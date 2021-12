Test del sentimento materno: dicci cosa vedi e scopri quanto ne hai!

By

Ti va di scoprire se sei pronta per diventare mamma o meno? Il nostro test del sentimento materno ci svelerà tutto di te!

A volte, sembra quasi un obbligo, passata una certa età iniziano anche le domande (piuttosto scortesi) riguardo la maternità.

Non parliamo, poi, delle feste comandate quando è praticamente matematico che la zia o la nonna di turno ti chiedono “E allora, quando lo fate un bambino?”.

Tralasciando le persone che non possono e che vorrebbero tanto (e che soffrono anche moltissimo di fronte a queste domande), oggi abbiamo deciso di darti una mano.

Con questo test, infatti, riusciremo a scoprire quanto, in questo momento, hai voglia o sei pronta per diventare mamma.

Ti va di provare?

Test del sentimento materno: dicci cosa vedi nell’immagine e scopriamo subito se sei pronta per la maternità

Ovviamente, l’idea dietro questo test è capire se, allo stato attuale della tua vita, sei pronta per diventare mamma.

Ogni genitore, però, potrà dirtelo senza tanti peli sulla lingua: quasi nessuno è “pronto” per un’avventura del genere!

Noi oggi vogliamo solo valutare il tuo grado di inclinazione alla maternità con il test del sentimento materno.

In questa maniera, finalmente, potrai rimbeccare tutti coloro che ti chiedono incessantemente di fare un bambino dicendo che il test ha evidenziato che non sei ancora pronta!

Ovviamente, se il test rivela che il tuo sentimento materno è fortissimo beh… non saremo di certo noi a dirti cosa devi fare!

Ma bando alle ciance: cosa hai visto nell’immagine qui sopra? L’illustrazione, infatti, potrebbe sembrare “solo” il volto di una donna ma a ben guardare c’è molto di più.

Tu hai visto prima la cicogna, le canne oppure hai visto immediatamente e solo il volto di una donna?

cicogna : simbolo di buona fortuna e prosperità , di certo non dobbiamo dirti noi che la cicogna rappresenta un grande legame con l’amore coniugale ed i figli , vero?

Se hai visto prima questo elemento in tutta l’illustrazione, allora possiamo dire che il test del sentimento materno evidenzia una tua forte inclinazione alla maternità !

Non vogliamo di certo sostenere che sei pronta a diventare mamma così, dall’oggi al domani, questo no.

Ci sembra di capire, però, che l’idea non è così lontana e che, anzi, forse è già ben presente nel tuo orizzonte!

Ti piace l’idea di formare una famiglia e non ti spaventa la possibilità che questo scenario si concretizzi a breve . Ehi, tranquilla: non lo diremo di certo a quella tua zia impicciona!

Ma cosa significa questo elemento? La pianta di canna (od un canneto in generale) simboleggia la duttilità. Sei molto flessibile e capace di adattarti in qualsiasi situazione, non è vero?

Bene, la canna rappresenta la capacità di piegarsi ma, per l’appunto, di non spezzarsi e di rimanere veramente fedeli ai propri ideali. Dal punto di vista del test del sentimento materno, quindi, ci sentiamo di dirti che in realtà ti trovi proprio a metà.

Non hai intenzione di lasciare che siano gli altri o le circostanze a dettare il tuo rapporto con la maternità. Possiamo dire che sei “in attesa” di capire che cosa ti riserva il futuro e che accetterai tutto quello che succede perché sei calma, posata e pronta ad affrontare qualsiasi cosa!

volto di una donna: vedere un volto e, in questo caso, il volto di una donna è un segnale particolarmente forte di propensione ad una visione concentrata in maniera particolare su sé stessi.

Non stiamo assolutamente dicendo che sei egocentrica, questo no: però metti al primo posto i tuoi bisogni e le tue necessità, soprattutto in questo momento!

(Com’è giusto che sia, d’altronde). Sei una persona che ha evidentemente una situazione nella quale deve dare la priorità alla propria interiorità piuttosto che a chiunque altro. Non si tratta tanto di non sentire desiderio materno ma quanto di trovarsi in un momento particolare, dove devi stringere i denti, tenere duro e mettere al primo posto te stessa, la tua salute ed i tuoi traguardi!

Per il momento, quindi, puoi rispondere tranquillamente a chi ti fa domande invadenti dicendo che il test del sentimento materno ha evidenziato che, al momento attuale, tu ne hai proprio poco.

Chissà che tutto non cambi… tra poco!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.