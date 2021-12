Il tuo giorno della settimana fortunato in base al tuo segno zodiacale

By

Ogni segno zodiacale ha un giorno fortunato. Gli astri ci rivelano quali sono i giorni della settimana più fortunati, segno per segno.

Ognuno di noi ha caratteristiche distintive che secondo gli astrologi sono associate al proprio segno zodiacale. Allo stesso tempo abbiamo numeri fortunati, colori del buonumore e anche un giorno della settimana fortunato. Oggi ti sveliamo proprio lui, il tuo giorno della settimana fortunato.

I pianeti ei giorni della settimana sarebbero intrinsecamente legati. Tutto dipende dal pianeta che governa quel particolare giorno. Da questa associazione nasce una affinità unica, fonte di fortuna.

LEGGI ANCHE —-> Cosa ti rende irresistibile in base al tuo segno zodiacale

Il tuo giorno fortunato in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Martedì

L’ariete è governato dal Marte, pianeta dell’azione e dell’aggressività, in effetti questo segno è iperattivo e impulsivo. Il suo giorno fortuito è dunque Martedì. Ogni martedì avvertirai l’energia motivante di Marte che ti darà una grande carica.

Toro – Venerdì

Il Toro è governato da Venere quindi il suo giorno fortunato è il venerdì. Questo pianeta simboleggia l’amore, la bellezza e la femminilità. Il venerdì è i giorno perfetto per rilassarsi, e prendersi cura di se stessi per sentirsi meglio e prepararsi ad una nuova settimana.

Gemelli – mercoledì

Il gemelli è governato da Mercurio, il suo giorno fortunato? é il mercoledì. Mercurio è il pianeta della comunicazione, in effetti questo segno è molto socievole ed un abile oratore. Il Mercoledì è il giorno in cui il gemelli ha le idee migliori.

Cancro – Lunedì

Il Cancro è governato dalla luna. La luna influenza le nostre emozioni e in particolar modo quelle del Cancro che è il segno più sensibile dello zodiaco. Il lunedì è il giorno in cui il Cancro recupera tutte le fatiche del fine settimana appena trascorso in previsione di una nuova lunga settimana.

Leone – Domenica

Il Leone è un segno molto solare e irradiante è governato dal sole, Sun ed il suo giorno più fortunato è il Sunday, ovvero la domenica. Per lui che ama stare in compagnia di famiglia o amici la domenica è il giorno dedicato al riposo e alle sue creazioni artistiche. Tutto il resto della settimana è sempre a disposizione ei suoi cari.

Vergine – mercoledì

Anche il giorno della Vergine è il mercoledì ma a differenza del Gemelli che lo usa per colloquiare, la Vergine vede il mercoledì come il giorno perfetto per pianificare un incontro, fare pulizie o sistemare qualcosa di irrisolto e depennarlo dalla lista delle cose da fare.

Bilancia – Venerdì

Un segno che ama la pace e la serenità come la Bilancia non può che adorare il venerdì. Il giorno che mette un punto agli impegni della settimana e apre le danze alla libertà di fare ciò che si vuole.

Scorpione – Martedì

Il segno dello Scorpione è governato da Plutone. Il giorno associato a Plutone è martedì giorno che lo Scorpione trova ideale per realizzare la sua ambizione del momento, sia professionale che spirituale.

Sagittario – giovedì

Il sagittario è un segno governato da Giove. Il suo giorno fortunato è il Giovedì. Questo segno che ama viaggiare ed è sempre assetato di curiosità userà il giovedì per collezionare qualche nuova avventura.

Capricorno – Sabato

Il giorno fortunato del Capricorno è il Sabato. Il Capricorno è il segno più laborioso dello zodiaco, il sabato per lui non è sinonimo di relax ma di produttività. Per essere eccelso tutta la settimana dedica un giorno a pianificare il lavoro.

Acquario – Sabato

Il pianeta che governa l’ Acquario è Urano, a questo pianeta non viene associato un giorno specifico, ma secondo gli astri l’Aquario è particolarmente attratto dal Sabato. Sabato è il giorno collegato al pianeta Saturno, il pianeta della disciplina. Questo segno usa il Sabato per fare il punto della settimana e fare in modo che sia tutto perfetto prima di dedicarsi al relax.

Pesci – Giovedì

I Pesci sono governati da Nettuno, il pianeta dei sogni. Questo segno in effetti è il più sognatore dello zodiaco. Il suo giorno fortunato però è giovedì. E’ questo il giorno perfetto da dedicare alla propria crescita personale, meditare e fare introspezione.