Test della Fiducia | Quanta fiducia ispiri nelle persone che ti circondano?

Facendo il test della fiducia potrai scoprire se ispiri fiducia nelle persone che ti circondano oppure se il tuo comportamento genera un po’ di diffidenza in chi ha a che fare con te.

Quando ci rapportiamo alle altre persone nella maggior parte dei casi cerchiamo di generare negli altri tranquillità e fiducia. In questo modo è molto più semplice instaurare relazioni positive e profonde, facilitare la collaborazione e mantenere buoni rapporti il più a lungo possibile.

Ovviamente, nella maggior parte dei casi agiamo in buona fede e cerchiamo di comportarci sempre nel miglior modo possibile, eppure a volte non otteniamo gli effetti desiderati.

Questo capita quando alcuni tratti del nostro carattere ci spingono a compiere azioni in maniera inconsapevole oppure quando agiamo in maniera impulsiva. Alcuni di noi inoltre non sono capaci di controllare perfettamente le proprie reazioni e, quindi, a volte finiscono per far capire perfettamente i propri pensieri anche quando sarebbe meglio tenerli per sé.

E tu? Sei capace di ispirare fiducia nelle persone che hai intorno o tendi a sembrare incostante e inaffidabile?

Test della Fiducia

Per eseguire il test della fiducia dovrai osservare le immagini che ti proponiamo, quindi scegliere quella che ti rappresenta di più. Non cercare di indovinare il significato dei simboli o altererai il risultato del test.

1 – La pianta da ripiantare

Quest’immagine rappresenta una carriola piena di terra in cui viene trasportata una pianta da sistemare in un luogo differente.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona molto affidabile che non si lascia spaventare dal duro lavoro. Non hai paura di sporcarti le mani, sia in senso metaforico sia in senso letterale.

Sei molto organizzata e regolare nella maggior parte delle tue attività e in genere offri il tuo aiuto a chi lo richiede.

Per questo motivo susciti molta fiducia nelle persone che ti circondano, che spesso ti eleggono a punto di riferimento per le loro attività o addirittura per la loro vita. Ottimo lavoro!

2 – Il cuore sull’acqua

Questo cuore si eleva su una piccola pozza d’acqua, come se si fosse appena generato da essa. Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente affettuosa e generosa, in grado di sforzarsi moltissimo per sostenere gli altri nel momento in cui si rende necessario farlo.

Sei in grado di adattarsi alle varie situazioni della vita, spesso senza lamentarti della fatica che questo comporta. Hai quasi spesso un atteggiamento molto positivo nei confronti degli altri e anche se le circostanze che ti trovi ad affrontare sono molto difficili, non ti lasci abbattere.

Le persone tendono a fidarsi abbastanza di te, ma sanno anche che anche se agisci sempre a fin di bene a volte la tua forte emotività di porta a essere un po’ instabile. La conseguenza è che chi ti vuole bene e ti conosce da abbastanza tempo impara a distinguere i momenti in cui è necessario prendere con le pinze ciò che dici e quando invece possono fidarsi completamente di te.

3 – Il caminetto acceso

Se il fuoco a un’enorme potenza distruttiva è anche vero che il caminetto è una delle zone più accoglienti di una casa.

Se hai scelto quest’immagine significa che sei una persona estremamente impulsiva ma anche in grado di covare rancore per molto tempo.

In genere sei molto trasparente e dici sempre in modo diretto quello che pensi. Per questo motivo puoi essere considerata una persona estremamente onesta e degna di fiducia, ma le cose non stanno esattamente così.

Spesso la tua impulsività ti porta ad agire prima di pensare oppure ad agire senza aver pensato abbastanza alle conseguenze delle tue azioni. Per questo motivo le persone ti ritengono spesso inaffidabile, soprattutto se ti conoscono poco.

A rimanere impressi sono infatti i momenti in cui la tua rabbia scoppia all’improvviso e ti portano ad avere comportamenti molto sopra le righe. Chi ti consce meglio sa invece che in genere sei una persona dai comportamenti molto ragionevoli e contenuti … fino a che non perdi la pazienza.

4 – Le nuvole mosse dal vento

Le nuvole spostate dal vento sono costantemente in movimento e cambiano forma di continuo. Se pensi che siano le nuvole a rappresentarti maggiormente si può dire che tu sia una delle persone più incostanti che si possano incontrare.

Di certo non lo fai in malafede, ma è la tua natura a essere così mutevole da essere attratta sempre da cose nuove. A causa di ciò ti trovi spessissimo nella condizione di cambiare idea all’ultimo momento oppure di lasciare incompiuto un progetto perché prima di completarlo sei stata attratta da un’altra idea o da un’altra passione che ti ha distratta. Sei probabilmente la regina delle cose lasciate a metà!

Quel che sicuramente si può dire di te è che non sei per niente una persona noiosa e per questo motivo in genere le persone che hanno a che fare con te ti adorano. Il problema è che il tuo comportamento fa letteralmente impazzire chi preferirebbe avere risposte sicure e progetti ben organizzati. Per questo motivo si può dire che non sei affatto una persona affidabile ma molti non possono fare a meno di essere travolti dal tuo entusiasmo, dalla tua creatività e dalla tua curiosità in ogni ambito.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.