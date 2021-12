Test: per il pranzo di Natale preferisci Lasagna o Tortellini?

Cosa non può mancare sulla tavola del Natale? La lasagna fumante o i tortellini in brodo? La tua preferenza rivela chi sei.

Le feste sono alle porte e con esse i preparativi. Se vi venisse chiesto di scegliere tra due piatti ricchi di tradizione ed entrambi molto appetitosi come Lasagna e tortellini, chi preferireste?

Questi due piatti sono icone della tavola natalizia. Quale pietanza rappresenta il Natale a tuo avviso? Uno di loro sicuramente viene associato al Natale nel tuo cuore e è impresso nei tuoi ricordi. Ciò non vuol dire che sia il piatto che mangeresti a Natale. Il test di oggi ti chiede solo di scegliere quale pietanza preferisci mangiare il 25 Dicembre.

LEGGI ANCHE —> Test: A Natale Panettone o Pandoro? Ecco cosa rivela la tua scelta

Test: tavola di Natale, il primo è Lasagna o Tortellini?

Nessuna delle nostre scelte è casuale. Le nostre preferenze sono il risultato delle nostre ancore emotive e sono profondamente radicate in noi nel nostro subconscio. Questo test non fornisce una diagnosi clinica ma solo un aiuto a capire meglio molte cose di te. Il suo scopo principale è quello di intrattenerti.

Vediamo insieme cosa rivela la tua scelta:

Se preferisci la Lasagna

La Lasagna è un piatto molto elaborato. Strati di pasta alternati a ragù e mozzarella filante. Per preparare la lasagna ci vuole tempo e amore. Ci vuole un sugo che bolle per ore e poi dopo la preparazione la lasagna va fatta riposare sia in forno che fuori dal forno. Se ti piace questo piatto significa che ami le cose buone e non rinunci a qualche gratificazione di tanto in tanto. Sei una persona solare, conviviale, attaccata alla famiglia. La lasagna poi riunisce proprio tutti con quel gusto inconfondibile. Sai che meriti qualche gratificazione e credi che la vita sia una sola e quindi perchè rinunciare ai piaceri che ti offre?

Se preferisci i tortellini in brodo

Il tortellino è un piatto tipico, di solito è la scelta di chi vuole sentirsi più leggeri a Natale e non intende concedersi gratificazioni culinarie e mettere a rischio il proprio peso forma. Se questa è la tua scelta significa che sei un persona sobria, precisa, discreta. Sei molto determinata e non perdi mai di vista i tuoi obiettivi. Se il tuo obiettivo è peso forma a Natale non ti farai tentare dalla tavola. Il carattere forte e deciso ti permette di poter ottenere tutto quello che vuoi.