Sei uno dei segni zodiacali che non vede l’ora di aprire i regali?

Segni zodiacali e regali di Natale: sei fra quelli che non possono aspettare per aprire i regali oppure sai attendere senza problemi?

Tutti, sotto Natale, diventiamo particolarmente felici di arrivare alla vigilia (o alla mattina del venticinque Dicembre) per scartare i regali che i nostri cari hanno scelto per noi, vero?

Ovviamente Natale non è una festa pensata solo ed esclusivamente per ricevere regali ma possiamo dire che non fa mai male scartarne qualcuno, no?

Bene, pensa che ci sono persone che non vedono letteralmente l’ora di arrivare al momento in cui potranno aprire i propri regali.

Nel frattempo, quindi, danno il tormento a tutti quanti, cercano i regali nascosti per casa e fanno di tutto per indovinare che cosa avete comprato loro.

Ti riconosci in questo ritratto?

Segni zodiacali e regali di Natale: sei nella classifica di quelli che fanno di tutto per aprirli in anticipo?

Ehi, non vogliamo di certo dire che tu non sia in grado di controllarti di fronte ad un pacco di carta colorata ed un bel nastro che forma un fiocco!

Cerchiamo solo di capire se sei quel tipo di persona che non può veramente fare a meno di scuotere i pacchi regalo e tastarli in lungo in largo appena ne vede uno.

Come dici? Ti riconosci in questo ritratto? Beh, non preoccuparti perché sei assolutamente in buona compagnia!

Stelle e pianeti, infatti, ci hanno rivelato quali sono i cinque segni zodiacali che non riescono a trattenersi di fronte ai regali di Natale.

Scartano i regali in anticipo e poi ricompongono il pacco, curiosano nella lista degli acquisti online di parenti e fidanzati, rivoltano casa alla ricerca di regali nascosti e via discorrendo.

Pronta a scoprire chi sono i tuoi “compagni” nella lotta al cercare di scoprire prima il proprio regalo di Natale?

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone a cui piace fare i regali ma che, proprio per questo, diventano estremamente impazienti quando si tratta dei loro.

A Natale, poi, sanno benissimo di dover cercare di soddisfare le aspettative di tutti e, quindi, sono sempre in ansia.

E se gli avete fatto un regalo più bello del loro? I Toro adorano scartare pacchi e pacchetti proprio perché sono anche mossi da questo dubbio amletico.

Per loro, i regali di Natale sono una vera e propria altalena di emozioni!

Leone: quarto posto

Tra i segni zodiacali e i regali di Natale, ovviamente, c’è un rapporto speciale a seconda del carattere di ognuno. I Leone, però, sono quasi tutti uguali sotto questo punto di vista, possiamo assicurarvelo: diventano estremamente eccitabili quando ci sono dei regali per loro ed a Natale in maniera ancora più pressante!

Per il Leone ogni pacco è praticamente suo: avete preso dei regali anche agli altri? E perché? Protagonisti come sono, per loro i pacchi di Natale sono l’unico momento nel quale ricevono i regali che pensano di meritare: tantissimi!

Vergine: terzo posto

Dimenticatevi della Vergine algida e posata, incapace di farsi smuovere dalla benché minima emozione. Di fronte ai regali e a Natale i nati sotto il segno della Vergine diventano veramente ingestibili e si comportano come non li avete mai visti prima!

Al solo vedere i pacchi o la carta regalo diventano veramente ingestibili ed iniziano a fare domande su domande.

Cosa gli avete comprato? Perché glielo avete comprato? Quanto lo avete pagato? I nati sotto il segno della Vergine impazziscono per i regali e non vedono l’ora di averli tra le mani. Chissà se avrete indovinato quello giusto per loro?

Cancro: secondo posto

I nati sotto il segno del Cancro si meritano la loro posizione alta in questa classifica visto che sono praticamente impossibili da tenere a bada quando ci sono dei regali in giro!

Non parliamo, poi, di quando si avvicina il Natale.

Impossibile dire ai nati sotto il segno del Cancro che gli avete comprato il regalo: faranno di tutto per scoprirlo!

Il Cancro semplicemente adora i regali e, oltre che a farli, è sempre pronto a riceverne.

Appena sa che gli avete comprato qualcosa diventa veramente impaziente ed inizia a scalpitare: deve sapere che cosa c’è nel pacco prima di scartarlo!

Fare un regalo ai nati sotto il segno del Cancro, almeno sotto questo punto di vista, è veramente impossibile. Vi daranno il tormento fino a quando non potranno svelare cosa c’è nel pacco! Un alto positivo, però, c’è: i nati sotto il segno del Cancro apprezzeranno sempre e comunque qualsiasi regalo gli farete. Li adorano a prescindere da cosa siano!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che impazziscono per i regali di Natale

Come? Non siete convinti del posizionamento degli Acquario al primo posto della nostra classifica di oggi?

Allora non conoscete bene un Acquario o, forse, non gli avete mai fatto un regalo!

I nati sotto questo segno, semplicemente, appena sanno che gli avete comprato qualcosa impazziscono.

Cercano di non farsi notare ma perdono tutta la loro compostezza (o quella che, presumibilmente, dovrebbero avere) e finiscono per compiere gesti veramente esagerati.

Che cosa vogliono? Ah ma semplicemente scoprire che cosa gli avete comprato! Portano a termina una vera e propria caccia al tesoro e la maggior parte delle volte, ci dispiace dirvelo, riescono a scoprire che cosa gli avete preso con largo anticipo.

Gli Acquario sono fatti così: un pacco regalo è un mistero che non possono lasciare irrisolto. Diventano veramente pericolosi a Natale!

