Test: ogni runa svela un destino, che runa scegli tra queste tre?

Il test di oggi ti svelerà il tuo destino. Scegli una delle rune uscite dal sacchetto e scopri cosa ti attende in un prossimo futuro.

Cosa rivela la tua runa preferita sul tuo destino? questo test ti aiuterà a riflettere sul modo in cui interpreti le cose e potrebbe cambiare la tua vita. Questi test rappresentano uno spunto di riflessione ma non sono da intendersi come una diagnosi clinica.

Fare questo test è davvero molto semplice. Ipotizziamo che siano state pescate queste 3 rune da un sacchetto, quale di queste sceglieresti di prendere? La runa che ha colpito maggiormente la tua attenzione rivela molte cose di te. Ricorda che nessuna nostra scelta è inconscia, sono tutte legate al nostro io profondo.

Test: scegli una runa e ti dirò chi sei

Le rune sono la rappresentazione grafica dell’alfabeto segnico usato dalle antiche popolazioni germaniche. Non sono ad oggi ancora certe le finalità di questi segni. Secondo alcuni questi venivano usati per scrivere testi, secondo altri si tratterebbe di una informazione inesatta e che la loro finalità fosse quella di fungere da oracolo. Le rune infatti avevano il potere di proteggere il guerriero durante la battaglia, oltre ad infondere coraggio in che le possedeva.

Osservando le tre rune sopra presentate, quale ti piace di più?

Se hai scelto la Runa 1

La prima runa ha catturato la tua attenzione? In questo caso sei una persona generalmente molto tollerante ma ci sono cose che ti infastidiscono incredibilmente e che invece di combattere continui a tenerti dentro.

È importante riflettere su ciò che apporta dolore e agire di conseguenza. Se nella tua vita sono entrate persone tossiche, allontanale! Questo è il primo passo verso la serenità. Dopo aver capito devi sempre agire, questo atto di amore per te stessa cambierà totalmente la tua vita.

Se hai scelto la Runa 2

Se hai scelto la runa centrale significa che hai perso la tua energia vitale. Probabile che la tua vita stia andando inerme sempre verso la stessa direzione come un fiume si dirige verso la foce. Tutto uguale, nessuno stimolo. Le rune ti suggeriscono di prendere in mano la tua vita e riassorbire l’energia dalla terra, per esempio calpestando un prato a piedi nudi. Ringrazia l’universo per quello che hai ogni giorno. Non dimenticare di trovare il buon motivo per sorridere ogni giorno, concentrati su quello e lasciati scivolare addosso ciò che non va. Devi riuscire a ritrovare la tua pace interiore, solo in questo modo la tua vita cambierà radicalmente.

Se hai scelto la Runa 3

Se hai scelto la terza runa significa che il destino ti sta dando un suggerimento che ti tornerà molto utile: in questo mese assicurati di ringraziare tutte le persone che incontrerai comprese tutte quelle che incroceranno il tuo cammino. Ognuna di queste persone ti insegnerà qualcosa. Diventerà ogni giorno più facile capire le persone e selezionare quelle che ti riempiono il cuore. Questo gesto ti aiuterà a liberarti delle presenze che ledono alla tua serenità. Bisogna essere positivi su base giornaliera, questa è l’unica via che porta verso l’more e la realizzazione.