Test sulla relazione: il modo in cui vi divertite di più rivela chi siete

Con il test sulla relazione potrai scoprire di più sul tipo di rapporto che hai con il tuo partner. E tutto indicando una semplice scelta.

La vita a due è fatta di momenti preziosi. Alcuni di questi sono ricchi di emozioni mentre altri sono più rilassanti ed in grado di donare alla coppia la serenità della quale ha bisogno per vivere in armonia. Un aspetto che si esprime al meglio quando, in possesso di un po’ di tempo libero, si decide di passarlo insieme.

Scegliere, ovviamente d’accordo, qualcosa da fare insieme è infatti sinonimo di complicità e lo è ancor di più quando quel qualcosa diventa un passatempo divertente e piacevole. È proprio dalle piccole cose, infatti, che si può capire di più di una persona e, nel caso specifico, di una coppia.

Che vi piaccia di più guardare serie tv mangiando qualcosa di buono, farvi le coccole o andare in giro a far spese, ciò che vi diverte di più può infatti rivelare alcuni aspetti della vostra storia altrimenti difficili da identificare. Una sorta di fotografia che ritrae la coppia in questo preciso momento e che pur non volendo essere chissà quanto profonda può dire molto più di quanto si pensi.

LEGGI ANCHE -> Test della colazione: cosa mangi al mattino? La risposta rivela come vivi

Per saperne di più, oggi faremo quindi un test sulla relazione. E tutto scegliendo il modo in cui ci si diverte di più in coppia. E poco importa se quando si è da soli si preferisce fare altro. Ciò che conta in questo caso è la vita a due e, ovviamente, la massima sincerità nella risposta.

Test sulla relazione: come vi divertite di più? La risposta parla di voi

Per effettuare al meglio questo test servirebbe il punto di vista di entrambi. Solo in questo modo si può avere la certezza che ci si diverta davvero di più facendo la stessa cosa. In ogni caso, basta scegliere una delle opzioni riportate qui sotto per saperne di più sulla propria relazione sentimentale.

La scelta fatta aiuterà infatti a capire alcuni aspetti della coppia, a che punto della relazione ci si trova e quanta affinità e intesa ci sono.

1 – Guardare serie tv

Se il vostro passatempo preferito e che più vi diverte è quello di guardare e commentare insieme film e serie tv, allora siete una coppia aperta e molto affiatata. I vostri gusti sono così in linea da consentirvi di guardare e apprezzare le stesse cose e anche quando scegliete personalmente a turno sapete sempre come rispettare l’altro partecipando al gioco con serenità.

Che si tratti di un pomeriggio insieme o di una sera da completare con pizza e qualcosa da bere, la vostra relazione è sicuramente abbastanza rodata da concedervi la libertà di essere voi stessi. Ed è proprio su questa libertà che si fonda la complicità che vi unisce e che fa di voi una coppia sempre in grado di vivere al meglio la relazione a due.

Molto comunicativi, amate commentare e dire la vostra di ogni cosa e ciò vi rende ben consapevoli dei desideri e dei bisogni dell’altra persona. Il vostro è sicuramente un rapporto che funziona e che è destinato a durare. A patto ovviamente che la visione in compagnia sia uno strumento di condivisione e un pretesto per conversare e divertirvi tra voi. Un programma da guardare per riempire i vuoti darebbe infatti un risultato del tutto diverso.

2 – Fare shopping insieme

Siete una di quelle coppie che adorano fare shopping insieme? Se la cosa vi piace significa che amate condividere anche momenti diversi da quelli classici e che sapete farlo senza mai snaturarvi. Un aspetto molto importante e che mette in luce una giocosità ed un’amicizia in grado di tenervi uniti.

Dagli acquisti da fare per se, per la coppia o per la casa (se vivete insieme), le vostre scelte presuppongono sempre la partecipazione dell’altra persona e ciò denota anche una buona capacità di comunicazione. Aspetti indispensabile per una vita a due che sia in grado di funzionare nel modo corretto e che doni ogni giorno qualcosa di nuovo alla coppia.

Insieme vi divertite molto e per questo amate trascorrere anche del tempo in compagnia degli amici. Per voi, ogni situazione merita la sua attenzione. E quella che riservate al tempo libero è sempre intensa e piacevole. Ciò che conta è riuscire sempre ad esternare ognuno la propria individualità, aspetto imprescindibile per un rapporto che funzioni davvero.

LEGGI ANCHE -> Test d’inverno: come ti rilassi nel tempo libero? La risposta svela chi sei

3 – Cenare fuori

Andare a cena fuori vi diverte? Allora siete una di quelle coppie che amano provare emozioni diverse insieme. Ovviamente questo vale se una volta al ristorante siete soliti concentrarvi su voi stessi e sui piatti che avete scelto di mangiare insieme e che probabilmente vi piace persino condividere. Una cena con smartphone alla mano o che si svolge in silenzio non sarebbe da ritenersi qualcosa di positivo.

Detto ciò, siete una coppia sicuramente in grado di divertirsi e di condividere momenti importanti ed in grado di portare ad una crescita personale e di coppia. Aspetto che fa parte del vostro modo di vivere la relazione e che vi porta molto spesso a preferire la vostra sola compagnia a quella di amici o altre coppie. Un aspetto importante che vi caratterizza, facendo di voi una coppia a suo modo unica.

Il livello di comunicazione che avete è importante ma non necessariamente basato sulle parole. Siete infatti in grado di capirvi con un solo sguardo e di leggere per bene nella mente dell’altro. Un aspetto che si nota anche solo guardandovi e che fa di voi una coppia davvero unita.

4 – Le coccole

Se il tempo libero è riservato alle coccole, allora siete una coppia che ama condividere momenti di intimità e di piacere. Romantici a modo vostro, amate trascorrere il tempo insieme. E se questo può essere riservato ai momenti intimi ne siete ancor più felici. Ovviamente per comprendere il livello di relazione è importante analizzare da quanto state insieme. Se da una parte l’intimità gioca un ruolo importante, dall’altro non deve infatti essere l’unica cosa da fare insieme.

Più in grado di comunicare con i gesti che con le parole avete un’intesa che per certi aspetti è unica ma che per altri può risultare latente. Per questo motivo, a volte fate un po’ di fatica a comprendervi davvero. Ciò nonostante siete sempre pronti a cercare una soluzione fattibile.

Sempre aperti alle novità avete forse bisogno di espandere un po’ di più i vostri orizzonti. Fin quando riuscirete a mantenere un equilibrio sarete comunque una coppia in grado di funzionare e, sopratutto, in grado di vivere momenti piacevoli. E tutto senza forzature o silenzi in grado di diventare imbarazzanti. Uno dei vostri punti forza sta infatti proprio nel saper evitare ogni possibile tensione.

LEGGI ANCHE -> Test: come porti i capelli quando sei a casa? La risposta rivela chi sei

Il test vale anche se si è indecisi tra due attività in quanto entrambe amate o in qualche modo complementari. In tal caso basterà leggere entrambi i profili e capire cosa si sente vero e cosa no.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.