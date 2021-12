Test del Nuovo Anno | Di cosa avrà più bisogno la tua anima nel 2022?

Con il test del nuovo anno ti permetteremo di scoprire quali sono gli obiettivi che dovresti porti nel 2022 per raggiungere la felicità di cui senti di aver bisogno.

Ogni anno facciamo sempre dei buoni propositi che molto spesso rimangono inattuati. Il motivo per cui accade è che nella maggior parte dei casi ci poniamo obiettivi di cui non ci importa davvero, che non sono realmente in linea con quello che desideriamo.

Con questo test cercheremo di comunicare direttamente con il tuo inconscio. In questo modo ti permetteremo di scoprire di cosa hai bisogno davvero e cosa dovresti fare per essere felice.

La vera felicità infatti non è mai uguale per tutti. Al contrario, ciò che rende felice ognuno di noi è qualcosa di profondamente personale che gli altri potrebbero non capire. Inoltre, non tutte le persone apprezzano le stesse cose, quindi è probabile che ciò che rende felice una persona non riuscirà a scatenare la stessa gioia in un’altra.

Infine, molto spesso il pensiero razionale non è in grado di eseguire un’analisi corretta di ciò che è bene o è dannoso per la nostra anima. Molto meglio che ad esprimersi sia il nostro pensiero inconscio.

Test del Nuovo Anno

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente il dipinto per qualche momento, quindi di scegliere uno degli elementi che compongono l’immagine. L’unica cosa che ti chiediamo è di non considerare la figura dell’uomo, che rappresenta la persona che fa il test. A seconda dell’elemento che hai scelto sapremo dirti qual è l’obiettivo che dovresti porti nel nuovo anno per essere felice.

1 – Il libro

In un libro, che sia un vero libro o un semplice diario, vengono riportati solo fatti importanti, che hanno un profondo significato per chi li trascrive e per chi li leggerà in futuro.

Per questo motivo si può dire che il libro simboleggia la capacità di ricordare le cose importanti e di farne tesoro in futuro. Rappresenta anche la capacità di imparare dal passato al fine di non ripetere gli stessi errori.

Se hai notato il libro sotto il braccio dell’uomo significa che il tuo più grande desiderio è imparare dagli errori passati e costruire una vita migliore da ogni punto di vista. Magari desideri una vita più stabile in ambito sentimentale o emotivo, oppure vorresti ottenere un miglioramento della tua vita nel settore economico.

Tutto ciò che devi fare è far tesoro di ciò che hai imparato in passato e applicarlo al meglio possibile nell’anno che verrà, perché sarà proprio l’esperienza a fare la differenza, permettendoti di non fallire.

2 – L’albero

L’albero, con le sue radici e la sua chioma, rappresenta un saldo punto di riferimento, che rimane nel tempo e che riesce a donare riparo e sostentamento a coloro che ne hanno bisogno.

Si può dire quindi che un albero rappresenta una certezza nella vita di qualcuno, le proprie radici e in qualche modo la propria autenticità. Chi sei veramente? Quali sono le tue radici e cosa sei diventata nel corso della tua vita?

Se tra tutti gli elementi del quadro hai scelto proprio l’albero significa che nel corso del prossimo anno avrai bisogno di tornare a essere fedele a te stessa. Cerca di liberarti delle responsabilità che non vuoi o non puoi più sostenere, così come degli obblighi che altri ti hanno caricato sulle spalle. Fai solo ciò che desideri fare, concentrati sui tuoi obiettivi personali e non su quello che la gente si aspetta da te. Se lo farai riuscirai ad essere molto più felice in futuro.

3 – Il numero sulla porta

Il numero sulla porta può indicare un appartamento o una camera d’albergo. Ciò che è sicuro però è che ci sono altre porte prima di quella e molto probabilmente ci saranno altre porte dopo di quella.

Se a colpire il tuo interesse è stato proprio quel numero significa che hai bisogno di aprire un nuovo capitolo della tua vita. Probabilmente hai l’impressione di essere in una fase stagnante della tua esistenza e cominci a pensare che sei davvero stufa di questo stato di cose.

Il nostro consiglio consiste nel capire come voltare pagina e come aprire nuovi orizzonti in vari ambiti della tua esistenza. Se hai nuove idee lavorative o vuoi buttarti a capofitto in una nuova relazione sentimentale, il 2022 è l’anno giusto per farlo.

4 – L’ombrello

L’ombrello è in assoluto il simbolo della prudenza e della saggezza: portare un ombrello con sé significa essere pronti ad affrontare le avversità improvvise che la vita ci riserva senza farci cogliere impreparati.

Se hai scelto l’ombrello probabilmente sei stanca di prendere colpi dalla vita, credi di averne ricevuti troppi e che hai bisogno di riposo e tranquillità.

Per l’anno nuovo ti consigliamo di riparare i danni (pratici ed emotivi) che ti hanno colpito nell’ultimo periodo e, allo stesso tempo, costruire intorno a te tutta una serie di protezioni pratiche e sentimentali che ti possano aiutare ad evitare danni futuri.

Cerca di circondarti solo di persone fidate o di mettere da parte un po’ di soldi per i momenti difficili. Concentra tutte le tue forze nel creare intorno a te una comfort zone sicura ed efficace, che ti permetta di recuperare le energie.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.