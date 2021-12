Consigli efficaci per dimagrire e sgonfiarsi prima di Natale

By

Grazie a pochi ed efficaci consigli possiamo dimagrire qualche chilo prima di Natale così da poterci concedere qualche sgarro in più.

In previsione degli stravizi natalizi è bene correre ai ripari prima dell’arrivo delle feste. Ecco perché anticipandosi e seguendo alcuni consigli efficaci possiamo dimagrire qualche chilo e sgonfiare l’addome e le cosce.

In questo modo potremo concederci anche qualche sgarro in più durante le feste, ma a patto di farci trovare pronti. Adottando queste piccole strategie, infatti, potremo perdere peso in anticipo e arrivare a Natale in forma.

Un traguardo piccolo e facile da raggiungere che non richiede nemmeno troppo impegno, si tratta di uno sforzo da fare nei giorni antecedenti al Natale che ci permetterà poi di concederci qualcosa in più durante le feste. Scopriamo come.

Ecco i consigli efficaci per dimagrire prima di Natale

Se i sensi di colpa hanno già bussato alla porta e ancora non siamo nemmeno entrati nella settimana di Natale è bene correre ai ripari sin da subito. In questo modo la nostra coscienza sarà a posto e il nostro corpo ci ringrazierà.

Grazie ad alcuni consigli efficaci si potrà perdere qualche chilo e sgonfiare i punti critici come addome, gambe e glutei. Oltre alla dieta è bene non dimenticare l’attività fisica, anche leggera ma fatta in modo costante.

Ricordiamoci prima di iniziare la nostra missione di tenere un piccolo diario di bordo così da annotare quello che intendiamo raggiungere in questi giorni. Obiettivi e motivazioni sono sempre importanti per arrivare allo scopo.

Scriviamo man mano anche quello che intendiamo mangiare e l’attività fisica che vogliamo praticare, tutto questo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo ovvero dimagrire qualche chilo prima di Natale.

Scopriamo allora i consigli efficaci per dimagrire prima di Natale e liberarsi di quei pochi chiletti di troppo per sgarrare a cuor un po’ più leggero a Natale.

1) Introduciamo cibi integrali e verdure. Una ventina di giorni prima di Natale cominciamo a introdurre nella dieta più verdure sia crude che cotte che ci aiutano a sgonfiarci eliminando i liquidi in eccesso. Inoltre preferiamo i cibi integrali come pasta e pane e alterniamo la pasta ai cereali come farro, orzo, riso e altro.

2) A colazione yogurt e cereali. Evitiamo cornetti e cibi calorici a colazione meglio optare per yogurt e cereali da abbinare con la frutta. Al massimo possiamo consumare un paio di fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata e una tazza di latte scremato.

3) Spuntino sì ma light. A metà mattina e metà pomeriggio optiamo per della frutta secca o fresca e lasciamo da parte snack e merendine. Così come dolciumi o patatine.

4) Non dimentichiamoci di bere. D’inverno complice il freddo spesso ci scordiamo di introdurre l’acqua. Bere è importante anche se fa freddo e avvertiamo meno sete. Almeno un litro e mezzo o due di liquidi è sempre bene introdurli. Possiamo anche optare per delle tisane detox e drenanti.

5) Fare movimento. Dalle passeggiate alle faccende domestiche fino alle scale al posto dell’ascensore. L’importante è muoversi. Volendo è perfetta anche la corda, bastano 20 minuti al giorno per ottenere dei buoni risultati.

6) Proteine a cena. A cena e meglio ancora anche a pranzo optate per delle proteine magre. In particolare consumate più pesce specie quello che contiene Omega 3 sostanze fondamentali per il benessere del nostro organismo e che ci regalano anche tanti antiossidanti.

7) Diminuire le porzioni. Cerchiamo di fare porzioni più piccole. Per la pasta dosiamo i classici 70-80 grammi e sulle proteine atteniamoci a circa 150-200 grammi. Per avere l’illusione ottica di mangiare di più utilizziamo piatti più piccoli.

Non dimentichiamo infine di rivolgersi ad un nutrizionista prima di intraprendere qualsiasi dieta, specie se si soffre di determinate patologie.