Che tu sia uno dei segni zodiacali sempre pronti a litigare con gli altri?

Ehi, non è che per caso sei nella classifica dei segni zodiacali che litigano sempre? No, dai, non iniziare a discutere anche con noi, per favore!

E va bene, oggi abbiamo deciso veramente di cercare la classifica dell’oroscopo che creerà più polemiche possibile.

Di quale parliamo? Ah ma di quella dei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di mettersi a litigare con chiunque ed in qualsiasi momento!

Sappiamo benissimo che ci sarà molto da discutere, per l’appunto, con tutti i protagonisti che si trovano ai primi cinque posti della classifica.

Di certo, però, non possiamo non essere sinceri: pronti a scoprire chi ci sarà?

A chi non è mai capitato di passare qualche giorno “no“, nel quale non poteva aprire bocca che iniziava immediatamente a litigare con gli altri?

(Ehi, non fate gli angeli: sappiamo benissimo che è successo veramente a tutti).

Oggi, quindi, abbiamo deciso di dividere le persone che hanno un momento “no” da quelle che il momento “no” lo hanno praticamente in continuazione.

Parliamo dei segni zodiacali che litigano sempre!

Scopriamo subito se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo oppure se litigare, per te, non si tratta di un’attività sportiva.

Questi segni, infatti, prendono le discussioni come un vero e proprio allenamento e non la smettono veramente mai di litigare.

Sei proprio sicuro di non essere tra loro?

Toro: quinto posto

Che i nati sotto il segno del Toro siano persone con opinioni particolarmente chiare e precise non è di certo un segreto.

Ansiosi come sono, però, spesso i nati sotto il segno del Toro non dicono ad alta voce quello che pensano… a meno che non stiano litigando, ovviamente!

Il Toro è un segno che non fa altro che esprimere opinioni particolarmente controverse, soprattutto quando sa che le persone non sono d’accordo con lui.

Stuzzica e polemizza senza fermarsi mai: impossibile non litigare con lui, almeno una volta a settimana!

Capricorno: quarto posto

Ebbene sì, i nati sotto il segno del Capricorno sono nella classifica dei segni zodiacali con cui si litiga di più.

Certo, non in una posizione alta ma comunque è sorprendente: davvero i Capricorno, così taciturni e distaccati, litigano in continuazione con gli altri?

La risposta, ovviamente, è sì! I Capricorno sono persone abituate a fare di testa propria, a prendersi i propri spazi e a discutere in maniera piuttosto arrogante quando vogliono.

Sono persone che non amano il confronto ma che si comporteranno in maniera particolarmente sprezzante durante i litigi… creando un litigio ancora più grande!

Cancro: terzo posto

Se c’è qualcuno che proprio non può fare a meno di litigare sono le persone nate sotto il segno del Cancro.

Cari Cancro, basta fingere di essere buoni e gentili o carini e coccolosi come dicevano nel film d’animazione Madagascar.

Siete dei veri peperini e potete litigare senza problemi con tutti e riguardo qualsiasi cosa! La polemica ce l’avete nel sangue e non vi divertite se non riuscite a far innervosire gli altri. Per voi, litigare è veramente divertente e lo fate in continuazione: poi fate finta di niente ma gli altri, spesso, ci rimangono veramente male!

Bilancia: secondo posto

Come? I nati sotto il segno della Bilancia sono al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che litigano sempre? Ma è impossibile, nessuno litiga mai con loro, no?

Ebbene, la risposta non solo è sì, visto che molte persone litigano con la Bilancia ma anche che questo succede molto più spesso di quanto non immaginiate!

I nati sotto il segno della Bilancia sono particolarmente bravi a fingere di non avere problemi con nessuno. Questo non vuol dire, però, che i problemi non ci siano proprio, anzi!

La Bilancia parla spesso male alle spalle degli altri e ha sempre qualcosa da ridire anche in faccia a svariate persone.

Il risultato? Le discussioni, con lei, sono praticamente all’ordine del giorno! Poi, ovviamente, la Bilancia non cerca il conflitto o la separazione vera e propria: tiene troppo alle apparenze! I litigi, quindi, spesso finiscono in un nulla di fatto ma ci sono, ve lo assicuriamo!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che litigano sempre

Ovviamente, al primo posto della nostra classifica di oggi, non potevano non esserci tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, non prendetevela con noi se siete i segni zodiacali che litigano sempre, in qualsiasi occasione e praticamente con chiunque!

Vi inviamo a fare un giro in macchina con i Leone o anche solo a chiedergli di aspettare in fila alle Poste o prima di entrare in un negozio.

Potete star certi che il Leone inizierà immediatamente a prendersela con tutti, causando un vero e proprio pandemonio!

Cari Leone, sappiamo benissimo che il vostro temperamento focoso, la vostra aggressività ed il vostro egocentrismo, se mischiati insieme, possono essere un mix veramente pericoloso. Impossibile dirvi di calmarvi o di cercare di contare fino a dieci prima di esplodere ma non pensate che il fatto che litighiate sempre con tutti sia un campanello d’allarme?

