superiore non dovrà essere molto spessa, in maniera da non oscurare la base chiara e delicata del trucco occhi.

Per questo look meglio evitare la creazione di una seconda linea nera lungo la piega della palpebra, per alleggerire l’effetto complessivo.

Per rendere il look più festivo l’ideale è utilizzare una punta di illuminante nell’angolo interno dell’occhio. Il segreto è sceglierlo “freddo” o “caldo” a seconda del proprio sottotono, così da creare un effetto di luci molto armonico.

Il trucco labbra

Per questo make up la nota di colore è affidata al rossetto rosso super lucido. Per realizzare questo make up l’ideale è acquistare un rossetto vinilico che darà un perfetto “finish tipo plastica”.

Leggi Anche => Labbra lucidissime? Il segreto è un rossetto vinilico top!

Bisogna dire però che non tutte sono a proprio agio con delle labbra effetto plastica. L’alternativa è utilizzare un rossetto rosso metallizzato, cioè che contiene microscopiche pagliuzze in grado di riflettere la luce.

L’unico problema in questo caso è che nella maggior parte dei casi i rossetti rossi hanno un’effetto metallizzato caldo. Se abbiamo scelto un make up occhi freddo si può correre ai ripari utilizzando un rossetto rosso classico con una punta di illuminante al centro.

Per un trucco labbra a lunga durata l’ideale è utilizzare tinte labbra, in grado di resistere per ore e ore. Dal momento che tendono a seccare le labbra, le tinte vengono spesso vendute con un prodotto lucidante da sovrapporre. Se si sceglie di usare l’illuminante il segreto sta nell’applicare prima la tinta labbra. Mentre si asciuga si dovrà applicare l’illuminante con un cotton fioc. Infine quando la tinta sarà ben secca, si dovrà applicare il lucidante che sarà anche in grado di sigillare la polvere luminosa!