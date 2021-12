Test: qual è il numero mancante? Prova a dare la risposta corretta

Attraverso il test di oggi potrai allenare le tue capacità di usare la logica. Dovrai guardare un’immagine e individuare un particolare in pochi secondi

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di verificare la tua capacità di usare la logia. Riuscire a trovare la soluzione di un quesito in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Riuscire ad usare la logica è una capacità che non appartiene a tutti. Chi riesce ad utilizzare questa abilità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno riguarda i numeri.

Qual è il numero mancante?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono dei numeri: 17, 11, 8, 15, 4, 10 e 13. All’apparenza, questi numeri non sembrano avere un nesso ma in realtà non è così. C’è qualcosa che li accomuna e tu devi cogliere questo piccolo dettaglio per dare la risposta al quesito di oggi. Qual è il numero mancante? Quale cifra bisogna sostituire al punto interrogativo?

Questo test ha messo in difficoltà moltissime persone e in pochi hanno saputo individuare il dettaglio decisivo. Bisogna avere una forte capacità di osservare un’immagine, capire la domanda e riuscire a fare il ragionamento corretto. Solo in questo modo riuscirai a dare la risposta. Affinché il test sia valido, dovrai provare a trovare il numero mancante in un minuto al massimo. Prova a non metterci troppo tempo, soltanto in questo modo potrai renderti conto di quanto tu sia abile in questo genere di attività.

Le persone che hanno dato la risposta corretta non si sono fatte prendere dall’ansia. Facendo il ragionamento giusto, la risposta verrà da sola e ci vorrà molto meno di un minuto. Ma bisogna prima risolvere l’enigma. Qual è il numero mancante e, soprattutto, qual è il ragionamento da fare per comprendere il quesito? Prova anche a cronometrarti, così potrai comprendere se avrai dato la risposta entro un minuto. Sei pronto? Adesso sei pronto per risolvere il test.

La soluzione del test

Attraverso il test di oggi abbiamo provato a sollecitare la tua capacità di guardare un’immagine e di trovare un dettaglio in pochi secondi. È importante risolvere questi test in pochi secondi perché è molto utile vedere come reagisce il nostro cervello quando è messo sotto pressione ed è proprio ciò che abbiamo provato a fare attraverso questo test. Ti è stato chiesto di segnare dei numeri e trovare quello mancante.

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai già dato la risposta e vuoi verificare se si tratta di quella corretta. Tra poco vedremo se il tuo ragionamento è stato valido o se hai sbagliato. Se sei riuscita a rispondere in meno di un minuto, ti facciamo i complimenti. Non era per niente facile! Se hai impiegato qualche secondo in più, non preoccuparti, hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento.

Non era per niente facile risolvere questo enigma perché il ragionamento era abbastanza complesso. Qualora non fossi riuscita a dare la risposta e fossi curiosa di conoscerla, eccoti accontentata. La soluzione è 6. I numeri opposti danno sempre, una volta addizionati, un totale di 21. In opposizione al punto interrogativo c’è un 15, quindi la soluzione è 15+6=21.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei riuscita a trovare il dettaglio decisivo? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!