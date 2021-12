Sai ridere di te stesso? Allora sarai nella classifica dei segni autoironici!

Sai ridere di te stesso e non ti offendi se qualcuno ti fa una battuta? Perfetto, allora sarai sicuramente uno dei segni più autoironici dello zodiaco!

Hai mai fatto una battuta che prendesse di mira… te stesso?

No, non siamo impazziti ma stiamo solo cercando di capire quante volte ti capita di essere assolutamente autoironico.

Come dici? Ti sembra di esserlo abbastanza?

Ebbene, la classifica dell’oroscopo di oggi ci svelerà se sei una persona veramente autoironica oppure se ti piace prendere in giro gli altri ma ti inalberi quando qualcuno prende in giro te.

Stelle e pianeti non mentono: iniziamo?

I segni più autoironici dello zodiaco: scopri se c’è anche il tuo nella classifica di oggi

A tutti è capitato, prima o poi, di fare una battuta su qualcuno che ci sta vicino. Magari si tratta di una piccola cattiveria o magari, semplicemente, vi viene in mente la cosa giusta al momento giusto.

Ci si fa una risata e poi, tranquillamente, si va oltre. O forse no?

Esistono persone che si offendono particolarmente quando si fanno battute su di loro e se la prendono a morte se qualcuno ride di fronte a loro (o anche alle loro spalle).

Tu, però, non pensi proprio di essere così, anzi! Sei il primo a scherzare e a ridere su di te e metti sempre in ridicolo i tuoi difetti peggiori, non è vero?

Se è così, ti troveremo sicuramente nella classifica di oggi, quella dei segni zodiacali più autoironici dello zodiaco… non è vero?

Scopriamo subito le prime cinque posizioni e se o quanto sei in grado di prenderti in giro da solo. Siamo sicuri che troveremo delle belle sorprese in classifica!

Acquario: quinto posto

Ebbene sì, anche se non sembra proprio vi assicuriamo che gli Acquario sanno essere molto autoironici quando vogliono!

L’importante, però, è non esserlo mai quando sono in compagnia di persone che non apprezzano fino in fondo.

Se un Acquario non ha mai fatto una battuta su sé stesso in vostra presenza, quindi, adesso sapete la verità: non solo l’Acquario in questione non vi stima ma potete star certi che alle vostre spalle fa le battute più terribili possibili!

Cancro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro, generalmente, non si fanno problemi a prendersi in giro di fronte agli altri.

Il motivo è che, spesso, i nati sotto il segno del Cancro adorano prendere in giro tutto e tutti, anche e soprattutto appena conoscono qualcuno di nuovo!

Per il Cancro, prendersi in giro è un modo per rompere il ghiaccio e conoscersi meglio. Lo fanno quando sono molto imbarazzati (cioè quasi sempre) e, quindi, finiscono spesso per esagerare mettendo a disagio tutti quanti!

Gemelli: terzo posto

Sul podio della classifica dei segni più autoironici dello zodiaco, non possiamo non includere anche i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo è un segno che si mette spesso sotto i riflettori anche se, spesso e volentieri, illuminandosi di luce negativa!

I Gemelli dicono spesso di sé stessi il peggio possibile: un poco è per esorcizzare i loro atteggiamenti sopra le righe ed un poco è il loro senso dell’umorismo, che in pochi apprezzano.

I nati sotto il segno dei Gemelli sono fatti così: non ci mettono niente a raccontare le nefandezze più profonde che li riguardano anche a perfetti sconosciuti. Se riderete, i Gemelli saranno felici!

Capricorno: secondo posto

Ma come, i Capricorno non sono musoni e taciturni oltre ad essere assolutamente incapaci di scherzare su sé stessi?

Ovviamente no, altrimenti non si troverebbero al secondo posto della nostra classifica di oggi, non trovate?

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che si prendono molto in giro, soprattutto di fronte agli altri.

Sono tra i segni zodiacali più autoironici dell’oroscopo e non ne fanno di certo mistero: stanno sempre a ridere od a scherzare!

Il problema, se ne vogliamo trovare uno, è che non conoscono una misura e, quindi, quando iniziano a scherzare non si fermano più.

Partono da sé stessi per poi passare a voi e allora sì che sono guai! I nati sotto il segno del Capricorno possono prendervi in giro per ore: riuscirete a resistere?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più autoironici dello zodiaco

E infine sì, al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Sono loro i più autoironici di tutti i segni zodiacali!

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone che, spesso, puntano sull’autoironia per conquistare i favori degli altri.

Scherzano moltissimo su sé stessi e si denigrano, quasi, fino allo sfinimento: finirete per passare dal ridere di e con loro a provare un senso di empatia e di comprensione non indifferente.

Come ci sono riusciti? Semplice, grazie al fatto che sono i segni più autoironici dello zodiaco! Un Sagittario parlerà sempre male di sé in pubblico: cerca di prevenire i vostri giudizi peggiori ma anche di portarvi, inconsciamente, dalla sua parte.

Sono dei veri maestri in questo: occhi aperti quando ci sono i Sagittario vicino!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.