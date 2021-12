Test del Lavoro | Che tipo di lavoro esalterebbe le tue capacità?

Proponendoti di fare il test del lavoro speriamo di darti qualche utile indicazione per cominciare una vita lavorativa che possa portarti soddisfazione da ogni punto di vista.

Spesso infatti ci “accontentiamo” di lavori che ci permettono di sostenere le spese quotidiane della famiglia e lo facciamo per un forte senso di responsabilità nei confronti dei nostri cari oppure perché semplicemente siamo costretti a farlo dalle necessità.

Purtroppo, come finiamo per imparare a nostre spese, fare per molto tempo un lavoro che non è nelle nostre corde diventa via via più stancante dal punto di vista mentale. Per questo motivo spesso si affrontano periodi in cui si vorrebbe mandare tutto letteralmente all’aria e cambiare vita per trovare un po’ di felicità e di soddisfazione in più.

Quale potrebbe essere il tipo di lavoro ideale per te? Oggi ti proponiamo di scoprirlo facendo parlare direttamente il tuo inconscio!

Test del Lavoro Ideale

Per eseguire questo test di chiediamo di osservare le quattro immagini che ti proponiamo e che illustrano quattro diversi tipi di strumenti professionali e non. Cerca di non focalizzarti solo su quello che che vedi, cerca di comprendere le sensazioni che ti trasmette ogni gruppo di oggetti e scegli quello che ti trasmette la sensazione più positiva.

Dopo di ciò leggi il profilo corrispondente alla tua scelta: non ti forniremo una serie di professioni tra cui scegliere (sarebbe molto lungo!), ma ti diremo quali caratteristiche dovrebbe avere una professione per renderti felice.

1 – La Macchina Fotografica e le Foto

La macchina fotografica è ovviamente lo strumento del fotografo o del reporter. Per essere in grado di utilizzare in maniera appropriata una macchina fotografica professionale bisogna possedere molte nozioni di tipo tecnico e bisogna essere in grado di padroneggiare tutte le funzioni di questo apparecchio.

Se hai scelto questo gruppo di oggetti significa che il lavoro perfetto per te sarà quello che ti permetterà di esprimere la tua creatività e il tuo personalissimo punto di vista utilizzando, allo stesso tempo, tutta la tua competenza nel settore tecnico.

Ti piace moltissimo capire come funzionano le cose e utilizzare tutti gli strumenti a tua disposizione al massimo delle loro potenzialità: questo fa di te una perfetta candidata per lavori in cui si debba utilizzare contemporaneamente la parte logica e la parte creativa del tuo cervello!

2 – Schemi e Presentazioni Aziendali

Le aziende fanno affidamento su persone in grado di gestire una grande quantità di dati molto precisi e di organizzarli in maniera da comunicarli agli altri. Chi ha la responsabilità di coordinare il lavoro di una squadra di persone (piccola o grande che sia) deve avere anche ottime capacità di leadership e dev’essere in grado di raggiungere i propri obiettivi a prescindere dai problemi che si porranno sulla sua strada.

Se hai scelto questo gruppo di oggetti significa che il tuo lavoro ideale è quello che ti permetterà di utilizzare le tue ottime capacità organizzative e di leadership.

Darai il meglio di te quando sarai messa nelle condizioni di mostrare quanto sei brava ad assegnare i compiti, coordinare le operazioni, ispirare le persone, raggiungere obiettivi e inventare nuove strategie per superare problemi imprevisti.

3 – La Cassetta di Attrezzi per il Giardinaggio

Il giardinaggio è in assoluto una delle attività di cura più impegnative: è necessario conoscere le piante che si coltivano e essere sempre pronti a fornire ad esse tutto ciò di cui hanno bisogno.

Se hai scelto questo gruppo di oggetti significa che hai il talento del care giver. Si tratta di un’espressione inglese che viene utilizzata in maniera molto generica per indicare tutte quelle persone che svolgono lavori di cura ne confronti di altre persone ma anche di animali e – in senso più generico – di qualsiasi essere vivente.

Se hai scelto questi strumenti significa che non ti spaventa il duro lavoro e non hai paura di sporcarti le mani, né di sacrificarti per un bene più alto.

Significa anche che sei una persona affidabile sulla quale si può contare e che trova la sua maggiore soddisfazione nel rendere il mondo un posto migliore. Cerca di mettere a frutto questa tua tendenza naturale ma poni sempre molta attenzione a non esaurire le tue risorse mentali e fisiche: le persone come te rischiano seriamente di andare in burnout!

4 – Matterello, Pasta e Ravioli

Chi prepara da mangiare, che sia una mamma, una nonna o una cuoca professionista, ha una grande pazienza e una grande capacità di concentrazione.

Eseguire correttamente le ricette, ripetere gli stessi gesti per decine e decine di volte non è affatto semplice. Si tratta al contrario di una grande prova di resistenza fisica e mentale a cui non tutti riescono a far fronte.

Se hai scelto questo tipo di oggetti significa che il tuo lavoro ideale è quello che richiede manualità, che ti permette di mettere in luce tutta la tua precisione e la capacità di eseguire perfettamente un compito per molte e molte volte.

Non ti interessano ruoli di responsabilità e anche i lavori di squadra non sono esattamente il tuo forte: preferisci dare a te stessa il ritmo del tuo lavoro, organizzarti i tuoi obiettivi e le tue mansioni e lavorare in pace, quasi in meditazione. Saresti un’ottima artigiana!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.