Test dell’Amore | Quale tipo di amore hai bisogno di ricevere?

Con il test dell’amore ti sveleremo di quale tipo di amore hai bisogno per sentirti felice, piena di energia e pronta a fare tutto quello che vuoi.

Quando si parla di “amore” molto spesso si commette l’errore di credere che il solo tipo di amore che conta è l’amore romantico. Esistono però molte altri tipi di amore, come l’affetto, la passione e tanti altri.

Dal momento che ogni persona è differente avrà bisogno di ricevere maggiormente un certo tipo di amore e magari meno delle altre forme di affetto.

Anche se pensiamo di sapere quale tipo di affetto dovremmo ricevere per essere felici la verità è che è molto difficile analizzare la propria situazione emotiva e la natura delle relazioni che abbiamo instaurato con le altre persone.

Per questo motivo il modo migliore per approcciare alla questione non è quello di analizzare le cose dal punto di vista razionale: meglio lasciare che sia direttamente il nostro inconscio a parlare per noi.

Per questo ti invitiamo a fare il nostro test.

Test del Tipo di Amore

Per capire di che tipo di amore hai più bisogno nella vita ti chiediamo di osservare i disegni che ti proponiamo e sceglierne quello che ti piace di più. Non cercare di capire qual è il “significato nascosto” di ogni simbolo. Lascia che sia l’istinto a guidarti e leggerai il profilo più adatto alla tua personalità.

1 – L’uccellino

Dopo il Diluvio Universale Noè liberò una colomba bianca dalla sua arca. Dopo qualche tempo la colomba ritornò alla grande nave portando un rametto di ulivo nel proprio becco. Da quel momento l’ulivo divenne simbolo di speranza oltre che di pace.

Proprio come la colomba di Noè questo uccellino porta nel becco un ramoscello con un cuore, che rappresenta l’amore.

Se hai scelto questa immagine significa che l’amore di cui hai più bisogno è quello inaspettato. Ciò che hai bisogno di ricevere ogni giorno sono piccoli gesti di gentilezza, di speranza e di cura da parte di coloro che ti stanno intorno. Il nostro consiglio è di circondarti di persone positive e generose, eliminando senza timore dalla tua vita tutte le persone che percepisci come negative e che ti “succhiano” energie emotive senza darti molto in cambio.

3 – La nuvola

Da questa nuvoletta rosa piovono tanti piccoli cuori: quest’immagine rappresenta l’amore diffuso e universale, che tocca tutti alla stessa maniera.

Secondo questo test il tipo di amore che ti fa più bene ricevere è l’amore sociale. Il tuo maggiore desiderio è vivere in una società o in un ambiente giusto, dove siano rispettati i diritti di tutti e nessuno venga discriminato per il colore della sua pelle, per la sua religione o per la sua squadra di calcio.

Il nostro consiglio è di impegnarti in una qualsiasi attività di volontariato sociale: cerca un’associazione della tua zona che si occupa di una casa che ti sta a cuore. Rendere il mondo un posto un po’ migliore ti aiuterà sicuramente a percepire intorno a te il tipo di amore di cui hai bisogno.

3 – La chitarra

La chitarra è lo strumento più rock in assoluto. In particolare la chitarra elettrica rappresenta la passione, l’entusiasmo, l’ispirazione e l’energia che si toccano con mano quando ci si esibisce su un palco o quando si assiste alla performance di un artista.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tipo di amore che ti ricarica di più è la passione. Spesso la parola “passione” è utilizzata come sinonimo di travolgente amore romantico o di focosa relazione sessuale.

Si tende quindi a dimenticare che la passione può essere anche di tipo artistico e creativo: è la passione che spinge gli artisti a creare opere attraverso cui esprimere la propria personalità, il propri pensieri e le proprie idee.

Il nostro consiglio è di trovare la tua passione oppure di seguire la passione che forse hai abbandonato. Molti adulti pensano che queste cose vadano bene per i giovani o per gli adolescenti e finiscono per tralasciare o abbandonare le proprie passioni. Si tratta di un grandissimo errore!

4 – La piantina

Un albero, una pianta o in questo caso un piantina da appartamento, rappresenta la necessità di cura e di attenzione di cui ogni tipo di amore ha bisogno per continuare a crescere.

Se hai scelto questo quarto simbolo significa che nella tua vita hai bisogno di amore stabile, cioè di un amore che dura nel tempo e che dimostra di essere affidabile e presente in ogni occasione e in ogni momento della tua vita.

Non è detto ovviamente che si tratti di amore romantico. A durare più a lungo infatti è l’affetto, che sia tra parenti o tra amici, e tu hai bisogno proprio di questo.

Il nostro consiglio è di scegliere sempre molto attentamente le persone di cui ti circondi: fidarti delle persone sbagliate potrebbe essere davvero molto doloroso e deludente per te.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.