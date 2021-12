Scopri quali sono i segni che si offendono per tutto (e poi evitali!)

Sei nella lista dei segni più permalosi dello zodiaco? Se hai già iniziato ad offenderti ed hai messo il broncio, la risposta la sai già!

Ti è mai capitato di offenderti?

Che domanda, la risposta è ovviamente sì, vero? Ci sono persone che non fanno altro dalla mattina alla sera e persone che, fortunatamente, raramente se la prendono.

Nella classifica dell’oroscopo di oggi, infatti, abbiamo deciso di smascherare quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di prenderla sul personale.

Basta poco per metterseli contro e ci vogliono anni per riportarli dalla tua parte: pronto a scoprire se ci sei anche tu nella classifica di oggi?

I segni più permalosi dello zodiaco: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Hai presente quell’amica alla quale non puoi dire niente senza valutare attentamente il tono che userai?

Oppure prendiamo ad esempio quel tuo collega che quando fai un accenno al lavoro o all’amore improvvisamente diventa molto irascibile?

Se hai presente queste tipologie di persone, quelle alle quali bisogna sempre fare attenzione quando si parla, allora la classifica di oggi dell’oroscopo può esserti veramente utile.

Oggi parliamo, infatti, di tutti i segni zodiacali più permalosi che ci siano nell’oroscopo: speriamo di non trovare il tuo segno nella classifica di oggi, no?

A tutti capita di prendere sul personale un commento od una considerazione, magari fatti senza pensare da altre persone.

A questi segni zodiacali, però, tutto sembra un’offesa od una frecciatina sapientemente mirata al loro tenero cuore.

Non è meglio sapere prima quali sono le persone che potrebbero diventare decisamente permalose, in modo da calibrare le tue parole intorno a loro?

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono delle persone che possono facilmente offendersi se le prendete in un giorno no.

Visto che sono abituati a stare per i fatti loro, i Pesci sono anche persone che prendono particolarmente male le osservazioni altrui.

Che cosa vogliono gli altri da loro? Perché continuano a fare osservazioni o commenti su di loro? I Pesci se la prendono particolarmente e, con la loro sensibilità così sviluppata, finiscono per rimanerci veramente male. Permalosi sì ma anche molto emotivi: meglio fare attenzione intorno a loro!

Scorpione: quarto posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione si trovano nella classifica dei segni più permalosi dello zodiaco?

Ma com’è possibile? Gli Scorpione non sono rudi e senza emozioni?

Non potreste essere più fuori strada: gli Scorpione sono persone molto emotive che nascondono bene i loro sentimenti ma che ne hanno tantissimi!

Per questo, spesso, le parole o le osservazioni li colpiscono a fondo e loro finiscono per reagire nell’unica maniera che non sembra essere da deboli: arrabbiandosi!

Sono permalosissimi: noi vi abbiamo avvertito!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio, ci viene da dire ovviamente, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Cari Cancro, vi chiediamo se possibile di non offendervi questa volta (nonostante vi troviate nella classifica dei segni più permalosi dello zodiaco).

Siete veramente permalosi, è ora di riconoscerlo! Ogni piccola osservazione assomiglia ad una pugnalata nel cuore e non ne fate mistero.

I vostri sentimenti sono tantissimi ed è impossibile arginarli: ogni persona deve sapere quanto vi ha ferito e come! Su, su: sappiamo bene che essere permalosi, per voi, ha più a che vedere con l’orgoglio che con la rabbia vera. Non sarebbe meglio cercare di evitare di offendersi per tutto? Altrimenti passerete tutta la vita arrabbiati!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro nascondono molto bene la loro permalosità ma fidatevi di noi: non solo sono permalosi ma sono anche decisamente sensibili a riguardo.

Insomma: nel dirgli che sono permalosi i Toro si comportano in maniera particolarmente irascibile, diventando, poi, ancora più permalosi.

Praticamente si tratta di un cerchio o di un cane che si morde la coda: impossibile uscirne!

I Toro sono persone che finiscono spesso per mettersi in situazione scomode o che non gli piacciono e, poi, scaricano le colpe sugli altri diventando improvvisamente permalosi.

Quello che gli andava bene un attimo prima, tutto d’un tratto (o almeno così pare agli altri), è diventato insopportabile.

Cari Toro, diciamoci la verità: siete persone permalose ed è meglio metterlo in chiaro subito. Non accettate situazioni o compromessi quando sapete che, dopo poco, vi diverranno stretti. Meglio dire subito quello che volete, senza far impazzire gli altri!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più permalosi dello zodiaco

Siamo sicuri che, dopo aver letto il loro segno sulla cima della classifica dei segni più permalosi dello zodiaco, tutti i Leone si sono offesi mortalmente.

(Dimostrando, di fatto, che non solo abbiamo ragione ma che è anche impossibile avere a che fare con loro, visto quanto sono permalosi: non gli si può dire veramente niente!).

I Leone, purtroppo per loro, sono persone particolarmente permalose che vivono ogni commento ed ogni azione lievemente in disaccordo con loro come una vera e propria offesa.

I nati sotto questo segni, infatti, sono persone che si sentono molto protagoniste (e a volte lo sono anche) e che, quindi, prendono spesso sul personale qualsiasi cosa accada.

A sentire i Leone tutto quello che succede nel mondo è a causa loro o contro di loro. Impossibile farli scendere dal loro piedistallo o evitare che si offendano quando cercate di dare loro un consiglio od un parere: siete stati avvisati!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.