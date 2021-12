Se hai bisogno di un favore, chiedilo ad uno di questi cinque segni!

Pensi di essere tra i segni zodiacali più gentili dell’oroscopo? Scopriamolo con la classifica: quante vecchiette aiuti ad attraversare la strada?

Va bene, va bene, lo sappiamo: non ci sono vecchiette ad ogni angolo di strada, inermi di fronte a delle strisce pedonali non segnatale in maniere adeguata e, quindi, non hai tante occasioni per farle attraversare sicuramente ancorate al tuo braccio.

Questo non vuol dire, però, che tu non possa essere gentile con gli altri!

Se gli amici contano sempre su di te per aiuto durante un trasloco o se i tuoi genitori ti mandano a fare tutte le loro commissioni, forse sei nella classifica di oggi.

Pronto a scoprirlo?

I segni zodiacali più gentili dell’oroscopo: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Quante volte ti è capitato di sentir dire, riferito ad una persona che non conosci tanto bene, che si tratta proprio di una persona estremamente gentile?

Chissà se gli altri, quando parlano di te, dicono la stessa identica cosa o meno?

Non c’è bisogno di chiederselo o di immaginare se questa cosa succede davvero: abbiamo la classifica dei segni zodiacali più gentili ad aiutarci, oggi!

Nelle prime cinque posizioni ci sono, infatti, quei segni che proprio non possono fare a meno di dare sempre una mano agli altri.

Che si tratti di farsi carico del trasloco, di portarvi a prendere un gelato quando siete tristi per amore o di lavare i piatti al posto vostro, i primi cinque segni di questa classifica sono persone su cui potete contare sempre!

Scopriamo subito se sei tra loro e, se non ci sei, non ti approfittare del buon cuore di questi segni zodiacali, ok?

Bilancia: quinto posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono generalmente persone molto gentili che non si fanno problemi ad aiutare gli altri.

Certo, possono essere anche un poco maligni e parlare alle vostre spalle quando vogliono ma di base non si tirano mai indietro quando c’è bisogno di aiutare!

Il motivo, spesso, è che la Bilancia cerca sempre di creare un ambiente nel quale gli altri siano a loro agio. Volendo piacere a tutti e a tutte, è chiaro che la Bilancia sarà sempre molto gentile nei confronti degli altri. Cari Bilancia, però, è veramente giunto il momento di chiederselo: non starete esagerando?

Toro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica, invece, troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Questo è un segno che sente molto la pressione sociale e possiamo dirlo senza che si arrabbi: è gentile perché si sente obbligato ad esserlo!

Anche se la maggior parte delle volte il Toro reagisce semplicemente a stimoli culturali, c’è un motivo se i nati sotto questo segno si trovano nella classifica dei più gentili dello zodiaco.

Sono persone genuinamente contente di aiutare quando possono e se possono. Se non possono, potete comunque contare su di loro: i Toro si sentiranno sempre in dovere di aiutare!

Pesci: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci, generalmente, non riescono a dire di no quando chiedete loro una mano.

Anzi! Sono persone molto propositive e che adorano trovarsi in mezzo agli affari degli altri: non per giudicare ma, semplicemente, perché faticano ad instaurare rapporti con le altre persone!

Dare una mano, quindi, è sicuramente un ottimo modo riuscire ad uscire dalla propria bolla e fare qualcosa di produttivo (e di buono).

I Pesci sono generalmente persone molto piacevoli e gentili che non si fanno problemi ad aiutare gli altri, anche se li conoscono poco. Non fanno niente per tornaconto personale!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario si conquistano il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più gentili dell’oroscopo.

Non lo fanno di certo per il titolo ma perché hanno fatto della gentilezza un vero e proprio modo di vivere!

Visto che sono persone particolarmente indipendenti e che si curano poco dei bisogni degli altri, i Sagittario hanno deciso di essere sempre presenti quando qualcuno chiede loro una mano.

Sia chiaro: dovete essere trasparenti e chiedere senza mezzi termini aiuto. Non importa che sia mentale o concreto: i Sagittario si faranno sempre avanti!

In questa maniera, quindi, i nati sotto questo segno cercando di non essere troppo rudi nei confronti degli altri o di mitigare il loro modo di fare.

I Sagittario sono fatti così: alla fin fine è meglio indipendenti ma gentili che dipendenti e cattivi, no?

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più gentili dell’oroscopo

Al primo posto, ci viene quasi da dire ovviamente, della nostra classifica dei segni zodiacali più gentili dell’oroscopo troviamo tutti gli Acquario.

Eh sì, non ci sarebbe neanche bisogno di sottolinearlo: sono loro ad essere i più gentili fra tutti i segni zodiacali!

Gli Acquario sono persone che si fanno veramente sempre in quattro per gli altri, spesso senza aspettarsi nulla in cambio.

Avete bisogno di un favore? Correte dagli Acquario, non vedranno l’ora di darvi una mano!

Vi diciamo di più: con ogni probabilità gli Acquario hanno anche previsto la vostra richiesta d’aiuto e si sono già preparati a riguardo!

Certo, gli Acquario sono persone gentilissime ma questo non vuol dire che potete approfittarvi impunemente di loro. Se farete loro più di un torto o se raggiungerete il loro livello massimo di sopportazione possiamo assicurarvi che vi cancelleranno dalla loro lista.

Insomma, gli Acquario sono dei Babbo Natale (ma meno amanti dei completi rossi).

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.