Bianca Guaccero ieri e oggi: clamoroso, per lei il tempo non passa mai!

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più belle del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Bianca Guaccero è una delle artiste più amate del piccolo schermo degli italiani. Da qualche tempo a questo parte la Guaccero ha indossato i panni di conduttrice, prendendo il posto di Caterina Balivo a Detto Fatto, conducendo quotidianamente il programma di Rai 2 dedicato al mondo dei tutorial, aggiungendo anche un pizzico di intrattenimento.

All’interno del format, su cui ha impresso la sua personalità, la conduttrice ha avuto modo di poter mostrare al pubblico del piccolo schermo non solo le sue doti di padrona di casa ma anche di cantante e attrice. Non di rado infatti si esibisce in performance canore o sketch comici, mostrando i suoi mille talenti. Basti pensare, infatti, che i telespettatori l’hanno conosciuta proprio nei panni di attrice ed arrivata al successo grazie al personaggio interpretato nella fiction Capri. Tant’è che da “semplice” antagonista, gli autori scelsero di premiarla a protagonista, facendo una vera e propria redenzione del suo personaggio.

Oggi è uno dei personaggi più affermati della tv, ma ricordate Bianca Guaccero da giovane?

Com’è cambiata Bianca Guaccero dagli esordi a oggi

Oltre ad essere uno dei personaggi più talentuosi del piccolo schermo degli italiani, Bianca Guaccero è particolarmente apprezzata anche per la sua bellezza e per il suo stile. Durante il corso della conduzione di Detto Fatto è solita indossare abiti da capogiro, che hanno mandato in tilt i suoi fedeli telespettatori che non possono fare a meno di ammirare il suo stile raffinato ed elegante. Ma durante i suoi esordi com’era?

Confrontando con alcuni scatti appartenenti al suo passato, quando la conduttrice di Detto Fatto muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nostrano, non sembra essere passato nemmeno un giorno da qualche momento. In quanto Bianca Guaccero non sembra essere invecchiata di un solo giorno dai suoi esordi, apparendo uguale a come era prima quando da giovane ragazzina provava ad affermarsi nel mondo dell’arte e dello spettacolo, sperando di riuscire ad esaudire i suoi desideri e, con il senno di poi, quella giovane ragazzina è diventata una donna forte e determinata, che è riuscita a realizzarsi sotto ogni punto di vista.

Bianca Guaccero oggi è esattamente uguale a come appariva da ragazzina durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Segno che madre natura con lei è stata generosa e il tempo non ha fatto altro che renderla ancora più bella di prima.