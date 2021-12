Sì, abbiamo deciso di dare la risposta alla domanda che ti sei sempre fatta (e che non hai mai avuto il coraggio di esplicitare ad alta voce). È normale che il tuo partner guardi video pornografici?

Per iniziare questo articolo abbiamo pensato di citare il Dr. Cox, uno dei protagonisti della famosissima serie TV che andava in onda su MTV “Scrubs“.

“Sono quasi sicuro che se da internet togliessero tutta la pornografia resterebbe un solo sito chiamato ‘Ridateci i porno’.”

Basta a rispondere ai tuoi dubbi a riguardo?

Come dici? Assolutamente no! Va bene, allora parliamone insieme che ne dici?

È normale che il tuo partner guardi i video pornografici? Scopriamolo subito insieme

Non vogliamo di certo rovinare tutto l’articolo dandoti immediatamente la risposta ma sentiamo anche che sia giusto dirti le cose come stanno.

Sì, è assolutamente normale che il tuo partner guardi i video porno: lo fanno praticamente tutti (e tutte)!

Cerchiamo di fare ordine.

È successo quello che mai ti saresti aspettata: sei entrata in una stanza dove c’era il tuo compagno e lo hai “beccato” di fronte al cellulare od al pc con un video pornografico in bella mostra.

Di certo non è stato divertente (almeno all’inizio). Ti sei sentita in imbarazzo, lui si è sentito in imbarazzo e magari sei scappata in bagno e adesso stai leggendo questo pezzo per trovare delle risposte.

Partiamo dall’inizio, allora, e mettiamo subito in chiaro che l’utilizzo di video hot è una pratica molto sdoganata ma di cui si parla poco.

Sai che anche moltissime donne (tra cui sicuramente le tue amiche) utilizzano video pornografici per eccitarsi o per masturbarsi?

I siti pornografici più importanti hanno volumi di visitatori che sforano i miliardi annui: è impossibile credere che il tuo partner, le tue amiche e anche tu stessa, a volte, non sia tra loro!

A tutti è capitato di vederne uno, qualcuno o anche di tornare sugli stessi più e più volte: ma che cosa vuol dire?

Se il partner guarda video pornografici si può parlare di tradimento?

Partiamo dall’inizio: si tratta di tradimento se lui guarda i video porno?

Beh, diciamo che la risposta la puoi sapere solo tu perché ha a che vedere con la tua sensibilità.

Generalmente, però, la risposta è no: certo che non è tradimento, anzi!

Può naturalmente infastidirti o avvilirti il fatto che lui guardi dei video senza che tu ne sappia niente e potresti essere portata a pensare a questa attività come ad un tradimento.

Pensaci bene, però. I video pornografici sono tanto diversi dalla masturbazione in solitaria o dalle fantasie a briglia sciolta alle quali ti lasci andare quando nessuno ti vede?

Importantissimo, poi, ricordare che nonostante voi due siate una coppia siete e rimanete anche due persone divise ed uniche.

Anche il tuo partner ha bisogno di mantenere una “zona” nella quale è da solo e la pornografia, spesso, è uno degli sfoghi nei quali ci si può sfogare senza paura di giudizi o di dover spiegarsi con l’altro!

Non lo eccito più?

Lo abbiamo detto più e più volte che gli uomini sono animali visivi. A differenza delle donne, almeno nella maggior parte dei casi, gli uomini si eccitano senza problemi grazie a stimoli visivi.

Ecco perché, non appena esci dalla doccia, lui è già pronto a darsi da fare mentre a te vederlo nudo cambia poco o niente!

Per rispondere alla tua domanda, però, di nuovo no: se il partner guarda video pornografici di certo non è perché tu non lo ecciti più.

Possiamo assicurarti che lo farebbe comunque ed in ogni caso! Al limite, se siete entrambi a vostro agio, puoi chiedergli di farti vedere o capire quali sono le cose che trova nei porno che magari mancano nella vostra relazione e cercare di incorporarle nei vostri incontri intimi!

Il tuo partner è una persona diversa da quella che immaginavi?

Forse sì o forse no: di certo il tuo partner è la persona che conosci da tanti anni, che ami e che rispetti.

Da un lato, però, sicuramente il tuo partner ha anche dei lati, “oscuri” o meno, che non condivide con te (e con nessuno, di base).

Sì, forse il tuo partner ti ha stupito quando sei entrata in camera e lo hai trovato intento a darsi piacere o a guardare a volume altissimo un video pornografico.

Ma è così sbagliato che il tuo partner ti sorprenda od abbia dei momenti nei quali non è la persona alla quale ti sei abituata?

Anche tu puoi essere molto diversa da quello che mostri, magari senza neanche rendertene conto.

L’importante è capire se ti sembra che, quando siete insieme, il tuo partner non sia genuino: quello è un problema, non che in privato, ogni tanto, si lasci andare!

Cosa posso fare?

Cosa vorresti fare? Le possibilità, a questo punto, sono infinite.

Potete avere una conversazione aperta a riguardo oppure, semplicemente, potete evitare di parlarne. Quello che non potete evitare, però, è sapere che entrambi (ogni tanto) avete bisogno di un supporto di qualche tipo per “evadere” dalla routine.

Come ti abbiamo suggerito prima, se siete entrambi a vostro agio potete provare a guardare qualche video insieme oppure potete prendere spunto per le vostre prossime attività sotto le coperte.

Potete anche, semplicemente, non fare nulla: il tuo partner non è cambiato improvvisamente solo perché lo hai colto “in flagrante”!