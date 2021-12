Test di Natale: pensi di riuscire a trovare la vestaglia in quindici secondi?

By

Che ne dici, ti va di metterti alla prova con il nostro test della vestaglia di Natale? Quasi nessuno riesce a trovarla tra i regali: tu ce la farai?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente difficile e complicato anche se privo di trucchetti od inganni.

Che ne dici, ti va di metterti alla prova con noi? Avrai solo quindici secondi!

Oggi, infatti, ti chiederemo di mettere alla prova i tuoi occhi e la tua capacità di trovare i dettagli anche minimi che si nascondono in questa immagine.

Quasi nessuno riesce a battere il tempo e a darci la soluzione in solo quindici secondi: tu ce la farai?

Test della vestaglia di Natale: scopri quanto sei veloce e attento ai dettagli con il nostro test di oggi

Questo non è un test della personalità e neanche uno di quei test nei quali devi individuare una forma piuttosto che un’altra nel disegno.

No, questo è un quiz di intelligenza e di attenzione! L’unica domanda a cui devi rispondere è questa: riesci a trovare la vestaglia tra tutti questi regali di Natale?

Come vedi nell’immagine qui sopra, infatti, ci sono numerosi pacchi natalizi pronti per essere scartati.

Chi li ha impacchettati, però, deve aver usato la stessa carta regalo tanto che risultano praticamente indistinguibili gli uni dagli altri!

LEGGI ANCHE –> Qual è il gioco natalizio per eccellenza la briscola o sette e mezzo?

Tra di loro, però, e non si tratta di un trucco, possiamo assicurarti che si nasconde una vestaglia.

Possiamo darti qualche indizio a riguardo: è una vestaglia blu con dei bordi grigi. Contento?

Dai, non ti arrabbiare: ovviamente non possiamo darti troppi suggerimenti e la vestaglia non può essere troppo riconoscibile.

Altrimenti dove sarebbe il gioco?

Da adesso, hai quindici secondi per cercare di trovare la vestaglia ma ti avvertiamo: praticamente nessuno riesce nell’intento!

La soluzione del nostro test di oggi

Allora sei riuscito a trovare la vestaglia che si nascondeva tra i pacchi?

Se sei qui a guardare la soluzione ci sentiamo abbastanza tranquilli nel dire che, con ogni probabilità, il test della vestaglia di Natale ha avuto la meglio su di te, non è vero?

Vuoi qualche altro secondo in più per provare a trovarla?

LEGGI ANCHE –> A Natale preferisci fare prima l’albero o il presepe? Ecco chi sei veramente

Dai, non ti arrabbiare: praticamente nessuno riesce a trovare la vestaglia nascosta tra i regali in meno di quindici secondi!

Ecco la soluzione:

Come vedi, nel cerchietto rosso, è evidenziata la posizione della nostra vestaglia di Natale.

Assomiglia moltissimo ad uno dei pacchi confezionati per le feste visto che è praticamente del medesimo colore ed ha i bordi argentati, proprio come il nastro dei regali!

Se guardi bene, però, capirai che quella è proprio una vestaglia nascosta in bella vista in mezzo a tutti i pacchi.

Il laccetto che serve a chiuderla in vita è il vero e proprio elemento che contraddistingue la vestaglia dai pacchi.

Trovato lui, risolto il mistero!

Facci sapere se sei riuscito a battere il test della vestaglia di Natale o se, invece, questo quiz d’intelligenza a tema natalizio ha avuto la meglio su di te.

Non prendertela se non sei riuscito a risolverlo in breve tempo! Puoi sempre sfidare amici e colleghi o magari proporre questo test proprio la notte della Vigilia.

Adesso, dopotutto, la soluzione tu la sai!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.