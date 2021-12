Quanto sei superstizioso? Il tuo segno zodiacale lo svela in ogni caso

Sei uno dei segni zodiacali più superstiziosi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito grazie alla classifica di oggi: sicuro di non esserci?

Quando nessuno ti vede, prima di fare qualsiasi cosa di rischioso, incroci le dita e fai tutti gli scongiuri possibili ed immaginabili.

Non solo!

Se qualcuno ti passa il sale a tavola, prima insisti che lo posi sul tavolo e poi lo prendi. Oppure stai attento a tutti gli specchi: non possono assolutamente rompersi!

Insomma, ci siamo capiti: sei superstizioso che più superstizioso non si può.

Lo sarà anche il tuo segno zodiacale?

I segni zodiacali più superstiziosi dell’oroscopo: tu o i tuoi familiari siete in classifica?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Come? Ah, ma dovreste averlo capito ormai: quella dei segni zodiacali più superstiziosi di tutto l’oroscopo!

Dai, su, non vergognarti: lo sappiamo benissimo che hai una scorta di cornetti napoletani nel cassetto, pronti a scongiurare ogni eventuale e possibile maledizione ti venga fatta!

Ehi, niente di male in questo: un poco di fortuna o di protezione, nella vita, di certo fanno gola veramente a tutti quanti, non credi?

Oggi, quindi, abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali più superstiziosi tra tutti.

Se c’è anche il tuo segno, potrai trovare quindi e finalmente degli amici che come te non vogliono uscire di casa di venerdì 17 o che fanno attenzione a non sedersi mai a tavola in tredici. Finalmente!

Ecco chi sono i segni zodiacali più superstiziosi dello zodiaco.

Toro: quinto posto

Ehi, non parlate al Toro di superstizioni, va bene? Ma come, direte voi, questa non è la classifica dei segni più superstiziosi dello zodiaco? Che ci fanno i nati sotto il segno del Toro qui se non possiamo parlargliene?

La verità è che il Toro è un segno che non vuole ammettere di essere superstizioso e, quindi, vi guarderà sempre dall’alto in basso quando parlerete di questi argomenti.

Sotto sotto, però, si segna tutto quello che è importante sapere e nella vita privata è praticamente cieco di terrore: le superstizioni, per lui, sono molto importanti!

Bilancia: quarto posto

Anche la Bilancia, sorprendentemente, è un segno veramente superstizioso… quando ci si mette!

I nati sotto questo segno, infatti, si vergognano molto di essere superstiziosi e quindi combattono questa loro sensibilità giorno e notte.

Quando non li vedete, però, possiamo assicurarvi che sono tra i segni zodiacali più superstiziosi di tutto l’oroscopo. Gli manca solo un piccolo altare e di bruciare incenso per essere completamente proni alla superstizione!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro non sono così riservati per quanto riguarda il loro rapporto con le superstizioni.

Ci credono molto e cercano di stare estremamente attenti alle regole del gioco: per loro, credere nelle superstizioni è fondamentale!

Quello che capita, molto spesso, è che i nati sotto il segno del Cancro si scordino di dover fare qualcosa in particolare o gli venga in mente troppo tardi di non aver fatto la cosa giusta. Altrettanto frequentemente, quindi, il Cancro crea le sue, personalissime, superstizioni in modo da recuperare su quelle classiche!

Sulle superstizioni comuni, quindi, può capitare che i Cancro sbaglino qualcosa ma possiamo assicurarvi che su quelle create da loro non perdono veramente un colpo!

Leone: secondo posto

Chi lo avrebbe mai detto che i nati sotto il segno del Leone si sarebbero trovati al secondo posto della classifica della classifica dei segni zodiacali più superstiziosi di tutto l’oroscopo?

Chi conosce i Leone, ovviamente!

Questo è un segno che ha tutta una serie di rituali e di piccoli gesti scaramantici che deve assolutamente compiere prima di qualsiasi attività importante.

Non solo non vi diranno mai precisamente di che cosa si tratta (il rituale perderebbe potenza) ma si arrabbiano anche particolarmente se glielo fate notare!

I Leone sono così: fanno finta di disprezzare qualcosa quando, in realtà, la seguono pedissequamente fino agli estremi!

Niente di male nell’essere superstiziosi: se non siete Leone, però, possiamo assicurarvi che non capirete assolutamente il loro modo di rapportarsi alla superstizione!