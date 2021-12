Le frasi da non dire al tuo partner se lo ami davvero

Se si ama davvero il proprio partner ci sono alcune frasi da evitare: ecco quelle che è bene non dire se vogliamo avere una relazione sana.

A volte presi dalla rabbia si pronunciano alcune frasi che nemmeno pensiamo al nostro partner. Magari presi dal momento e dalla litigata volano parole pesanti. Poi, ci si pente e si chiede scusa ma intanto il danno è fatto.

Ci sono poi anche casi in cui certe cose si pensano davvero e nei momenti più concitati le tiriamo fuori anche in malo modo. E allora dovremmo porci qualche domanda del tipo: “Siamo sicuri di amare davvero il nostro partner?”.

Se pronunciamo alcune di queste frasi che andremo ad elencare dobbiamo poi prendere atto anche delle conseguenze. Ecco quello che è meglio non dire al partner se lo si ama davvero per una relazione sana e duratura.

LEGGI ANCHE –> Le 4 fasi del rapporto di coppia: e voi a quale siete?

Ecco le frasi da non dire al partner se lo ami

Litigare quando si è in coppia è piuttosto normale, chi più chi meno, tutti prima o poi si trovano di fronte ad una litigata. Ma c’è modo e modo di farlo. Se scontrarsi su alcuni punti può portare ad un miglioramento della relazione ben venga.

Altra cosa è invece litigare e offendersi a vicenda. In questo caso non c’è nulla di costruttivo e la relazione finirà per risentirne. In particolare quando siamo presi dalla rabbia dovremmo evitare di pronunciare certi frasi al nostro partner se lo amiamo davvero. Ecco quali sono.

1) Sei stupido/a. Questa frase nei confronti di chi la riceve è molto offensiva in quanto sminuisce la persona. Se si pensa una cosa del genere nei confronti del nostro partner forse è il caso di chiederci se lo amiamo davvero.

2) Non mi piaci. Se ti è capitato non solo di pensarlo ma anche di dirlo al tuo partner forse la vostra relazione è giunta al capolinea. Se manca attrazione fisica è difficile portare avanti un rapporto.

3) Stai zitto/a. Far tacere la persona amata significa non voler conoscere i suoi pensieri e le sue emozioni. Se non ci interessa il suo stato d’animo perché continuiamo a stare insieme? Forse è giunto il momento di cambiare rotta.

4) Posso trovare di meglio. Se lo pensate e lo dite anche al vostro partner non è un buon segno e questo metterà a dura prova il vostro rapporto. Una frase del genere può destabilizzare la vostra dolce metà che potrebbe pensare anche che sareste disposti a tradirla.

5) Il mio ex diceva/faceva. Una delle peggiori frasi da evitare è quella di parlare dell’ex. Mettere il partner a confronto può scatenare oltre alla gelosia anche una ferita dal punto di vista emozionale. Una frase che mette repentaglio la relazione.

6) Smetti di fare drammi. Anche in questo caso si tendono a sminuire i sentimenti del partner. Se in un determinato momento la nostra dolce metà si sente triste ed affranta dicendogli una frase del genere di certo non gli saremo d’aiuto, anzi.

LEGGI ANCHE –> Rapporto di coppia: ecco gli errori da evitare per far sì che sia duraturo

Prima di pronunciare alcune frasi al nostro partner allora facciamo attenzione se lo amiamo davvero e non vogliamo ferirlo.