Lui è tra i segni che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza?

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di svelare la classifica più pericolosa dell’oroscopo: quella dei segni zodiacali che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza!

Ti è mai venuto il dubbio che il tuo partner attuale sia più interessato alle tue caratteristiche fisiche che al tuo cervello?

Ehi, se la risposta è sì prima ancora di continuare a leggere questo pezzo abbiamo un suggerimento per te: fuggi a gambe levate!

Se, invece, questo dubbio non ti è mai venuto, allora meglio così. Controllare la classifica dei segni zodiacali che non riescono a fare a meno di preferire il fisico al cervello, però, potrebbe aiutarci a capire cosa pensa veramente il tuo partner, non trovi?

I segni zodiacali che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza: speriamo che “lui” non sia nella classifica di oggi

Oggi abbiamo deciso di rivelare una classifica dell’oroscopo veramente molto (ma molto) pericolosa.

No, non parliamo dei segni zodiacali più pericolosi dell’oroscopo ma di una categoria molto più spaventosa.

Di chi parliamo? Ma semplicemente dei segni zodiacali che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali che reagiscono peggio dopo una rottura in amore



Ebbene sì, questi segni esistono e per loro le relazioni si basano (principalmente o almeno all’inizio) sull’aspetto fisico.

Ci dispiace dirtelo ma è così! Siamo pronti a scoprire se il tuo partner è tra i primi cinque della classifica di oggi?

Ariete: quinto posto

Vi sorprendete di trovare i nati sotto il segno dell’Ariete in questa classifica? Allora si vede che non li conoscete bene: forse non siete abbastanza belli per loro!

No, scherzi a parte: gli Ariete mettono decisamente al primo posto l’avvenenza quando si tratta di cercare partner!

Questo non vuol dire, ovviamente, che poi non vogliano avere una conversazione con voi o che non notino anche che tipo di persona siete.

Semplicemente, per loro, l’aspetto fisico è veramente molto importante e, spesso, senza quello non vi degnano neanche di uno sguardo!

Vergine: quarto posto

Sappiamo benissimo che i nati sotto il segno della Vergine sono attirati da tutto ciò che è esteticamente bello e perfetto.

Non c’è da stupirci, quindi, che si trovino nella classifica dei segni zodiacali che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza!

La Vergine è un segno che non si fa problemi ad essere particolarmente ammaliata dall’aspetto fisico altrui. Lo trova necessario e fondamentale e, spessissimo, lo mette al primo posto!

Per loro l’affinità elettiva (come si suol dire) viene dopo o non viene per niente: nel partner cercano, principalmente, l’avvenenza!

LEGGI ANCHE –> Se hai bisogno di un favore, chiedilo ad uno di questi cinque segni!

Leone: terzo posto

Visto come sono ossessionati dal proprio fisico e dalla propria apparenza, ci sembra normale inserire i Leone nella nostra classifica di oggi.

Anche loro, infatti, possono essere particolarmente superficiali da questo punto di vista e, anzi, la maggior parte delle volte lo sono!

Finché siete belli o bellissimi, al Leone non importa di non poter scambiare neanche due parole con voi. Ha tanti amici ed amiche che preferisce e che porta in palmo di mano con cui parlare! Voi siete solo il “divertimento“.

Vi possiamo assicurare che se state insieme ad un Leone siete, fisicamente, il loro ideale: dal punto di vista del cervello però… meglio controllare!

Gemelli: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli mettono veramente tutto a repentaglio quando incontrano qualcuno che gli piace particolarmente dal punto di vista fisico!

Per questo segno, infatti, gli occhi sono veramente importanti: se non siete gradevoli alla vista non vi considerano nemmeno!

I Gemelli sono persone che cedono facilmente alle lusinghe degli occhi: se c’è qualcuno che trovano attraente, non ci mettono niente a mettere a rischio la loro relazione!

I Gemelli sono fatti così: trovano che l’aspetto fisico sia importantissimo e che ci sia tempo, dopo, per parlare e confrontarsi.

Capita spessissimo, infatti, che i nati sotto questo segno dopo un iniziale ardore i Gemelli spariscano o diventino freddissimi nei confronti delle persone che frequentano.

Il motivo è semplice: trasportati come sono dalla passione spesso non si fermano a pensare se gli piacete anche dal punto di vista del cervello. Vanno avanti finché possono e poi, semplicemente, spariscono!

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei fidanzato con uno dei segni più insicuri in amore

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza

Cari Bilancia, inutile fare quella faccia orripilata: vi abbiamo scoperti, è vero o no?

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono persone che non riescono veramente a fare a meno dell’aspetto fisico in una relazione.

Per loro è importantissimo e senza di quello non sentono praticamente nessun tipo di chimica con gli altri.

Il cervello? Quello viene dopo: dopotutto alle Bilancia piace particolarmente essere i cervelloni della relazione!

Chi è nato sotto questo segno ha un vero e proprio debole per l’aspetto fisico: ma, attenzione, questo non vuol dire che gli piacciano solo i palestrati, sia chiaro!

Ogni Bilancia ha, ovviamente, i suoi gusti personali, impossibili da indovinare. Quello che sappiamo, però, è che se volete piacerle dovete prima puntare sul vostro aspetto fisico. Sì, alle Bilancia piace parlare di poesia, cinema, musica, letteratura o dell’Universo ma, se non piacete loro fisicamente, tra di voi non succederà mai nulla. Poco importa quanto siete in sintonia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.