Quanto tempo può rimanere una donna senza sesso? Tutta la verità

Per capire quanto tempo una donna può rimanere senza sesso bisogna capire cosa si intenda con questa domanda, perché a parte l’aspetto tragicomico della questione, le conseguenze sul fisico possono essere importanti.

Nella cultura popolare è molto ben radicata l’idea che le donne possano fare a meno del sesso molto più a lungo degli uomini. Non si tratta di una leggenda: questa convinzione ha una base scientifica, ma questo non significa che ci faccia piacere!

A livello strettamente ormonale, l’organismo delle donne subisce delle importanti fluttuazioni che regolano il nostro desiderio sessuale. Questo significa che in determinati periodi del mese la nostra voglia di fare sesso è meno di zero, mentre in altri momenti è molto alta.

La conseguenza diretta di questo fatto è che le donne trascorrono gran parte della propria vita in una condizione di scarso desiderio sessuale, mentre il desiderio degli uomini non va incontro a queste fluttuazioni.

Si può dire quindi che a livello biologico le donne non soffrono moltissimo per la mancanza di sesso, perché per gran parte della loro vita sono “programmate” per non desiderarlo.

Quali sono le conseguenze psicologiche e fisiche della mancanza di sesso nelle donne? E dopo quanto tempo si manifestano?

Quanto tempo possono passare le donne senza fare sesso?

Se abbiamo visto che dal punto di vista biologico le donne sono “programmate” per non soffrire particolarmente la mancanza di sesso, anche dal punto di vista culturale si può dire che siano “incoraggiate” a praticare l’astinenza.

Con questo si intende che le donne che ricercano spesso rapporti sessuali con uno stesso partner o addirittura con partner differenti sono bollate come “poco di buono” dalla società e vengono considerate in maniera negativa anche dalle altre donne.

Per questo motivo molto spesso le donne si ritrovano a nascondere o addirittura sopprimere il desiderio sessuale perché convinte che fare “troppo” sesso sia sbagliato.

Come si fa a definire il “troppo” sesso? Fino a che non si arriva a livelli patologici non c’è mai un “troppo”. È la morale comune a convincerci che dopo un certo livello è “troppo”!

Questa combinazione di fattori (biologici e culturali) fa sì che per le donne il tempo senza sesso possa essere molto più lungo rispetto a quello trascorso dagli uomini, i quali invece sono incoraggiati dalla società a mostrare la propria virilità conquistando quante più donne possibile.

Secondo un’indagine condotta da una rivista femminile tedesca, i dati sono davvero sconfortanti.

Secondo la rivista Bild, infatti, su un campione di 1.000 donne tra i 29 e i 39 anni (cioè che si trovano nella fase più attiva della propria vita dal punto di vista sessuale) quasi 600 potrebbero fare a meno del sesso.

Una donna su tre ha fatto a meno del sesso per 2 anni di seguito, il 41% non faceva sesso da un anno e il 27% non faceva sesso da 6 mesi.

Come stavano le donne tedesche intervistate per questo sondaggio? Non benissimo. Secondo una terapeuta incaricata di commentare e spiegare i risultati della ricerca, dopo i primi tre mesi di tempo senza sesso le donne cominciano a manifestare problemi fisici e psicologici.

In particolare, dopo i primi tre mesi si cominciano a manifestare i primi segni fisici di stress: nervosismo diffuso, dolori muscolari, mal di testa, problemi di stomaco eccetera.

Dopo sei mesi questi sintomi iniziali, che inizialmente erano controllabili e piuttosto leggeri, hanno cominciato a peggiorare fino a livelli preoccupanti.

Lo stress acuto può portare insonnia, incapacità di concentrazione, difficoltà a svolgere le mansioni giornaliere, infelicità e, a lungo andare, anche depressione.

Non bisogna inoltre dimenticare che avere rapporti sessuali è un’ottima ginnastica per la vagina. Le donne che trascorrono molto tempo senza sesso vedranno i tessuti della propria vagina restringersi e diventare via via meno elastici. La conseguenza diretta è che, quando si riprenderanno ad avere rapporti sessuali, si potranno avere manifestazioni dolorose che li renderanno complessi.

Inoltre, sia nell’organismo maschile sia in quello femminile il sesso stimola la produzione di anticorpi e di serotonina, il cosiddetto umore del buonumore.

Passere un periodo prolungato periodo di tempo senza sesso può quindi essere molto pericoloso a livello clinico, sia per gli uomini sia per le donne: entrambi possono ammalarsi più frequentemente e possono sperimentare episodi e periodi di depressione.

Non bisogna sottovalutare inoltre che la depressione e la frequenza con cui si hanno rapporti sessuali possono essere in un rapporto di causa – effetto diretto o capovolto.

Se è vero che avere una vita sessuale molto attiva mette al riparo dalla depressione è anche vero che la depressione può causare un profondo disinteresse per la vita sessuale.

Per trarre delle conclusioni si può dire che per una donna il tempo senza sesso non è pesante quanto lo è per un uomo, ma questo non significa che ci faccia bene dal punto di vista fisico e psicologico.

La sessualità è una parte importantissima della nostra vita ed è necessaria per mantenerci in buona salute fisica e mentale. Per questo motivo non è mai salutare passare troppo tempo senza sesso.