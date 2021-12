Anticipazioni Una Vita: la confessione choc spiazza tutti

By

Una Vita anticipazioni: tutto quello che accadrà in onda dal 6 all’12 dicembre 2021. Genoveva confesserà!

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: la clamorosa di Genoveva

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, in onda dal 6 al 12 dicembre 2021. Genoveva confesserà tutto.

Nelle prossime puntate di Una Vita, gli “alleati” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) a far confessare a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che ha ucciso la povera Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Se avete letto le nostre anticipazioni dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui il falso “smemorato” Felipe chiederà a Genoveva di ripetere la loro luna di miele, adducendo come scusa il fatto che spera che il viaggio possa servirgli a recuperare la memoria.

A metà tragitto, seguendo uno schema ben preciso studiato con lo stesso avvocato, il Becerra insieme a una complice misteriosa interromperà la trasferta dell’Alvarez Hermoso e della Salmeron per sequestrarli e condurli in un casale abbandonato.

Da un lato, dopo aver mostrato il suo volto, Santiago cercherà di convincere Genoveva a dirgli se lei o Felipe abbiano avuto un ruolo nella morte di Marcia, dall’altro il brasiliano si troverà poi costretto a cominciare a torturare – ovviamente per finta – l’Alvarez Hermoso, che in realtà sarà suo complice, per terrorizzare Genoveva e spingerla a confessare. Tuttavia, la dark lady continuerà a negare di avere assassinato la Sampaio.

Al termine delle ennesime minacce, dove Santiago sottolineerà che sta per uccidere Felipe, Genoveva alla fine sbotterà ed ammetterà di avere assassinato Marcia con lo stesso coltello che aveva sottratto al Becerra per farlo accusare del crimine.