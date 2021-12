Vedi un teschio o delle persone? La risposta svela quanto sei socievole

Pronto a scoprire quanto ti piace la compagnia degli altri? Il nostro test quanto sei socievole ci dirà tutta la verità sul tuo conto!

Dicci la verità: credi di essere una persona veramente portata al rapporto con gli altri oppure, sotto sotto, sai di non sopportare nessuno?

Ok, va bene: non importa se ci vuoi dire o meno la verità perché noi lo scopriremo lo stesso!

No, non abbiamo imparato a leggere nel pensiero e no, non ti spiamo mentre sei in compagnia delle altre persone.

Come? Ah, sì: ci devi solo dire che cosa hai visto per primo nell’immagine qui sopra!

Test quanto sei socievole: dicci se nell’immagine hai visto prima un teschio od un gruppo di persone

Va bene, va bene: sì, ci hai scoperti questo è uno dei classici test di CheDonna.it dove guardare un’immagine ci svelerà quello che vogliamo sapere di te.

E questa volta la domanda è fondamentale, non credi?

Quello che ti abbiamo chiesto, infatti, è quanto sei socievole (o almeno quanto credi di esserlo). Che ne dici, pensi che riusciremo a scoprirlo tramite il nostro test della personalità di oggi?

Allora non devi far altro che dirci se nella foto hai notato prima il teschio oppure il gruppo di persone che si trovano in basso.

No, dai: non mentire! Dicci solo cosa hai visto prima e noi ti diremo, secondo il nostro test della personalità, quanto sei socievole veramente.

Non cercare di battere il test o di ingannarlo: le risposte non mentono! (E le trovi qui sotto).

hai visto un teschio: mm, sembra proprio un brutto segnale quello del teschio, vero? Generalmente, infatti, questo elemento non è associato a niente divertente ma solo a rischio, pericolo o morte, non è vero?

Cosa vorrà dire, che la tua vita sociale è destinata a deperire? Ovviamente (ehm, o forse no) la risposta è assolutamente no!

Il teschio, nonostante la sua storia di simbologia non proprio allegra, è in realtà un simbolo che parla di ribellione (per questo lo usavano i pirati) e trionfo nella battaglia. Inoltre, il suo legame con la “morte” è in realtà positivo: ogni “morte” porta ad un nuovo inizio. Ma insomma, cosa vuol dire nel test quanto sei socievole?

Semplicemente che sei una persona che non si arrende mai: non solo ti piace moltissimo stare con gli altri ma non hai paura di rompere i rapporti quando diventano stantii o quando ti rendi contro che non sei circondato da persone valide.

Ti chiudi in te stesso a quel punto? La risposta è di nuovo no! Non hai assolutamente timore di conoscere nuove persone e sei sempre pronto a inserirti in situazioni che siano fuori dalla tua comfort zone. Sei una persona decisamente sociale secondo il nostro test!

hai visto un gruppo di persone: invece di vedere prima il disegno d’insieme, per te è stato chiaro che il gruppo di persone alla base era l’elemento più preponderante.

Solo dopo hai notato il teschio: le figure umane sono quelle che hanno catturato il tuo occhio! Bene, cosa vorrà dire questo rispetto a quanto sei sociale nel nostro test della personalità?

Con tua grande sorpresa (forse) ti dobbiamo dire che non sei quell’animale da party che credevi di essere, sai?

Vedere la “folla”, infatti, è un segnale che tante persone ti mettono forse un poco di ansia. Ehi, non stiamo dicendo che batti i denti e tremi di terrore ma solo che fai caso alle situazioni nelle quali ci sono tante persone insieme.

Il motivo, probabilmente, è che non ti piace così tanto stare in una situazione piena di gente.

Non sei assolutamente un asociale ed hai il tuo giro di amici e conoscenze: feste o situazioni dove ti trovi immerso in una quantità di sconosciuti, però, semplicemente non fanno per te.

Sei più una persona che ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi prima di potersi sentire a suo agio in mezzo agli altri: niente di male in questo, no?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.