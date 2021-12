Infedeltà: Questa è l’età in cui a tutti viene voglia di tradire

Scoperta l’età più pericolosa in termini di infedeltà. A quanto pare a questa età avremmo tutti un picco del desiderio di trasgredire.

Secondo uno studio britannico nessuno di noi è immune al desiderio di trasgressione in amore. Tradire è proibito e come tale siamo tutti tentati a farlo ma saremmo maggiormente tentati ad una età specifica.

Sappiamo bene quanto sia speciale l’amore all’inizio di una relazione. Questa euforia è stata anche spiegata scientificamente: Amore ed euforia: tutti i motivi per cui da innamorati diventiamo un po’ folli. Seppure ci auguriamo che quella euforia resti tale per sempre, inevitabilmente l’amore assume tante altre forme e tende a riportarci coi piedi per terra.

Non si smette di amare l’altro, anzi l’amore in molti casi si rafforza, l’abbaglio iniziale che offuscava la nostra percezione diventa più nitido e ci fa vedere ed amare il partner nella sua totalità, imperfezioni comprese.

Quel che è certo è che all’inizio di una relazione non si pensa mai al tradimento, siamo troppo presi dall’altro. La voglia di compiere questo passo azzardato e pericoloso potrebbe sopraggiungere nel tempo, ma secondo un sondaggio britannico accadrebbe maggiormente in una età specifica.

Qual é l’età in cui abbiamo più voglia di tradire?

La vita è un percorso che ci spinge a farci una serie di domande. Le fasi più critiche della vita si possono suddividere in:

Adolescenza , che non tutti sanno che finisce a 24 anni. In questa fase siamo continuamente alla ricerca di noi stessi.

, che non tutti sanno che finisce a 24 anni. In questa fase siamo continuamente alla ricerca di noi stessi. La crisi dei 30 anni che non colpisce proprio a 30 anni ma dai 25 ai 33 anni e che è principalmente caratterizzata dalla paura del nostro avvenire.

che non colpisce proprio a 30 anni ma anni e che è principalmente caratterizzata dalla paura del nostro avvenire. Il traguardo dei 35 anni che corrisponde ad un momento in cui si tende a porsi molte domande e si è maturi per intraprendere azioni concrete come lasciare un lavoro per un altro.

anni che corrisponde ad un momento in cui si tende a porsi molte domande e si è maturi per intraprendere azioni concrete come lasciare un lavoro per un altro. 40, 50, 60 ecc, ogni passaggio alla decina successiva rappresenta un buon momento per interrogarsi sulla propria vita, sulla direzione che abbiamo preso, sulla nostra felicità, i nostri desideri.

Ma qual é l’età in cui bramiamo adulterio?

Lo studio del sito britannico Illicit Encounters avrebbe concluso che siamo tutti potenziali adulteri ad un’età specifica.

Nello specifico vicino a 40 ed esattamente a 39 anni. Questa è l’età in cui saremmo più infedeli.

Lo studio ha anche aggiunto che per le donne ogni anno che anticipa il passaggio ad una nuova decina è pericoloso, non solo i 39, ma anche i 29, 49, 59 ecc momenti in cui si tende a mettersi maggiormente in discussione e si desidera sapere se si possiede ancora la capacità di sedurre un uomo, specie se il partner ci da per scontate.

Invecchiare per alcuni è un grande pregio e un grande traguardo mentre per altri può essere fonte di insicurezze e di stress.