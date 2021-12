Dramma a Uomini e Donne: Marika Geraci vuota il sacco

Dramma a Uomini e donne: la dama del trono over Marika Geraci, durante un duro confronto con Armando Incarnato, vuota il sacco.

Le puntate di Uomini e Donne sono sempre movimentate e regalano sempre colpi di scena. Nella puntata del 9 dicembre, al centro dello studio, la dama del trono over Marika Geraci, ha avuto un durissimo confronto con Armando Incarnato. Marika e il cavaliere napoletano sono usciti all’inizio della stagione attualmente in onda.

Nonostante l’interesse reciproco, alcune incomprensioni li hanno allontanati. Tra i due, dopo la rottura, c’è stato uno scambio di accuse e, nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda ieri, sono emersi nuovi dettagli sul loro rapporto.

Duro scontro a Uomini e Donne tra Marika Geraci e Armando Incarnato

Scontro durissimo nello studio di Uomini e Donne tra Marika Geraci e Armando Incarnato. La dama e il cavaliere del trono over si scambiano durissimise accuse che scatenano anche i commenti degli altri protagonisti del dating show di canale 5 nonchè di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

“Mi ha detto che mi conveniva uscire con lui, per avere più sponsorizzazioni perché ha lui non è andata giù che alcune aziende mi hanno contatto per sponsorizzare […] Io non ho parole per questa persona, non meritavo di trattare un trattamento del genere, mi ha lasciato sola fino all’indomani, dopo avermi detto che ci avrebbe pensato”, ha svelato Marika durante la puntata come riporta Coming Soon.

La dama del trono over, inoltre, non ha trattenuto le lacrime mostrandosi molto turbata per la rivelazione appena fatta.

La replica di Armando non si è fatta attendere. “Tu sei veramente una brutta persona e sei anche pericolosa. Tu sei stata mesi qui dentro, poi quando non viene nessuno per te, cerchi me”, ha risposto il cavaliere napoletano contro cui si è scagliata Tina Cipollari che lo ha accusato di avere un atteggiamento “da gran cafone”.