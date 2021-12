Questo è il tuo limite in amore in base al tuo segno zodiacale

By

Gli astri ci rivelano quali sono le maggiori difficoltà che incontriamo in amore in base al nostro segno astrologico. concordi con il responso delle stelle?

Ti sei mai chiesta se i tuoi limiti in campo sentimentale dipendessero al tuo segno zodiacale?. Secondo gli astrologi questa possibilità è reale e hanno stilato il limite in amore più evidente di ciascun segni astrologico. Concordi con il limite che ti hanno assegnato?

Ogni segno astrologico ha caratteristiche proprie dalle quali dipende la sua personalità, il suo modo di mare e il suo modo di fare il partner. Se gli astrologi hanno indovinato il tuo più grande limite potrebbe aiutarti capire il limite del tuo partner e giocare queste informazioni a tuo favore.

Il tuo limite in amore dal punto di vista astrologico

Pensando a tutte le tue relazioni, sia a quelle precedenti che a quella attuale, ti sembra di aver incontrato sempre la stessa difficoltà in amore? Magari ti sei sempre sentita incompresa. Fino ad oggi amputavi la responsabilità ai tuoi partner e ti aspettavi di incontrare la persona che sarebbe stata in grado di leggerti come un libro aperto. Oggi gli astri potrebbero riuscire a farti ricredere e a dimostrarti che quello era un tuo limite personale e che nessuno avrebbe mai potuto avere la chiave per leggere il tuo cuore.

Scopri qual è la più grande difficoltà che ogni segno astrologico affronta in amore:

L’Ariete è iperattivo, ha costantemente bisogno di una persona veloce ma calma dato il suo temperamento impulsivo per sentirsi soddisfatto.

Il Toro è un segno che ha sempre bisogno di essere rassicurato e anche di un persona che riesca a smussare il suo lato possessivo senza troppe discussioni.

Il Gemelli è un segno vivace e giocoso, lui fa fatica a prendere sul serio l’amore. Ha bisogno di una persona disposta a concedergli il suo tempo per familiarizzare e comprendere i suoi veri sentimenti.

Il cancro teme più di tutto l’essere abbandonato, la sua personalità in amore appare di una persona insicura. Per evitare crisi di ogni genere con questo segno è meglio mettere in chiaro tutto subito, niente illusioni solo verità, anche se scomoda.

Il Leone si sente sempre al centro del mondo in ogni ambito. Anche a livello sentimentale ha l’impressione che nessuno lo ami quanto ama lui. Ha bisogno di una persona che lo faccia sentire sullo stesso piano.

La Vergine è scrupoloso ed esigente, stressa molto il suo partner. Avrebbe bisogno di una persona che lo aiuti a comprendere che nessuno è perfetto, nemmeno lui.

La Bilancia tende a correre ed idealizzare troppo i suoi rapporti, questo gli fa collezionare amare delusioni. Avrebbe bisogno di qualcuno che lo tenga con i piedi ben saldi per terra.

Lo Scorpione è un segno molto testardo e non riesce a capire i suoi errori. Questo lo porta ad avere diversi contrasti con il partner. Ha bisogno di una persona che gli insegni ad avere autocontrollo.

Il Sagittario è un segno avventuriero, libero, un viaggiatore. Ha bisogno di una persona che non metta un freno alla sua libertà e ai suoi spazi.

Il Capricorno pensa sempre al lavoro e fa fatica a godersi la vita. Avrebbe bisogno di una persona che lo aiuti a lasciarsi andare ai piaceri della vita, sarebbe meno stressato e nervoso.

L’Acquario ha difficoltà a dimostrare il suo amore e potrebbe apparire insensibile in diverse occasioni. Il punto è che davvero non riesce a comprendere l’altro. Ciò di cui ha davvero bisogno è un ambiente sereno, relax e rispetto, queste sono le basi per una relazione autentica.

Il Pesci è un grande sognatore, sogna l’amore favolistico, in grande stile quindi è in grado di amare alla follia. Ha bisogno di una persona che si prenda cura di lui come lui fa con gli altri.