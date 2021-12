Regali di Natale sexy per lui e per lei: cosa scegliere per giocare insieme

Ehi, anche se non ci volete credere (visto che il tempo sembra volare) sappiate che le feste stanno arrivando. Quali sono i regali di Natale sexy migliori per lui e per lei? Scopriamolo subito insieme in modo da passare un Natale veramente bollente!

Natale sta arrivando e non hai la più pallida idea su che cosa regalare al tuo compagno?

Non preoccuparti: ovviamente non sei né l’unico e né l’unica!

Vivendo insieme o stando insieme da tanto tempo è normale, prima o poi, finire le idee riguardo ai regali di Natale.

Vi diremo di più: anche le coppie che si frequentano da poco potrebbero vivere il Natale come un’esperienza veramente stressante per quanto riguarda i regali.

Che cosa piace davvero al nostro partner? Non preoccupatevi, abbiamo qualche idea alla quale non potrà veramente dire di no!

Regali di Natale sexy per lui e per lei: ecco la lista per passare un Natale veramente bollente insieme

Cosa regali al tuo partner per Natale? No, ok, non iniziare a farti prendere dal panico, va bene?

Fai un respiro profondo e non metterti ad urlare. Se non hai idee ci siamo qui noi per darti una mano!

Oggi, infatti, abbiamo pensato di proporti una lista accurata di pensieri sexy per il tuo fidanzato o per la tua fidanzata per dei regali di Natale veramente bollenti.

Che ne dici, può valere la pena leggere le nostre idee?

Alla fine a Natale fa freddo e non c’è niente di meglio per riscaldarsi che darsi da fare con il proprio compagno sotto le coperte.

Invece di regalargli l’ennesimo paio di calzini che non metterà mai, una camicia di cui aveva bisogno oppure gioielli (ehm, tutti regali che potete comunque fare eh, non trattenetevi), provate una delle nostre idee.

Il vostro Natale sexy è assicurato!

Regali di Natale sexy per lui

Iniziamo dagli uomini: quali possono essere le idee per rendere il vostro Natale veramente scoppiettante? Eccone alcune!

dadi o giochi hot : sappiamo bene che, nella maggior parte dei casi, gli uomini hanno un poco di fatica in più a dirci quello che vogliono o a mostrare iniziativa sotto le coperte .

Ecco che, quindi, i regali come i dadi sexy oppure i giochi “ classici ” rivisitati in maniera hot sono quelli perfetti per il tuo lui! Si tratta di giochi che vi mettono nella condizione di doverlo fare in maniera diversa dal solito: posizioni , attività e regole che possono dare ai vostri rapporti una ventata di novità!

: sappiamo bene che, nella maggior parte dei casi, gli uomini hanno un poco di fatica in più a dirci quello che vogliono o a . Ecco che, quindi, i regali come i oppure i “ ” rivisitati in maniera hot sono quelli per il tuo lui! Si tratta di giochi che vi mettono nella condizione di doverlo fare in maniera diversa dal solito: , e che possono dare ai vostri rapporti una ventata di novità! una candela per massaggi : si tratta di una tipologia di candele che si accendono per far sì che ciò che ne fuoriesce diventi olio per massaggi .

Ce ne sono di varie tipologie, odori e consistenze ma servono principalmente per far sì che ritroviate una connessione tra di voi , usandola per massaggiarvi!

Insomma, è un regalo per lui (che finalmente avrà il permesso di darsi da fare toccandovi dove vuole) ma anche per voi!

: si tratta di una di che si accendono per far sì che ciò che ne fuoriesce diventi . Ce ne sono di varie tipologie, odori e consistenze ma servono principalmente per far sì che ritroviate una , usandola per massaggiarvi! Insomma, è un regalo per lui (che finalmente avrà il permesso di darsi da fare toccandovi dove vuole) ma anche per voi! il pass: regalo low-cost che potete fare anche a mano o stampando un biglietto che vi piace da Internet! Si tratta di un pass per qualsiasi attività vi venga in mente, da regalargli perché possa riscuoterlo quando vuole. Magari potete fare una pagina per ogni idea intima che vi viene in mente ma sapete già qual è il risvolto: quando il vostro partner vuole riscuotere, non potete tirarvi indietro!

Idee regalo per lei: cosa potresti consigliare al tuo partner di comprare

Infine, ed ovviamente, arriviamo anche all’altra metà della mela.

Quali sono i regali di Natale sexy migliori per le donne? Eccone alcuni che potreste provare.