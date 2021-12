Test dell’Iniziativa | Scopri se hai il carattere di una vera leader

Il test dell’iniziativa ti permetterà di prendere in esame un particolare aspetto del tuo carattere: la capacità di diventare un leader.

Nella società attuale è convinzione comune che le persone vincenti debbano essere sempre, in ogni occasione, dei leader naturali, in grado di ispirare le altre persone, di risolvere problemi e di inventare nuove strategie per superare le difficoltà.

In realtà questo atteggiamento mentale è molto più raro di quanto si possa immaginare. Del resto, per definizione i leader sono persone rare ed “eccezionali”, in grado di guidare un gran numero di persone che non hanno le loro stesse caratteristiche.

Tutte le altre persone allora sono dei “perdenti”? Assolutamente no: l’importante è riconoscere le proprie caratteristiche e utilizzarle nella maniera migliore. In questo modo si farà meno fatica a ottenere i risultati che si intende conseguire e si eviterà lo stress che deriva dal tentativo di fare cose che non sono nelle proprie corde.

Test dell’Iniziativa

Per fare questo test ti chiediamo uno sforzo di immaginazione. Osserva per qualche istante l’immagine surrealista che ti proponiamo, quindi scegli con quale personaggio ti identifichi maggiormente. Per aiutarti ti forniamo una breve descrizione della scena: un uomo sta utilizzando una torcia per creare un sentiero di luce sul mare. Il suo scopo era partire dalla nave che si intravede all’orizzonte e raggiungere la donna sulla spiaggia. Un’ultima indicazione: hai tre opzioni (e non due come si potrebbe immaginare).

1 – Le persone sulla nave

Se c’è una nave illuminata all’orizzonte significa che ci sono persone a bordo. Anche se non era immediatamente intuibile la loro presenza, con una breve riflessione si può dedurre che non sono soltanto due le persone idealmente presenti in questa immagine.

Se ti identifichi con le persone (invisibili) che sono rimaste al sicuro sulla nave in una bella notte di luna piena significa che sei una persona estremamente prudente, che preferisce seguire sempre la strada più sicura e le scelte più sagge per portare avanti tutti i propri compiti e raggiungere i propri obiettivi.

Le esperienze che hai fatto nella tua vita ti hanno dimostrato che attenersi alle regole funziona sempre: del resto se quelle regole esistono e vengono rispettate da tempo vuol dire che funzionano!

Si può dire che non sei una persona che prende volentieri l’iniziativa ma, d’altra parte, è molto difficile ingannarti perché tendi a giudicare con molta attenzione le persone che si pongono come leader di un gruppo. Sei in grado di capire con una sola occhiata se si tratta di persone degne di fiducia o completamente inaffidabili.

2 – L’uomo con la torcia

Si può dire che l’uomo con la torcia sia il protagonista della “storia” raccontata in questa immagine. È l’unico, infatti, ad aver preso un’iniziativa apparentemente assurda: camminare su un sentiero di luce formato dalle chiazze luminose lasciate dalla sua torcia.

Se nella realtà quest’impresa si sarebbe conclusa con un disastro totale, in un quadro surrealista invece funziona benissimo: l’uomo partito dalla nave è quasi arrivato sulla spiaggia.

Se hai scelto questo personaggio significa che secondo il test dell’iniziativa sei una persona che “prende il toro per le corna” e non si lascia scoraggiare da nulla e da nessuno. Non hai paura di seguire il tuo istinto, anche se le persone ti consigliano di lasciar perdere le tue idee completamente assurde.

Tendi a prendere l’iniziativa molto facilmente e molti ti considerano un leader nato. Per quanto questo sia assolutamente vero, bisogna anche ammettere che sei una persona davvero impulsiva, e che spesso si lancia nelle sue imprese senza aver davvero riflettuto bene su cosa potrebbe succedere se andasse male. Amministra meglio le tue qualità! E rifletti prima di agire!

3 – La donna sulla spiaggia

A un primo sguardo si potrebbe pensare che la donna sulla spiaggia debba essere salvata e che l’uomo abbia deciso di lasciare la nave per andare in suo soccorso. A ben guardare l’atteggiamento della donna però si capisce che non è affatto spaventata. Al contrario, sembra piuttosto stufa di aspettare.

A un’analisi più approfondita, quindi, probabilmente la donna ha raggiunto la spiaggia nuotando, affrontando il mare senza l’aiuto di una torcia né di un sentiero magico.

Se hai scelto questa figura significa che non hai paura di prendere l’iniziativa ma lo fai molto raramente e solo nei casi in cui lo ritieni strettamente necessario.

Non ti piace attirare l’attenzione su di te: quando vuoi ottenere un risultato o raggiungere un obiettivo lavori a testa bassa e con tutte le tue forze per ottenere ciò che vuoi. Se questo significasse nuotare in mezzo all’oceano, da sola, di notte, probabilmente lo faresti senza battere ciglio.

Questo atteggiamento non farà mai di te un leader per il semplice motivo che non ti interessa ricevere gli applausi della folla. Quello che è certo però è che sei un esempio di forza, coraggio e costanza e che quando decidi di “metterti in gioco” lo fai fino in fondo.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.