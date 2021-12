Gli accessori più irresistibili del Natale per noi e per le nostre amiche

Il Natale si avvicina sempre più e scegliere gli accessori da indossare – e da regalare – sembra essere una vera e propria missione. Scopriamo oggi i bracciali, gli orecchini ed in generale i charms più richiesti e desiderati sotto l’albero.

Il regalo più bello è quello pensato apposta per chi lo riceve. Questa regola vale anche per noi ecco perché quando compriamo qualche nuovo accessorio brillante o quando siamo in cerca di una collana adatta alle feste, bisogna prestare attenzione al messaggio che trasmette perché ci rappresenta. La bellezza non basta ma aiuta, vediamo oggi i bracciali, le collane e gli orecchini da avere per gli imminenti giorni da trascorrere in famiglia.

Accessori da indossare e da regalare per fare bella figura a Natale

Il bracciale in acciaio con pendente a forma di cuore azzurro realizzato da Nomination riporta la scritta “L’amica è la sorella che ti scegli”. Per quello che è un brand storico (molte di noi ne hanno più d’uno nel portagioie) il prezzo è vantaggioso in quanto si tratta di soli 24 euro. Per questo motivo l’ideale è abbinarne altri della stessa linea Messaggiamo e prenderne uno anche per sé.

Un altro grande must è Pandora che puntualmente pubblicizza le sue creazioni con largo anticipo in tv. Tra i pendenti (charm) più belli della nuova collezione natalizia ci sono l’omino Pan di Zenzero (l’omino biscottino per intenderci) a 45 euro, il Babbo Natale sulla Luna con sfondo del cielo luminoso e stella dorata (69 euro) ed il Polvere di Stelle (69 euro).

Tra le collane c’è la Lady Sweet in acciaio rosato di Stroili Oro a conquistarvi. La catenina è interamente in acciaio rosato mentre il ciondolo consiste in un fiocco di neve smaltato bianco con brillanti al centro e bordi rosati. Costa 34,90 euro.

Swarovski propone Infinity dove il simbolo dell’eternità ed un cuore si stringono in un mix di placcature. Romantica e giovanile per il dorato rosa ed i cristalli che tempestano il cuore. Si trova a 105 euro sul sito ufficiale del brand.

Per gli orecchini puntare sul verde degli smeraldi di Comete Gioielli è l’ideale. Ne hanno di svariate forme e grandezze ma il modello in oro con pietre ovali sembra essere il più completo. Il prezzo è di 1100 euro ma li vale tutti.

Non serve spendere grandi cifre, basta evitare i soliti accessori, impiegare il tempo necessario nella scelta, avere un’idea del look che si vuole creare e, naturalmente, leggere quotidianamente questa rubrica…

Silvia Zanchi