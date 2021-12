Ecco come ti dice davvero TI AMO ogni segno zodiacale

Gli astri ti rivelano qual è la frase che sostituisce il classico “ti amo” che ti dirà ciascun segno zodiacale solo se ti ama incondizionatamente.

Diciamo spesso che l’amore si dovrebbe dimostrare più che pronunciare. L’amore è un gioco di squadra che richiede impegno quotidiano. Ogni segno zodiacale ha caratteristiche distintive che differenziano il suo modo di dimostrare amore. Gli astri ti rivelano qual è la frase che dice ogni segno dello zodiaco al posto del ti amo quando ama davvero.

Abbiamo modi diversi di esprimere e comunicare i nostri sentimenti, compreso l’amore. Ti abbiamo rivelato i 5 modi più comuni di farlo, ovvero i 5 linguaggi dell’amore, che descrivono 5 modi diversi per trasmettere all’altro il nostro amore spaziando tra contatto fisico all’uso delle parole. Secondo gli astri quando i vari segni zodiacali possono esprimere il loro amore attraverso una frase ben più significativa del Ti amo.

Questa frase rispecchia il loro modo di essere. Forse non conosci la frase d’amore più eclatante di ciascun segno zodiacale.

Ecco quale frase esprime amore più di un TI AMO per ciascun segno zodiacale

Sappiamo che ci si sente davvero amati e appagati da una relazione solo se viene soddisfatta una importante condizione: se si è in grado di comunicare chiaramente tutto ciò che è una forma di amore per noi, ciò che ci piace ricevere, ciò che apprezziamo che l’altro ci faccia o ci dica.

In qualche modo una buona comunicazione è determinante ai fini dell’amore e quindi influisce sulle nostre relazioni.

Se siamo in grado di far capire all’altro cosa è per noi l’amore probabilmente lui si adopererà per comunicarci il suo amore nel modo che ci rende più felici. E lo stesso faremo noi.

Si sente particolarmente amato quando gli prepariamo l suo piatto preferito? Allora perchè non farglielo.

Comprendersi pienamente è fondamentale per mantenere relazioni sane e armoniose non solo con il partner ma anche con tutte le persone che ci circondano.

Sei pronto a scoprire come dicono TI AMO i vari segni astrologici?

Ariete

Un insulto affettuoso. Qualsiasi cosa ti dica per stuzzicarti e farti arrabbiare è un modo per comunicarti il suo amore.

Toro

“Vuoi un pezzo della mia pizza?” Il Toro è abbastanza possessivo e non ama molto condividere le sue cose, soprattutto detesta che gli altri tocchino il suo piatto ed il suo cibo, se fa un’eccezione è perchè ti ama.

Gemelli

Con un like sui tuoi post. Il Gemelli ti comunica il suo amore facendoti vedere indirettamente che si interessa a te e alla tua vita.

Cancro

“Sai che puoi contare su di me per tutto vero? ” Il Cancro è un segno devoto e fedele, la sua famiglia viene prima i tutto. Se ti rivolge tutte le sue attenzioni ed il suo supporto significa che per lui sei parte della famiglia.

Leone

“Sono fiero di te”. Il Leone è eccentrico e ama essere al centro della scena e ama competere e vincere. Se ti mostra il suo orgoglio ti ama sinceramente.

Vergine

Memorizzando tutto ciò che ami. La Vergine ricorda il tuo piatto preferito, la tua canzone del cuore, il luogo che ti è rimasto nel cuore. La sua massima espressione di amore sta nel dimostrarti che è attento alle tue preferenze.

Bilancia

Ti bombarda di complimenti. Quando il Bilancia si complimenta con te significa che ti sta dimostrando amore. E’ un segno molto restio a tali espressioni. Le riserve solo alle occasioni importanti.

Scorpione

“Ucciderei per te”. Lo Scorpione quando è sicuro dei suoi sentimenti si espone in modo esagerato.

Sagittario

“Perchè non facciamo un viaggio insieme?” Sappiamo che il Sagittario è il segno più avventuriero dello zodiaco . Ama viaggiare e se ti chiede di andare con lui significa che un pezzo del suo cuore ti appartiene.

Capricorno

“Perchè non facciamo affari insieme?” Il Capricorno è un segno particolarmente devoto in campo professionale. Si impegna molto e a il meglio di se in questo campo, se ti chiede di fare squadra significa che tiene a te allo stesso modo in cui tiene al business.

Acquario

“Sei una persona originale. Adoro!” Il segno più estroverso dello zodiaco considera questo modo di essere non standardizzato un vero pregio e si innamora delle persone che non sono comuni.

Pesci

“Ti riempie di attenzioni”. Il Pesci è un grande romanticone. Lui ama dimostrare il suo amore nel modo classico, come si fa nei film, con gesti e parole che non lasciano equivochi.

Vi ricordiamo che l’astrologia è uno pseudo scienza, questi sono solo degli esempi per aiutarvi a rendervi conto di quanto il genere umano differisca tra un individuo all’altro. Ciò che potrebbe sembrarti un atto di amo potrebbe non esserlo per l’altro. Magari tu hai bisogno di parole dolci e gratificazioni mentre l’altro ha bisogno di gesti e di fatti concreti.

Non è importante cosa cerchi di comunicare ma come lo fai. Trova il modo di far capire alle persone che ami quello che provi per loro, capta il loro linguaggio dell’amore e usalo per parlare con loro di amore se vuoi essere certo che ti comprendano.