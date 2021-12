Esistono 5 cariche sessuali al mondo, qual é la tua?

Sapevi che esistono 5 diverse personalità sessuali al mondo? Leggi le diverse caratteristiche e scopri qual è la tua carica sessuale.

Non abbiamo tutti lo stesso approccio sessuale. Alcuni di noi sono più aperti verso il sesso, ad esempio amano sperimentare posizioni nuove e mettere in atto fantasie, altri sono più tradizionalisti, hanno tabù e preconcetti riguardo le pratiche sessuali. Tu come sei in ambito sessuale?

Cosa stimola la tua eccitazione? Ciò che scatena il tuo desiderio sessuale dipende dalla tua personalità e dalla tua carica sessuale. Secondo la terapista sessuale Ally Jewel,, esisterebbero solo 5 tipi diverse di personalità sessuali al mondo, definite Erotic Blueprint. Basterebbe rispondere ad alcune semplici domande per capire qual è la carica erotica di ciascuno di noi.

Che tipo di carica erotica possiedi?

L’esperta sessuologa ha studiato una serie di domande specifiche riguardo ai propri desideri e alle proprie preferenze sessuali che ci permetterebbero di risalire ad una delle specifiche 5 personalità sessuali.

Se ti stai chiedendo per quale motivo dovrebbe interessarti capire quale carica erotica ti appartiene, dovresti sapere che secondo l’esperta basterebbe questa sola informazione a migliorare notevolmente la tua vita di coppia. Come lei stessa ha affermato in una intervista pubblicata sulla rivista Well and Good: “la carica sessuale ti permette di conoscerti meglio, di essere consapevole dei tuoi desideri e, quindi, di trasmetterli al tuo partner.”

Durante la stessa intervista l’esperta ha descritto le 5 cariche sessuali che esistono al mondo:

1 / La carica “energica”

Chi possiede questa carica sessuale ha una personalità sessuale molto “energica”. Per andare in estasi ha bisogno di stuzzicare l’appetito con preliminari. Questa carica è tipica delle persone che riescono a raggiungere un orgasmo anche senza penetrazione o stimolazione tattile, basta l’energia che si sprigiona quando i due corpi sono vicini a finalizzare l’eccitazione. Se ti piacciono molto i preliminari e l’uso dei sex toys hai sicuramente una carica sessuale “energica”.

2 / La carica “sensuale”

Coloro che posseggono questo tipo di carica hanno una personalità “sensuale”. Sono persone che se non sono rilassate e a loro agio non riescono a lasciarsi andare e fare l’amore. La carica sensuale raggiunge il suo apice di piacere attraverso la stimolazione di tutti i sensi: tatto, udito, gusto, olfatto e vista. Se dai il massimo di te con la luce soffusa, il massaggio e la musica sicuramente hai questo tipo di carica.

3 / La carica “passionale”

Chi possiede questo tipo di carica fa l’amore per stare meglio. Stress, rabbia, agitazione…, l’atto sessuale è una cura per tutto. Per queste persone l’eccitazione arriva molto rapidamente. Le fonti di attrazione sono infinite e rispondono velocemente a qualsiasi stimolazione. Queste persone concentrano l’atto sessuale sui genitali, non ha altre particolari zone erogene.

4 / La carica “cattiva”

La personalità con la carica “cattiva” ha una predilezione per il tabù. La sua eccitazione si accende all’idea di qualcosa di proibito. Non si tratta di realizzare fantasie eccessive come ad esempio sadomaso o pratiche scambiste ma anche di semplicissimi cambiamenti all’interno della coppia. Per esempio se una coppia fa l’amore sempre nella stessa posizione, un cambio di posizione potrebbe essere molto eccitante. Questo tipo di persone sono molto pudiche e spesso si vergognano delle loro fantasie e desideri. Non rivela al partner cosa vuole ma se il partner non comprende e soddisfa i suoi desideri si stressa e si allontana.

5/ I “metamorfi”

Infine abbiamo la carica sessuale dei metamorfi. Questo tipo di personalità è la più varia e ampie di tutte. Il desiderio sessuale si attiva da tutto ciò che abbiamo descritto nei punti precedenti. Si tratta di persone mutaforma, nel senso che sono in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di personalità sessuale. Queste persone non hanno una propria carica sessuale per cui si sentono soddisfatti seguendo semplicemente gli impulsi del partner.