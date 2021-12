Test del Problem Solving | Qual è il tuo talento nel risolvere i problemi?

Facendo il test del problem solving capirai qual è il tuo particolare talento nel raggiungere la risoluzione dei problemi.

Tutti ne abbiamo uno, anche se a volte non siamo perfettamente consapevoli del “super potere” che la natura ci ha concesso in dono.

Le strategie utili a risolvere un problema possono essere diverse: ovviamente possono essere più o meno efficaci a seconda del problema in questione ma anche a seconda del tempo che si ha a disposizione e delle persone che le mettono in pratica.

A livello caratteriale però, c’è sempre una strategia che si addice meglio a una persona, e che permette a quella persona di riuscire efficacemente a risolvere i suoi problemi e quelli che incontra nella vita anche al di fuori della sfera personale.

Con questo test chiameremo in causa il tuo inconscio e ti permetteremo di mettere in luce il tuo talento particolare.

Test del Problem Solving

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo e cercare di analizzarla in ogni suo dettaglio. Ti renderai facilmente conto che l’immagine è composta di molti elementi, non tutti visibili al primo sguardo. Dopo averli individuati tutti ti chiediamo di scegliere l’elemento che ha colpito di più la tua attenzione. L’unico elemento che ti chiediamo di non prendere in considerazione per questo test è la figura dell’uomo in basso, perché rappresenta l’osservatore, quindi ti rappresenta.

1 – Il Fuoco

A livello puramente simbolico il fuoco viene utilizzato principalmente per rappresentare due elementi legati all’animo umano.

Può rappresentare la passione dei sentimenti, soprattutto quando viene associato alla “fiamma dell’amore” oppure può rappresentare “la luce della ragione”, che permette di mettere ordine nel caos.

Se hai scelto questo simbolo significa che la strategia di problem solving più adatta al tuo carattere è quella che consiste nel saper miscelare in maniera intelligente l’emotività e la razionalità.

Sei molto brava a cogliere il nocciolo del problema, soprattutto quando si tratta di problemi emotivi o relazionali, e sei anche molto brava a utilizzare la ragione senza farti influenzare dai sentimenti per trovare il modo più rapido ed efficace per risolvere il problema in questione, migliorare la situazione in generale oppure raggiungere i tuoi obiettivi.

Fai sempre in modo che questo equilibrio meraviglioso non si rompa mai e riuscirai a superare qualsiasi ostacolo!

2 – La Luna

La Luna ci appare sempre diversa con lo scorrere del tempo ma i suoi cambiamenti sono ciclici. A causa della sua mutevolezza è stata spesso utilizzata come simbolo di incostanza ma anche di mistero, di magia e di femminilità (il suo ciclo di 28 giorni corrisponde al ciclo mestruale delle donne).

Se hai scelto questo simbolo significa che la strategia di problem solving più adatta al tuo carattere consiste nel tuo infallibile intuito femminile. Sei in grado di cogliere immediatamente dettagli che agli altri sfuggono, è molto difficile ingannarti o manipolarti perché il tuo istinto sa sempre indicarti cosa è giusto e cosa è sbagliato, di quali persone fidarti e quali persone evitare.

Cerca sempre di ascoltare la tua voce interiore e difendila il più possibile da qualsiasi tipo di attacco. Spesso ti consiglieranno di essere più razionale e forse a volte potrebbe essere conveniente esserlo, ma in linea generale non tentare di analizzare le cose troppo a fondo perché non è nella tua natura. Agisci seguendo l’istinto!

3 – La Foresta

Da sempre nella cultura popolare la Foresta è un simbolo di pericolo, di luogo dove non bisogna andare perché al suo interno si nascondono bestie selvatiche e aggressive.

In genere solo gli eroi più coraggiosi hanno gli strumenti per attraversare la foresta e sopravvivere ai pericoli che la abitano. Tutte le altre persone, al contrario, si tengono saggiamente lontane da essa per non mettere a rischio la propria vita.

Se ad affascinarti però è stata proprio la foresta, significa che sei come gli eroi che decidono di attraversarla muniti solo del proprio coraggio e del proprio ingegno.

Per questo motivo la strategia di problem solving più adatta al tuo carattere consiste nell’esplorare nuove possibilità. Inventa nuovi strumenti, metti a punto nuove strategie, cerca di immaginare soluzioni mai tentate prima.

Sei una delle poche persone che dispongono del coraggio necessario a spingersi oltre le regole e oltre le tradizioni. Se hai un’idea nuova o diversa da qualsiasi altra mettila sempre in pratica perché, molto probabilmente, sarà quella giusta!

4 – I Grattacieli

In questa immagine i grattacieli svettano verso il cielo sviluppandosi dagli alberi. Questo è l’unico elemento non realistico dell’immagine ed è l’unico che ci propone qualcosa di impossibile.

Al di fuori dell’immagine che ti abbiamo proposto, i grattacieli rappresentano una delle massime espressioni della razionalità umana, poiché vengono realizzati sfruttando al massimo le conoscenze tecniche e architettoniche che l’umanità ha accumulato e sviluppato nel corso della sua storia.

Se ad averti colpito sono stati i grattacieli significa che la strategia di problem solving più adatta a te sta nello sfruttare al massimo la tua intelligenza logica e scientifica, applicandola anche in situazioni in cui apparentemente farlo sarebbe impossibile.

La tua principale abilità sta nell’organizzare ed elaborare le informazioni in tuo possesso diversamente da come fanno gli altri. Dove altri vedono confusione e elementi slegati tu vedi la possibilità di realizzare obiettivi apparentemente impensabili. Il tuo grande talento è la capacità di fissare un obiettivo e raggiungerlo in maniera estremamente efficiente, riuscendo a guidare nel processo anche altre persone disposte a fidarsi di te.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.