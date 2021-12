Il film che racconta la tua vita sentimentale secondo il tuo segno zodiacale

Gli astri ci rivelano il titolo del film che rappresenta la vita sentimentale di ciascun segno zodiacale.

La nostra vita sentimentale potrebbe dipendere alla nostra personalità. Secondo gli astri esiste un film che rappresenta il concetto di amore e relazione di ciascun segno astrologico.

Ti sei mai immedesimata nel personaggio di un film? A volte le vite rappresentate sugli schermi non sono poi così lontane dalle nostre. Il segno astrologico potrebbe influire sulla nostra visione dell’amore.

LEGGI ANCHE —-> Scopri chi è il tuo segno zodiacale gemello, il migliore amico desiderabile

Quale film o serie tv rappresenta la tua vita sentimentale?

Se un famoso film fosse ispirato alla tua vita sentimentale, quale film sarebbe? Ti sei mai posto questa domanda? Gli astri se lo sono chiesto e hanno stilato la lista dei film di ciascun segno zodiacale. Scopri qual é il tuo film d’amore più rappresentativo:

Ariete:

Twilight è il film più rappresentativo del segno dell’Ariete, dinamico, impulsivo e passionale i nativi di questo segno bramano sensazioni e amori fuori dall’ordinario.

Toro:

Harry Potter è il film che meglio descrive la vita sentimentale del Toro, questo segno desidera essere compreso pienamente dal partner e vorrebbe vivere una storia d’amore magica e fiabesca.

Gemelli:

Tutti pazzi per Mary, una bella storia d’amore con note umoristiche ma che evidenzia anche sentimenti profondo è la trama perfetta per questo segno dualista, compagnone solare ma anche molto serio quando si tratta di cose importanti.

Cancro:

A tutti i ragazzi che ho amato, serie Netflix di grande successo, è perfetta per rappresentare il Cancro, un segno che desidera follemente trovare il grande amore della sua vita ed è molto romantico.

Leone:

La Casa di carta, è la storia d’amore ideale per il Leone, un segno che desidera passione e che è disposto a rischiare tutto e a fronteggiare il pericolo pur di vivere un amore degno di questo nome.

Vergine:

Poli opposti, La Vergine cos’ precisa e perfetta prova spesso attrazione per partner molto diversi da lei, spinto dal desiderio di trovare un amore che gli dia forti emozioni.

Bilancia:

Titanic, uno dei film romantici più drammatico più noto, il Bilancia è un segno galante, padroneggia bene il suo linguaggio, è affascinante e da priorità al romanticismo.

Scorpione:

Spinning Out, per un segno come lo Scorpione, misterioso e avventuroso un film perfetto è una trama avventurosa e appassionata, dove non possono mancare sfide da affrontare.

Sagittario:

The 100, Il film perfetto per questo segno altruista e avventuriero, che mette al primo posto la passione in amore.

Capricorno:

Stranger Things, il Capricorno è un segno sempre ligio al dovere e lascia poco spazio ai sentimenti. Una storia in cui i due partner si capiscono e si completano perfettamente è la sua storia d’amore perfetta.

Acquario:

Riverdale, è questo il film del segno più eccentrico dell’oroscopo, un segno che non vuole una ordinaria storia d’amore, per lui un amore ideale è una coppia forte dove si fondono due intelligenze molto diverse.

Pesci:

L’alchimia del Natale, il Pesci è il segno più sognante di tutto l’oroscopo, per lui ci vuole una storia d’amore in grado di far vibrare la sua fantasia, una storia per alcuni versi impossibile ma che di sicuro non manca di passionalità.