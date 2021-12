Elena Santarelli, la confessione in diretta spiazza tutti

Elena Santarelli è una donna di successo che nella vita ha sofferto molto a causa della malattia del figlio (oggi guarito). La sua recente confessione in tv, però, ha sorpreso tutti.

Chi non conosce Elena Santarelli? Nota come modella e donna di spettacolo, ha al suo attivo una carriera sicuramente fiorente e ancora ricca di sorprese. Nel privato è invece moglie e mamma di due splendidi figli dei quali ha parlato spesso anche sui social.

Negli ultimi anni, il suo vissuto è stato particolarmente chiacchierato per via della malattia del figlio Giacomo. Una grave scoperta che la Santarelli ha deciso di condividere sui social senza pensare che ciò avrebbe portato tutti a porle domande in qualsiasi momento.

Un’esperienza che ad oggi, nonostante la guarigione del figlio, l’ha provata parecchio e che qualche giorno fa l’ha spinta a confessare qualcosa di incredibile proprio in tv.

Elena Santarelli e la confessione che ha spiazzato tutti

La Santarelli è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin che, nel suo salotto di Verissimo ha intervistato sia lei che il marito Bernardo Corradi.

Alle tante domande sulla loro relazione che a detta di entrambi funziona bene proprio grazie alla distanza a cui a volte sono costretti, si è aggiunta quella riguardo la possibilità di avere altri figli.

LEGGI ANCHE -> Elena Santarelli: “dopo il tumore di Giacomo sono crollata”

Una domanda per la quale la Santarelli ha avuto subito la risposta, dichiarando che è un passo che entrambi non si sentono di fare. Nonostante agli inizi i progetti fossero quelli di avere una famiglia molto numerosa, quanto accaduto ad uno dei suoi due figli ha cambiato drammaticamente il loro punto di vista.

Come da lei stessa spiegato, infatti, il dover frequentare spesso il reparto pediatrico dell’ospedale a causa del tumore che ha colpito Giacomo, l’ha portata a capire che ad oggi non riuscirebbe a decidere di avere un altro figlio. La paura riguardo a possibili problemi è infatti tanta. Una scelta sicuramente difficile e che ha sorpreso il pubblico in studio così come quello da casa ma che per Elena è più che sicura.

Il lungo periodo della malattia di Giacomo l’ha infatti cambiata sotto molti aspetti, portandola a vivere il dolore in modo personale e sfibrante. Per un certo periodo, Elena ha deciso infatti di prendersi tutte le incombenze, sentendosi piena di energie per affrontare il tutto. Inoltre, il suo aver parlato della storia del figlio sui social, l’ha spesso portata a giudizi indesiderati e tante volte spiacevoli. Questo, fin quando non è giunto il crollo che le ha fatto capire che aveva bisogno d’aiuto.

Si tratta di una storia di dolore e di crescita che la Santarelli ha raccontato nel libro “Una mamma lo sa” dove racconta appunto la storia della malattia del figlio e del suo dolore di mamma.

Oggi, quindi, sebbene il pericolo sia finalmente passato, Elena è rimasta ovviamente scottata da quanto accaduto. E ciò l’ha portata a decidere di non avere altri figli ma di concentrare le proprie energie su Giacomo e Greta. La sua famiglia ha infatti trovato una sua stabilità che non avrebbe senso stravolgere ancora.

LEGGI ANCHE -> Sapete cosa faceva Elena Santarelli prima dell’Eredità? Il retroscena