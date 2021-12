Scegli un puntale per l’albero di Natale e scopri quanto sei esibizionista

Oggi abbiamo deciso di proporti il test del puntale dell’Albero di Natale. Che ne dici, ti va di scoprire se o quanto sei un esibizionista?

No, no, che cosa hai capito: posa l’impermeabile e gli occhiali scuri!

Non vogliamo (e non saremmo neanche in grado) di scoprire se sei quel tipo di esibizionista grazie al nostro test della personalità di oggi!

Semplicemente, quello che vogliamo scoprire, è se o quanto sei capace di metterti sotto le luci dei riflettori.

Come faremo? Semplice, chiedendoti di decorare un albero di Natale… fittizio!

Test del puntale dell’albero di Natale: scegli il tuo preferito e scopriamo se ti piace fare il protagonista

A chi non piace trovarsi al centro dell’attenzione?

Beh, la risposta ti stupirà: a tantissime persone!

Ci sono, infatti, persone che sembrano nate per le luci dei riflettori, persone che smaniano per trovarcisi sotto e persone che proprio non vorrebbero farsi vedere da nessuno se possibile.

Tu chi sei tra loro?

Per rispondere a questa domanda, oggi, ti chiediamo di provare il nostro test della personalità a tema puntali dell’albero di Natale.

Nell’illustrazione qui sopra, infatti, ci sono quattro puntali su altrettanti alberi di Natale.

Quale ti piace più di tutti?

Scegli un’opzione e poi cercala qui sotto: scopriremo immediatamente che tipo di persona sei e quanto sei… esibizionista!

puntale numero uno, delicato ed elegante : non hai nessuna intenzione di farti notare dagli altri e faresti di tutto per essere lasciato in pace .

Ci abbiamo azzeccato?

La scelta del tuo puntale, infatti, denota un animo a cui piacciono le cose belle e lavorate, fatte con pazienza e precisione .

Non ti piace farti notare ma seguire il tuo gusto personale e scegliere qualcosa che sia delicato ed elegante , esattamente come ti senti tu.

Non vuoi che gli altri ti guardino più di tanto, anzi! La tua scelta ci svela che sei una persona molto intima, non chiusa in sé stessa ma che protegge la sua interiorità a tutti i costi. Quello che mostri agli altri non deve essere sempre un manifesto di chi sei e di che cosa vuoi dalla vita!

Ti serve il tuo spazio e non ti apri facilmente con le persone: niente di male in questo, anzi!

La tua scelta, quella del puntale rosso, rivela che sei una persona particolarmente suscettibile agli occhi altrui.

Semplicemente, da qualche tempo, hai deciso di smettere di cercare di fare quello che fanno gli altri e comportarti come vuoi.

Per questo motivo, quindi, anche se non cerchi di metterti in mostra sei sicuramente una persona che viene notata ed ammirata!

Sei una persona particolarmente “seguita” ma che non si approfitta della sua condizione. Certo, a forza di stare sotto gli occhi di tutti sai anche come comportarti ed hai un’innata naturalezza quando sai che gli altri ti osservano. Buon per te!

puntale numero tre, a forma di angelo : il puntale che hai scelto è quello “classico” a forma di piccolo angelo .

Hai pensato che è Natale e che, quindi, è meglio scegliere un puntale che sia particolare ma legato alla festività che stiamo vivendo!

Di certo sei una persona particolare, che non ama assolutamente farsi notare o vedere.

La tua scelta, infatti, ci fa capire che ti piace essere “ nel giusto ” e rispettare le regole , mantenendoti (però) nell’ombra.

Delle quattro scelte presente oggi, infatti, questa è quella che ci svela meno di te !

Certo, chi vede il puntale a forma di angelo può pensare che sei veramente spiritosa o che hai un ottimo gusto ma non sa molto di te e a te piace proprio questo.

Non è semplice entrare nel tuo cuore ma chi ci riesce, probabilmente, non va più via!

Ehi, niente di male in questo: di sicuro sei una ventata d’aria e di freschezza nella vita di molti, visto che hai deciso di non essere “come tutti gli altri“!

Invece di seguire ciò che fanno gli altri, infatti, tu sei sicuramente una persona particolare ed eccentrica.

Capelli colorati, outfit veramente ricercati e la tendenza a non chiedere scusa per lo spazio che occupi nel mondo.

Sei sicuramente una persona a cui piace trovarsi sotto i riflettori e, quindi, anche un poco esibizionista.

Certo, a volte e soprattutto agli occhi di chi non ti conosce bene, puoi sembrare un poco forzata e sai anche tu qual è il motivo.

La tua energia è sempre al 110% e non cala veramente mai quando sei in mezzo alle altre persone. Tutti si chiedono: ma è possibile essere sempre così felici?

(Per te la risposta è ovvia: certo che sì!).

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.