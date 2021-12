Test: serata tra amici? ll cocktail che ordini rivela chi sei

Che ne dici di metterti alla prova con il nostro test del cocktail? Dicci quale ordineresti ad una serata fuori tra amici e scopri chi sei!

Ok, questo non è un test per astemi.

Sappiamo benissimo che chi non bene non ha proprio niente da invidiare agli altri (e possiamo assicurarvi che compiuti i trent’anni chi non beve sta meglio di tutti noi) ma il nostro test della personalità di oggi si basa sui cocktail.

Non possiamo transigere!

Anche se le serate fuori si sono un poco diradate (ehi, grazie pandemia che ci sei da due anni e più) e l’estate è un caro ricordo, sappiamo benissimo che hai un cocktail preferito.

Ora devi solo dirci quale!

Test del cocktail: il tuo preferito ci svela per davvero chi sei in socialità

Pensi di riuscire a nasconderti dai nostri test della personalità?

Sei sicuro di riuscire a individuare sempre le forme nascoste nei dipinti e ci hai ingannato fino ad ora?

Bene, il nostro test di oggi è praticamente impossibile da ingannare e, per questo motivo, dovrai solo dirci quello che ti piace bere quando sei fuori con gli amici.

No, dai, non barare anche questa volta per favore!

Immagina che sia una calda serata estiva, che tu sia in vacanza con gli amici e che ti sia seduto al tavolino di un bar. Oppure puoi immaginare di essere appena entrato in discoteca, diciamo che lo scenario non cambia.

Qual è il cocktail che decidi di ordinare? Hai quattro possibilità: uno spritz (del tipo che preferisci, ovviamente, un gin tonic (che potrebbe essere anche un vodka tonic), un mojito oppure un negroni.

Dicci la tua scelta e sveliamo che tipo di persona sei in socialità!

spritz (di qualsiasi tipo) : questa tipologia di drink è una delle più diffuse in Italia (solo nel Veneto se ne consumano, al giorno, numeri praticamente inimmaginabili oltre le 100.000 unità). Tutti abbiamo provato uno spritz , almeno una volta nella vita, non è vero? Sei una persona particolarmente tradizionale ed abituata, quindi, ad avere un circolo di amici sempre uguale e molto stretto . Attenzione, non sei una persona che ama stare da sola o che non vuole fare nuove conoscenze, questo no!

Ti fidi, però, di quello che ti piace: sia nella scelta di quello che vuoi bere, sia nella scelta delle persone che vuoi frequentare. Sei gentile ed amabile con tutti ma ti apri veramente solo con poche persone, che fanno parte del tuo personalissimo inner circle . Non possiamo di certo biasimarti!

Come lo abbiamo capito? Ma dalla tua scelta dei cocktail ovviamente!

Chi ama il gin od il vodka tonic è una persona che non vorrebbe sinceramente mai smettere di fare festa. Non che questo sia un tratto negativo, anzi!

Sei una persona particolarmente avventurosa, che non si tira indietro di fronte a nulla ed a nessuno. Hai vissuto tantissime esperienze e sei sempre pronto a scatenarti! Non hai paura di niente ed il tuo motto è che a tutto c’è rimedio meno che alla morte solo che tu aggiungi anche che visto che prima o poi capita a tutti, meglio divertirsi nel frattempo! Impossibile metterti le catene o farti fermare: sei una vera forza della natura!

mojito : sei assolutamente una persona solare , che non vede l’ora di stare in compagnia degli altri!

Il mojito, se lo hai scelto lo sai, è un cocktail dal sapore freschissimo e rinfrescante che fa veramente pensare all’estate.

Per questo motivo, spesso e volentieri, lo ordini anche d’inverno: cerchi di ricordarti com’era quella serata in spiaggia, dove ti sei tanto divertito!

Sei capace di parlare anche con i muri e questa tua caratteristica ti ha portato spesso a divertirti come non mai anche in serate che sembravano noiosissime !

L’altro lato della medaglia, purtroppo, è che tendi a fidarti troppo delle persone e spesso ti rendi conto troppo tardi che non sono poi questo granché. Tu, però, sei troppo ottimista per permettere agli altri di rovinarti la giornata . Continua così!

Hai scelto un cocktail che ha un sapore decisamente forte ma che ti piace proprio per questo: non sei uscito per perdere tempo ma per divertirti!

Non hai un grande gruppo di amici e non lo vuoi neanche. Sei una persona che ha rapporti complicati, che cura proprio come se fossero un giardino. Sei attento ai tuoi bisogni e alle tue preferenze che sono poco inclini a seguire le masse.

Per questo motivo, spesso, sei particolarmente incompreso e rischi di passare per una persona fredda. Nella realtà dei fatti sei solo veramente molto selettivo e non ti apri con facilità con gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.